Бускетс получил от «Барсы» предложение о продлении контракта по схеме «1+1» и со значительным снижением зарплаты
Серджи Бускетс получил от «Барселоны» письменное предложение о продлении контракта.
По данным El Partidazo de COPE, 34-летний хавбек уже изучает предложенные условия.
Речь идет о контракте по схеме «1+1» со значительным снижением зарплаты.
В 21 матче текущего сезона Ла Лиги Бускетс отличился тремя ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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