Бускетс получил от «Барсы» предложение о продлении контракта по схеме «1+1» и со значительным снижением зарплаты

Теги Барселона Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс получил от «Барселоны» письменное предложение о продлении контракта.

По данным El Partidazo de COPE, 34-летний хавбек уже изучает предложенные условия. 

Речь идет о контракте по схеме «1+1» со значительным снижением зарплаты.

В 21 матче текущего сезона Ла Лиги Бускетс отличился тремя ассистами. Его статистику можно найти здесь

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15 комментариев

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black11berry
Ответ nobrainnopain
Те заслужил значительное снижение зп?)
На жизнь в любом случае хватит))
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TAGAY
Ответ Overkiller
Люди, постоянно пихающие Френки в опорку как ПРЯМУЮ замену Бускетса, остановитесь, пожалуйста...
дело в том что нет ПРЯМОЙ замену Бусу! такого уже лет 50 не будет, Бус по сути уникальный опорник с особым стилем, пихать туда можно кого угодно но если не изменить роль опорника то проваляться абсолютно все игроки мира, тут просто надо немного изменить роль опорника и сделать ставку либо на Френки который подойдет как опорник как для тех кто исповедует контроль мяча, или же найти такого как Каземиро, для черновой работы на поле и оставить атаку двум остальным полузащитникам(в данном случае Гави и Педри). конкретно Буса по позиции заменить могут многие надо просто менять роль опорника, в противном случае всех ждет провал!
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Overkiller
Люди, постоянно пихающие Френки в опорку как ПРЯМУЮ замену Бускетса, остановитесь, пожалуйста...
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TAGAY
не знаю кому как но мне кажется пора прощаться с ним, и с Альбой, на левом фланге уже Бальде никто не усадит, а для подмены Алонсо самое то, а вот на позиции Буса нужен игрок но сам Бус в одиночку в центре уже не вывозит, как с мячом так и без мяча и в атаке и в обороне.сам Хави это понимает именно поэтому в прошлом сезоне Алвес играл ложного опорника, помогая Бусу в контроле мяча, а в этом чаще использует именно 4-4-2(вроде бы один полузащитник идет в атаку делая 4-3-3, но это скорее иллюзия, они все в полузащите, с мячом в центре помогает Френки, а в прессинге Гави пашет почти за двоих, компенсируя слабости Буса, будь Бус молодой, тот который в лучший на своей позиции сейчас Барса не перешла бы в 4-4-2, а играли 4-3-3 стабильно. думаю, надо сделать Френки основным, и вернуть Нико для подмены, а Бусу на заслуженный покой!
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-1
-1
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Butrymovich Mikalai
еще год точно не помешает. сейчас ключевой игрок ... тем более если согласится снизить зп
+3
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+3
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Eleman SPb
надо уходить +1 замануха, вряд ли продлят и ещё бабло порезали, гоу к арабам или в майами
+1
-1
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nobrainnopain
Ответ WhatZ
ну моложе он от этого не становится
Ну если держит уровень и вносит значимый вклад в текущие победы, не говоря уже о его прошлом в клубе. На его месте ты бы это нормально воспринял?
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-1
-1
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WhatZ
Ответ nobrainnopain
Те заслужил значительное снижение зп?)
ну моложе он от этого не становится
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инок
Такого игрока как Бускетс в Барселоне ещё нет и неизвестно будет ли. В последних играх с его шикарных пасов забивались голы. Не обижайте его контрактом.
+1
-1
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Sardor Abdujalilov
Издеваются чтоли
+2
-2
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blaugrano
До сих пор шикарен на поле и прекрасно читает игру. Бускетс - легенда. Появится ли у Барсы такой же игрок в ближайшее время? Финансовая ситуация в клубе сложная, но Серхио нужно продлевать при любых раскладах.
+10
-2
+8
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ljolik888
Ответ nobrainnopain
Те заслужил значительное снижение зп?)
Меня меньше всего волнует - кто и сколько получает - в чужой кошелёк не лезу . Я смотрю футбол и меня интересует , что происходит на поле .
+3
-2
+1
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nobrainnopain
Ответ ljolik888
Бускетса надо продлевать . Сейчас играет великолепно и приносит много пользы . Благодаря ему , мы имеет последнии победы .
Те заслужил значительное снижение зп?)
+5
-8
-3
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ljolik888
Бускетса надо продлевать . Сейчас играет великолепно и приносит много пользы . Благодаря ему , мы имеет последнии победы .
+14
-2
+12
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Екн Лор
Бускетсу скоро самому платить Барсе придётся
+2
-3
-1
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