«Барса» направит Бускетсу предложение о продлении контракта на этой неделе

« » в ближайшее время сделает предложение о продлении контракта.

Сегодня агент игрока Хосеп Мария Оробич встретился с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить будущее своего клиента. Действующий контракт Бускетса рассчитан до конца текущего сезона.

Хавбек хочет остаться в «Барсе» еще на один сезон, несмотря на то, что у него есть предложения от клубов из МЛС и Саудовской Аравии. Он не примет решения о своем будущем, пока не получит конкретное предложение от «блауграны».

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб пообещал направить ему это предложение на этой неделе.

В 21 матче текущего сезона Ла Лиги Бускетс отличился 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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