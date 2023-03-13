«Барса» направит Бускетсу предложение о продлении контракта на этой неделе

Теги Барселона Ла Лига Серджи Бускетс агенты Футбол

«Барселона» в ближайшее время сделает Серджи Бускетсу предложение о продлении контракта. 

Сегодня агент игрока Хосеп Мария Оробич встретился с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить будущее своего клиента. Действующий контракт Бускетса рассчитан до конца текущего сезона. 

Хавбек хочет остаться в «Барсе» еще на один сезон, несмотря на то, что у него есть предложения от клубов из МЛС и Саудовской Аравии. Он не примет решения о своем будущем, пока не получит конкретное предложение от «блауграны».

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб пообещал направить ему это предложение на этой неделе. 

В 21 матче текущего сезона Ла Лиги Бускетс отличился 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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20 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ falkao2013
Бускетс ещё может помочь команде. Такого игрока как Серхио в Барселоне ещё нет и неизвестно будет ли,а он до сих пор прекрасно видит поле. В двух последних матчах отдал две шикарных голевые.
На сезон Бускетса можно конечно оставить, но уже не как игрока основы, и под соответствующую з/п, но нужно ли это Бускетсу. Да и Барселона сейчас играет совсем не в тот футбол при котором нужен такой игрок на поле как Бускетс, да ещё и возрастной.
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predMBAPPE
Ответ !Sc@ryClown!
Бускетс сильнейший опорник в 21 веке,мне было смешно как среднего Каземиро сравнивали с каталонской легендой футбола.
Может Каземиро и средний но ломает соперника в каждом матче и уходит с поля без карточек🤣 Как ни странно
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ljolik888
Бускетс совсем не плох , ещё сезон с удовольствием посмотрю на его игру в составе Барселоны , ну а далее время покажет .
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janitor
Ответ !Sc@ryClown!
Бускетс сильнейший опорник в 21 веке,мне было смешно как среднего Каземиро сравнивали с каталонской легендой футбола.
Сильнейший симулянт в 21 веке - вот это точно.
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Unnamed80
Судя по последним опозданиям Барсы на минуту, на час, на день, тут тоже опоздают
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DolJun
невероятное дело: предлагать еще год по контракту игроку, который уже лет 5 как завершил карьеру на высоком уровне) по сути он и гавич - сидели на зарплатах у барсы с игрой, с которой их бы даже приличный клуб чемпионшипа не подобрал)
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вовочка6762
Интересно - интересно , а Барса то будет еще ?
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ fellx
Среднего) Он одним своим появлением тащит весь результат МЮ на себе.
Он наверное имел ввиду когда Бускетс был в топе
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Рэд Уайт
1+1 и зп 3-4 млн
спс, я хз почему заминусили
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LIBerly
Ответ !Sc@ryClown!
Бускетс сильнейший опорник в 21 веке,мне было смешно как среднего Каземиро сравнивали с каталонской легендой футбола.
В 21 веке - да. За всю историю - Маттеус
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АРТУР АЛИЕВ
Надеюсь не по факсу
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Рэд Уайт
Ответ Азиз Ибодуллаев
С понижением?
1+1 и зп 3-4 млн
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Спартак Уокер
Ну хоть он и хорош но я думаю его после этого сезона на пенсию
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Мужанов Дмитрий Александрович
Если Бускетс запросит слишком жирный контракт, то лучше устроить ему( заодно и Пике) прощальный матч и пусть он едет на ближний Восток. Барселона сейчас не в том положении чтобы платить высокие з/п а Бускетс уже далеко не тот что раньше.
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fellx
Ответ !Sc@ryClown!
Бускетс сильнейший опорник в 21 веке,мне было смешно как среднего Каземиро сравнивали с каталонской легендой футбола.
Среднего) Он одним своим появлением тащит весь результат МЮ на себе.
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cektor
Буся хочет уйти в отрыв по матчам в Классико ))
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!Sc@ryClown!
Бускетс сильнейший опорник в 21 веке,мне было смешно как среднего Каземиро сравнивали с каталонской легендой футбола.
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therealgreenman
Ну на сезон как минимум его нужно оставлять…
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falkao2013
Бускетс ещё может помочь команде. Такого игрока как Серхио в Барселоне ещё нет и неизвестно будет ли,а он до сих пор прекрасно видит поле. В двух последних матчах отдал две шикарных голевые.
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Азиз Ибодуллаев
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