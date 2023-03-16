«МЮ» хочет отдать Элангу и Пельистри в аренду
«Манчестер Юнайтед» планирует отдать в аренду Энтони Элангу и Факундо Пельистри.
21-летний Пельистри с начала 2023 года провел за «МЮ» 6 матчей.
Клуб не хочет продавать игрока и рассматривает возможность аренды в следующем сезоне, чтобы определиться с будущим уругвайца в долгосрочной перспективе. Предыдущий сезон Пельистри провел в аренде в «Алавесе».
Также клуб намерен отдать в аренду Энтони Элангу, поскольку тот не получает достаточно игрового времени.
В текущем сезоне 20-летний полузащитник появлялся на поле в 16 матчах АПЛ, преимущественно выходя на замену.
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