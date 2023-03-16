«МЮ» хочет отдать Элангу и Пельистри в аренду

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Энтони Эланга Факундо Пельистри Футбол

«Манчестер Юнайтед» планирует отдать в аренду Энтони Элангу и Факундо Пельистри.

21-летний Пельистри с начала 2023 года провел за «МЮ» 6 матчей.

Клуб не хочет продавать игрока и рассматривает возможность аренды в следующем сезоне, чтобы определиться с будущим уругвайца в долгосрочной перспективе. Предыдущий сезон Пельистри провел в аренде в «Алавесе».

Также клуб намерен отдать в аренду Энтони Элангу, поскольку тот не получает достаточно игрового времени.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник появлялся на поле в 16 матчах АПЛ, преимущественно выходя на замену.

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8 комментариев

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Answer1
Смысл отдавать Элангу в аренду, продавать сразу надо, пока в глазах покупателей он еще выглядит молодым и перспективным.
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Rus1an
Лучше уж Антони продать, а вместо него Пельистри наигрывать.
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**Iscander**
Ответ Колено решфорда
В сл сезоне будет Амад, думаю там нормальная конкуренция справа будет, Факу не дорос пока
Уж извини, но иногда он показывает больше чем Антони.
+1
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+1
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Колено решфорда
Ответ **Iscander**
С Элангой понятно, но с какого хрена отдавать Пельистри?
В сл сезоне будет Амад, думаю там нормальная конкуренция справа будет, Факу не дорос пока
0
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**Iscander**
С Элангой понятно, но с какого хрена отдавать Пельистри?
+4
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+4
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Макс С
Элангу нужно продавать. Факу конечно же в аренду и желательно в чемпионшип, что б моралтно и физически окреп
+3
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+3
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Oleg Pepel
Факундыча можно и оставить
+4
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Максим Черкашин
Go в Валенсию обоих.😎🦇
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