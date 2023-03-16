«МЮ» хочет отдать Элангу и Пельистри в аренду

« » планирует отдать в аренду и .

21-летний Пельистри с начала 2023 года провел за «МЮ» 6 матчей.

Клуб не хочет продавать игрока и рассматривает возможность аренды в следующем сезоне, чтобы определиться с будущим уругвайца в долгосрочной перспективе. Предыдущий сезон Пельистри провел в аренде в «Алавесе».

Также клуб намерен отдать в аренду Энтони Элангу, поскольку тот не получает достаточно игрового времени.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник появлялся на поле в 16 матчах , преимущественно выходя на замену.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас