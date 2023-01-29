«МЮ» получил 10 предложений об аренде Эланги, в том числе от «Боруссии» и ПСВ

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Энтони Эланга Фабрицио Романо Футбол

Возможность арендовать вингера «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу интересует 10 клубов.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, предложения поступили от ПСВ, дортмундской «Боруссии» и еще 8 команд.

Манкунианцы пока не приняли решения касательно будущего шведского игрока. Оно ожидается за день или два до закрытия трансферного окна.

В текущем сезоне Эланга сыграл за «МЮ» в АПЛ 13 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Да, та самая летучая мышь
Ответ **Iscander**
Пусть продают, толку нет от него, даже если выходит на замену. Держать для ротации тоже смысла нет. Вчерашний матч тому подтверждение.
Вчерашний? Да он целый сезон никакой, уже появляется чувство что у Эланги есть какой-то компромат на руководство клуба что его постоянно выпускают играть
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Street Fighter
Надо отпускать
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anti4ex
Финансовый фэир-плей ни кто не отменял.
Продажи нужны!!!
Надо уметь отпускать. 25 миллионов и 🤝
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Great ManUtd
Надо отдавать. На фланги ему не пробиться, а ЦН из него никакой, поэтому аренда в ту же Боруссию или ПСВ вполне себе вариант, заиграет и можно будет хорошо продать.
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RealJericho
Если куда и отдавать в аренду, то лучше всего в Боруссию, так как работают с игроками на высшем уровне!
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Токсик
Когда норм тренер приходит в команду, то сразу и на неликвид появляется спрос
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Андрей Тишкович
Если у Боруссии так хорошо получается развивать молодежь почему не отдать его туда в аренду
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tackle by Moore
Ответ Dm Kznts
Зимой никто за него ничего не даст. Если только летом.
У него личка копеечная, могут дать. Это не Марсиаль с его неподъемной зп. Просто МЮ любит лелеять своих юниоров до 30 лет как Лингарда, все надеясь на их потенциал. И это я еще всяких Бортвик-Джексонов не вспоминал. Надо быть как Челси - всех кто не проходит в состав продавать скопом. И ФФП поправить и место в ростере и платежной ведомости почистить
+2
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MURA
Как все таки в футболе, да и вообще в жизни, имеет симпатия тренера к игроку (начальства к подчиненным) чтоб подняться вверх.
Рагник ушёл и нет Эланги.
+2
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+2
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Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
Ну раз есть желающие пользоваться им в аренде, значит можно их раскрутить и на какие-то бабки. Из 10 желающих уж кто-нибудь да заплатит. Никто же не говорит, что он должен уйти за сотку. Если за него выручат хотя бы 25 лямов как за Дэна Джеймса я уже буду счастлив. Просто ощущение, что в аренду его сдают, как будто надеются что он еще вернется и будет играть за МЮ. Я в это не верю, поэтому топлю за продажу
Да там большинство желающих в очередной раз на шаре пытаются проскочить.
То есть за аренду не платить, зарплату делить.
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tackle by Moore
Ответ Censormorum
А дают деньги за него?
Ну раз есть желающие пользоваться им в аренде, значит можно их раскрутить и на какие-то бабки. Из 10 желающих уж кто-нибудь да заплатит. Никто же не говорит, что он должен уйти за сотку. Если за него выручат хотя бы 25 лямов как за Дэна Джеймса я уже буду счастлив. Просто ощущение, что в аренду его сдают, как будто надеются что он еще вернется и будет играть за МЮ. Я в это не верю, поэтому топлю за продажу
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Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
А смысл в аренде, продать его с концами пока за него хоть какие-то реальные деньги дают. Тен Хагу все равно кроме 11 стартеров никто больше не нужен. Да и честно вообще не помню кто в аренде сумел бы хоть как-то развиться. Даже Далот после своей миланской командировки год еще днищем оставался и плотно сидел под Биссакой
Зимой никто за него ничего не даст.
Если только летом.
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**Iscander**
Пусть продают, толку нет от него, даже если выходит на замену. Держать для ротации тоже смысла нет. Вчерашний матч тому подтверждение.
+1
0
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Elik1989
В ПСВ его бы, там точно поднатаскается. А лучше продать конечно.
+4
-1
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Dato Gedenidze
продать за 25-30 было бы просто "щикарно"))) такое полено что вообще... Пеллистри и Амад лучше...
+10
-2
+8
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Censormorum
Ответ tackle by Moore
А смысл в аренде, продать его с концами пока за него хоть какие-то реальные деньги дают. Тен Хагу все равно кроме 11 стартеров никто больше не нужен. Да и честно вообще не помню кто в аренде сумел бы хоть как-то развиться. Даже Далот после своей миланской командировки год еще днищем оставался и плотно сидел под Биссакой
А дают деньги за него?
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tackle by Moore
А смысл в аренде, продать его с концами пока за него хоть какие-то реальные деньги дают. Тен Хагу все равно кроме 11 стартеров никто больше не нужен. Да и честно вообще не помню кто в аренде сумел бы хоть как-то развиться. Даже Далот после своей миланской командировки год еще днищем оставался и плотно сидел под Биссакой
+4
-4
0
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