«МЮ» получил 10 предложений об аренде Эланги, в том числе от «Боруссии» и ПСВ

Возможность арендовать вингера « » интересует 10 клубов.

Как утверждает инсайдер , предложения поступили от , дортмундской «Боруссии» и еще 8 команд.

Манкунианцы пока не приняли решения касательно будущего шведского игрока. Оно ожидается за день или два до закрытия трансферного окна.

В текущем сезоне Эланга сыграл за «МЮ» в 13 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.