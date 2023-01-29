«МЮ» получил 10 предложений об аренде Эланги, в том числе от «Боруссии» и ПСВ
Возможность арендовать вингера «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу интересует 10 клубов.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, предложения поступили от ПСВ, дортмундской «Боруссии» и еще 8 команд.
Манкунианцы пока не приняли решения касательно будущего шведского игрока. Оно ожидается за день или два до закрытия трансферного окна.
В текущем сезоне Эланга сыграл за «МЮ» в АПЛ 13 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Продажи нужны!!!
Надо уметь отпускать. 25 миллионов и 🤝
Рагник ушёл и нет Эланги.
То есть за аренду не платить, зарплату делить.
Если только летом.