Уокер-Питерса называли «ниггой» и сравнивали с обезьяной в соцсетях после матча с «МЮ» из-за травмы Гарначо. «Саутгемптон» обратился в полицию

Теги Манчестер Юнайтед происшествия Саутгемптон соцсети Кайл Уокер-Питерс брань Александр Янкевиц дискриминация Алехандро Гарначо контент Футбол

Кайл Уокер-Питерс подвергся расистским оскорблениям после матча с «Манчестер Юнайтед».

Защитника «Саутгемптона» стали оскорблять из-за эпизода в концовке матча 27-го тура АПЛ против «МЮ» (0:0). После столкновения с Уокером-Питерсом хавбек манкунианцев Алехандро Гарначо получил повреждение и был заменен.

В комментариях в инстаграме 25-летнему англичанину отправляли эмодзи обезьяны, а также слово «нигга».

«Саутгемптон» осудил проявления расизма и обратился в полицию. Клуб уже делал это в 2021 году, когда расистским оскорблениям после поражения от «МЮ» (0:9) в соцсетях подвергся Александр Янкевиц.

«Прошло более двух лет, и мы оказались в точно таком же положении. Мы разочарованы отвратительным поведением тех, кто в интернете опускается до оскорблений игроков из-за цвета их кожи.

Не менее разочаровывает и отсутствие серьезных действий за эти два года со стороны социальных сетей, которые позволяют такой ненависти плодиться и разгораться.

Мы можем только надеяться, что они наконец обратят внимание на то, что продолжает оставаться серьезной проблемой, и что мы не будем повторять эти слова еще через два года», – говорится в заявлении «Саутгемптона».

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9 комментариев

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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Мохнатый55
Тренер, он назвал меня "черный урод" (с)
Да что этот белый тренер себе позволяет?
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Andrei Bandalak
Наконец то в спортсру это уже ++++ная тема не реагирует)) всем надоело!!
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Okaka
Янкевицу фанаты святых писали, скорее всего ))
а Кайлу понятно, что фаны МЮ
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eskerro
Ответ Мохнатый55
Тренер, он назвал меня "черный урод" (с)
Только вчера смотрел 😂
+4
0
+4
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mr kovalsky
Ответ Мохнатый55
Тренер, он назвал меня "черный урод" (с)
«Но ты черный и урод, Эрни».
+16
0
+16
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Сергей -1
Карма
+1
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rigobersong
Расформировать расистское маню!:))
+1
-6
-5
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Мохнатый55
Тренер, он назвал меня "черный урод" (с)
+21
-1
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Iuasanotu
Дарвин же англичанином являлся
Неужели на родине не читают его труды?
0
-2
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