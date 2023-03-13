Уокер-Питерса называли «ниггой» и сравнивали с обезьяной в соцсетях после матча с «МЮ» из-за травмы Гарначо. «Саутгемптон» обратился в полицию

Кайл Уокер-Питерс подвергся расистским оскорблениям после матча с « ».

Защитника « » стали оскорблять из-за эпизода в концовке матча 27-го тура АПЛ против «МЮ» (0:0). После столкновения с Уокером-Питерсом хавбек манкунианцев получил повреждение и был заменен.

В комментариях в инстаграме 25-летнему англичанину отправляли эмодзи обезьяны, а также слово «нигга».

«Саутгемптон» осудил проявления расизма и обратился в полицию. Клуб уже делал это в 2021 году, когда расистским оскорблениям после поражения от «МЮ» (0:9) в соцсетях подвергся .

«Прошло более двух лет, и мы оказались в точно таком же положении. Мы разочарованы отвратительным поведением тех, кто в интернете опускается до оскорблений игроков из-за цвета их кожи.

Не менее разочаровывает и отсутствие серьезных действий за эти два года со стороны социальных сетей, которые позволяют такой ненависти плодиться и разгораться.

Мы можем только надеяться, что они наконец обратят внимание на то, что продолжает оставаться серьезной проблемой, и что мы не будем повторять эти слова еще через два года», – говорится в заявлении «Саутгемптона».

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