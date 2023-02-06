Тренер «Алании» о контрпрессинге: «Нацеливаем на отбор мяча за 2-3 секунды. После 5-6 секунд приходится отходить назад»

высказался о стиле игры « ».

– Вы наказываете своих футболистов за поперечные передачи, требуете от них играть только вперед?

– Конечно, мне больше нравится, когда игрок сразу пытается обострить. Всегда говорю подопечным: лучше 10 раз отдайте пас в штрафную, чем катайте поперек и сохраняйте мяч. Если даже 1-2 раза передача вперед найдет адресата, это уже голевой момент!

– Но тогда вы увеличиваете риск потерь мяча, обрезов.

– Самое главное, чтобы после потери игрок не выключался, а сразу же вступал в отбор. Мы тщательно отрабатываем это на тренировках – нацеливаем ребят на то, чтобы они вернули мяч как можно быстрее.

– Через сколько секунд после потери?

– Если после потери мяча проходит 5-6 секунд, то нам уже приходится отходить назад. Нацеливаем игроков на 2-3 секунды, чтобы вернуть мяч. За такой короткий промежуток игроки должны резко перестроиться и занять нужные позиции на поле для более эффективного отбора.

Подчеркну: это касается каждого футболиста команды – не только тех, кто оказывается непосредственно в зоне потери мяча. И сегодня по индексу ведения борьбы после потери мяча «Алания» находится среди лидеров в первой лиге.

Понятно, что отобрать мяч через 2-3 секунды после потери – очень сложно. Но надо к этому стремиться! Необходимо учитывать и функциональные особенности игрока. Ну если он будет 5-7 секунд бегать на максимальной мощности и скорости за соперником, то сколько таких рывков сможет сделать за матч?

Истощение наступит довольно быстро. То есть нам надо либо сразу же вернуть мяч, либо резко сесть назад в нужные позиции, чтобы уже в определенном блоке встретить соперника. Повторюсь, в «Алании» уделяют большое внимание контрпрессингу, – сказал главный тренер «Алании».

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги «Алания» занимает 2-е место, набрав 38 очков после 20 матчей.

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