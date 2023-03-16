Фердинанд хочет видеть Кейна в «МЮ»: «После финала ЛЧ «Тоттенхэм» откатился назад. Я бы с удовольствием подписал Харри, вопрос лишь в цене»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Челси премьер-лига Англия Наполи Тоттенхэм Харри Кейн Виктор Осимхен Футбол

Рио Фердинанд хотел бы видеть Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, «Челси» этим летом выберет Осимхена. «Манчестер Юнайтед» попытается подписать Харри Кейна. Кейн не перейдет в «Челси» из «Тоттенхэма», никаких шансов.

Если вы играли в футбол в детстве, какова была ваша цель? Выигрывать трофеи. Сейчас он в «шпорах», которые хотят выигрывать трофеи, но не могут и не делают этого.

После финала Лиги чемпионов (в 2019 году «Тоттенхэм» вышел в финал ЛЧ, где уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2 – Sports.ru) они откатились назад с точки зрения уровня игры и близости к победе. Они даже не приблизились к трофеям.

Но мы должны получить от него ответ на один вопрос. Скажи нам, парень: «Я хочу быть игроком одного клуба, хочу, чтобы мне поставили памятник [возле стадиона], я и есть «Тоттенхэм». И все скажут: «Браво!»

Но сейчас есть шанс перейти сюда, в «Ман Юнайтед». Я бы с удовольствием [подписал его], но проблема заключается в том, какую цену за него попросят», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Five.

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4 комментария

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Donald J. Trump
Ответ Alexander Yavriantz
Разве только в цене? ТТХ могут решить, что в Англии никому не продают.
Если Кейн наконец-то проявит характер и настоит на своем уходе - Тоттенхэм продаст его кому угодно.
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melmi
Ключевое это не цена а Леви
Один из самых сложных переговорщиков в футболе
Он всегда думает о ТТХ и себе и потом уже у футболисте
А тут еще и клуб с АПЛ
Упрется рогом -и не будет трансфера
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Eduard Rastryopin
Даже не представляю сколько должен МЮ предложить,чтобы Леви Кейна в английский клуб продал.
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Alexander Yavriantz
Разве только в цене? ТТХ могут решить, что в Англии никому не продают.
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