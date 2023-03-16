Игнатьев об игре Антона Миранчука: «Невысокий интеллект, отсутствие мотивации – факторов бывает много. Выводы должны делать тренер и игрок»
Борис Игнатьев считает, что Антону Миранчуку не хватает мотивации.
В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Акрона» Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
На пресс-конференции после матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил его замену: «Есть качество, которое нужно давать. Нас оно не устроило».
«Я бы не сказал, что Миранчук настолько слабо выглядит, чтобы не играть в основном составе. Тут только тренер может сказать, что ему что-то недостает и надо сидеть в запасе.
Раз Галактионов так сказал о нем, то у него есть основания. Игрок должен прислушаться. Зная Миранчука, эти слова его заденут и расшевелят.
Трудно сказать, с чем связан уровень игры Миранчука. Бывает много факторов: невысокий интеллект, довольствуются малым, нет мотивации, думают, что смогут выехать на багаже. Но делать такие однозначные выводы должен Галактионов и сам Миранчук, смотря в зеркало», – сказал бывший тренер сборной России.
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Игнатьев сказал совершенно по-другому. Это уже какая-то желтая пресса...