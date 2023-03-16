Игнатьев об игре Антона Миранчука: «Невысокий интеллект, отсутствие мотивации – факторов бывает много. Выводы должны делать тренер и игрок»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Борис Игнатьев Антон Миранчук Михаил Галактионов Футбол

Борис Игнатьев считает, что Антону Миранчуку не хватает мотивации.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Акрона» Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

На пресс-конференции после матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил его замену: «Есть качество, которое нужно давать. Нас оно не устроило».

«Я бы не сказал, что Миранчук настолько слабо выглядит, чтобы не играть в основном составе. Тут только тренер может сказать, что ему что-то недостает и надо сидеть в запасе.

Раз Галактионов так сказал о нем, то у него есть основания. Игрок должен прислушаться. Зная Миранчука, эти слова его заденут и расшевелят.

Трудно сказать, с чем связан уровень игры Миранчука. Бывает много факторов: невысокий интеллект, довольствуются малым, нет мотивации, думают, что смогут выехать на багаже. Но делать такие однозначные выводы должен Галактионов и сам Миранчук, смотря в зеркало», – сказал бывший тренер сборной России.

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4 комментария

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Chuha-Motibg
По заголовку подумал что Иван Игнатьев сказал про интеллект Миранчука.
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Тиджани Бабангида
Вообще-то ситуация нестандартная. И Антон и Галактионов - профессионалы хорошего уровня. Хочется надеятся что найдут общий язык на пользу клубу
+1
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Дядя ТУРА
Ответ Rhett Butler
Охренетительный заголовок! Игнатьев сказал совершенно по-другому. Это уже какая-то желтая пресса...
зато проверим, кто читает только заголовок и пишет коммент потом
+6
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+5
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Rhett Butler
Охренетительный заголовок!
Игнатьев сказал совершенно по-другому. Это уже какая-то желтая пресса...
+21
-1
+20
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