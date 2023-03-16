Игнатьев об игре Антона Миранчука: «Невысокий интеллект, отсутствие мотивации – факторов бывает много. Выводы должны делать тренер и игрок»

считает, что не хватает мотивации.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Акрона» Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

На пресс-конференции после матча главный тренер « » объяснил его замену: «Есть качество, которое нужно давать. Нас оно не устроило».

«Я бы не сказал, что Миранчук настолько слабо выглядит, чтобы не играть в основном составе. Тут только тренер может сказать, что ему что-то недостает и надо сидеть в запасе.

Раз Галактионов так сказал о нем, то у него есть основания. Игрок должен прислушаться. Зная Миранчука, эти слова его заденут и расшевелят.

Трудно сказать, с чем связан уровень игры Миранчука. Бывает много факторов: невысокий интеллект, довольствуются малым, нет мотивации, думают, что смогут выехать на багаже. Но делать такие однозначные выводы должен Галактионов и сам Миранчук, смотря в зеркало», – сказал бывший тренер сборной России.

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