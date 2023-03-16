На «Бернабеу» включили You’ll Never Walk Alone вместо гимна «Реала». Это ответ на акцию на «Энфилде», когда «Ливерпуль» почтил память Амансио

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На «Сантьяго Бернабеу» после матча с «Ливерпулем» включили You’ll Never Walk Alone.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой «Реала» со счетом 1:0. После матча на «Сантьяго Бернабеу» вместо гимна «Реала» включили гимн «Ливерпуля».

Это стало ответом на жест «Ливерпуля» в первом матче на «Энфилде» – накануне матча 21 февраля умер почетный президент «Реала» Амансио. После минуты молчания, с которой начался матч, бывший игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш возложил цветы к сектору, занятому болельщиками «Реала».

40 комментариев

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Роман
Ответ Barca_mania
ой, как трогательно, я щас заплачу
Ты даже не понимаешь когда уместно что-то писать, а когда нет.
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Andrew Chepaylo
Ответ Barca_mania
ой да вы влетите 3-0 или 4-0 как обычно, а потом будете оправдываться, что лига уже проиграна и приехали без мотивации, ага
Чел, вам в следующем сезоне опять в ле играть. Я бы не умничал
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Роман
Два великих клуба.
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Васисуалий Пиндыкин
Ответ Barca_mania
ой, как трогательно, я щас заплачу
ты в окно лучше выйди, девссственник прыщааавый
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Jon Snow
Уважение между великими клубами. YNWA!
+3
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Enzo2001
Ответ Barca_mania
ой да вы влетите 3-0 или 4-0 как обычно, а потом будете оправдываться, что лига уже проиграна и приехали без мотивации, ага
Привет. Тебе два вопроса:

Что ты делаешь на вечеринке лучших клубов Европы?😂

Что с лицом?😂
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Арман Мартиросян
Спасибо Реал Мадриду. В благородности этого клуба никогда не сомневался.
+3
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+3
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Yri Yrov
Ответ Матвей Бондарев
А зачем? Салах меня полностью устраивает. Я не люблю в Ливерпуле только одного игрока - Гомеса. Остальные в порядке.
я имею виду что он не любит Салаха. ладно бы просто не любил, а говорит абсолютно неадекватные вещи дно короче
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FootyfanaticRM
Если честно,меня это приятно удивило сидя перед телевизором - что говорить о болельщиках Ливерпуля сидящих на стадионе…
+6
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+6
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Матвей Бондарев
Ответ Robs8n Madrid
Да пофиг на плюсы.)
Да за респект мне никогда не жалко)
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Robs8n Madrid
Ответ Матвей Бондарев
Спасибо, плюсы закончились, извини)
Да пофиг на плюсы.)
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Матвей Бондарев
Ответ Robs8n Madrid
И вам респект! Ливер - великий клуб.
Спасибо, плюсы закончились, извини)
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Robs8n Madrid
Ответ Матвей Бондарев
Тронуло за душу, красавчики. Только на уважении, как и вся игра была. Адекватным болелам Реала - респект! YNWA!
И вам респект! Ливер - великий клуб.
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Матвей Бондарев
Ответ Yri Yrov
затронь тему Салаха увидишь
А зачем? Салах меня полностью устраивает. Я не люблю в Ливерпуле только одного игрока - Гомеса. Остальные в порядке.
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Yri Yrov
Ответ Матвей Бондарев
Ну я не видел от него чего-то нелепого.
затронь тему Салаха увидишь
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Yri Yrov
Ответ Матвей Бондарев
Ну я не видел от него чего-то нелепого.
увидишь
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Матвей Бондарев
Ответ Yri Yrov
так и мне. просто говорю как оно есть
Ну я не видел от него чего-то нелепого.
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Yri Yrov
Ответ Матвей Бондарев
Не знаю, мне он лично ничего не говорил плохого.
так и мне. просто говорю как оно есть
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Матвей Бондарев
Ответ Yri Yrov
я знаю одного очень адекватного болела Ливерпуля якобы, ник Liverpool ynwa , увидите дурдом вызывайте
Не знаю, мне он лично ничего не говорил плохого.
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Усы Годзиллы
Ливерпуль, красавцы.
За Амансио, уважение им на века 🤝
+10
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Yri Yrov
Ответ Матвей Бондарев
Тронуло за душу, красавчики. Только на уважении, как и вся игра была. Адекватным болелам Реала - респект! YNWA!
я знаю одного очень адекватного болела Ливерпуля якобы, ник Liverpool ynwa , увидите дурдом вызывайте
+1
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Усы Годзиллы
Ответ Barca_mania
ой, как трогательно, я щас заплачу
глорам Барсы тяжело смотреть, как два великих клуба проявляют уважение друг к другу
+1
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белошип
Ответ Barca_mania
почему тогда ни одного разгрома не было?) это разве унижение
Реалу достаточно просто порвать бчк,это кабинету важно обыграть хозяина крупно,а после очередного бестрофейного позора вспоминать разгром Реала как трофей)
+5
0
+5
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llolishe
На Олд Траффорде включили песню -номерок блатной три семерочки)))
+3
-3
0
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Barca_mania
Ответ белошип
Читай внимательно 🤡 На тренировочный спотифай,где Реал уже 7 матчей унижает кабинетный бус)
почему тогда ни одного разгрома не было?) это разве унижение
0
-1
-1
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