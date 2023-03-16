На «Бернабеу» включили You’ll Never Walk Alone вместо гимна «Реала». Это ответ на акцию на «Энфилде», когда «Ливерпуль» почтил память Амансио
На «Сантьяго Бернабеу» после матча с «Ливерпулем» включили You’ll Never Walk Alone.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой «Реала» со счетом 1:0. После матча на «Сантьяго Бернабеу» вместо гимна «Реала» включили гимн «Ливерпуля».
Это стало ответом на жест «Ливерпуля» в первом матче на «Энфилде» – накануне матча 21 февраля умер почетный президент «Реала» Амансио. После минуты молчания, с которой начался матч, бывший игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш возложил цветы к сектору, занятому болельщиками «Реала».
Что ты делаешь на вечеринке лучших клубов Европы?😂
Что с лицом?😂
За Амансио, уважение им на века 🤝