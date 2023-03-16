«Винисиус – лучший игрок мира». Анчелотти после 1:0 с «Ливерпулем»
Карло Анчелотти считает Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира.
Вчера «Реал» выиграл у «Ливерпуля» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 5:2). Винисиус сделал голевой пас на Карима Бензема. В первой игре с «Ливерпулем» бразилец забил два гола и отдал результативный пас.
«Для меня Винисиус – лучший игрок мира. В этом матче он не забил, но сыграл очень хорошо и сделал ассист», – сказал тренер «Реала».
В этом сезоне у 22-летнего вингера 19 голов и 9 голевых передач в 40 матчах за «Реал» во всех турнирах. Изучить его статистику подробнее можно здесь.
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И в первой игре и во второй игре
Что делал хваленный Мбпапе с Баварии я так и не понял.
Винисиус главное звезда реала в данный момент
А реал всех сметет со своего пути без вариантов
Шупо хороший игрок , который делает то что от него хотят
Сити может и Реалу отгрузить авоську , а в следующей игре уйти с нулем забитых
Сколько на поле работает Винисиус а сколько при моём уважение Холланд.
Вы поймите наконец лучший футболист и лучший бомбардир разные вещи.
Марадона сравнение с ними ничего не забил можно сказать, но многие его называет лучшим в истории, по крайней мере в тройке точно
Трент не защитник. Его партнеры порой выдергиваются со своих позиций, чтобы перекрыть отсутствие его в защите, тем самым оголяя свою позицию.
Поэтому совершенно нормально, что быстрый Винисиус хорошо себя проявляет против Ливерпуля.
Всем бы жить так
Бавария и Сити прям явные фавориты этой ЛЧ , потом уже идёт Реал