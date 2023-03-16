«Винисиус – лучший игрок мира». Анчелотти после 1:0 с «Ливерпулем»

считает лучшим игроком мира.

Вчера «Реал» выиграл у « » (1:0) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 5:2). Винисиус сделал голевой пас на Карима Бензема. В первой игре с «Ливерпулем» бразилец забил два гола и отдал результативный пас.

«Для меня Винисиус – лучший игрок мира. В этом матче он не забил, но сыграл очень хорошо и сделал ассист», – сказал тренер «Реала».

В этом сезоне у 22-летнего вингера 19 голов и 9 голевых передач в 40 матчах за «Реал» во всех турнирах. Изучить его статистику подробнее можно здесь.

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