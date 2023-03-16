«Винисиус – лучший игрок мира». Анчелотти после 1:0 с «Ливерпулем»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти считает Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира.

Вчера «Реал» выиграл у «Ливерпуля» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 5:2). Винисиус сделал голевой пас на Карима Бензема. В первой игре с «Ливерпулем» бразилец забил два гола и отдал результативный пас.

«Для меня Винисиус – лучший игрок мира. В этом матче он не забил, но сыграл очень хорошо и сделал ассист», – сказал тренер «Реала».

В этом сезоне у 22-летнего вингера 19 голов и 9 голевых передач в 40 матчах за «Реал» во всех турнирах. Изучить его статистику подробнее можно здесь.

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55 комментариев

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Я Гражданин Мира
Ответ Zenith forever
Так и надо писать Винисиус - главный работяга в мире.
Я за него никогда не болел и не собираюсь болеть, но он сделал игру с Ливерпульям
И в первой игре и во второй игре
Что делал хваленный Мбпапе с Баварии я так и не понял.
Винисиус главное звезда реала в данный момент
А реал всех сметет со своего пути без вариантов
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geoo9
Ответ Jaxongir Shodiev
Вот не могу понять, почему его не попробуют перевести в центр, ведь парень по набору качеств очень близок к ДеБрюйне.
с ним да и с Ливером в целом происходит что то непонятное в последний сезон два. Они сдулись все разом. По тренту заметно сильнее всего как сдал он в физо и кондициях оттуда блеклая игра
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Zenith forever
Ответ Я Гражданин Мира
У него огромное объём работы сравнение с холландом.
Так и надо писать Винисиус - главный работяга в мире.
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Я Гражданин Мира
Ответ Zenith forever
Винисиус не защитника играет и не плеймекера.
У него огромное объём работы сравнение с холландом.
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Team_Coach
Винисиус в ЛЧ очень дисциплинирован. Не пойму, почему в Ла Лиге провокатор такой.
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zzzeeerrrooo
Ответ Cursed
Ну загнул, у баварии наконечник это Шупо-Моттинг... , У мс все еще проблемы с их схемами из за игры с Холландом, эти две тимы с реалом на одном уровне по сути, проблемы явные и решаются не моментально
У них на замену выходит трио Сане Мане Гнабри
Шупо хороший игрок , который делает то что от него хотят
Сити может и Реалу отгрузить авоську , а в следующей игре уйти с нулем забитых
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Zenith forever
Ответ Я Гражданин Мира
Вы вообще НИЧЕГО не понимаете в футболе! Сколько на поле работает Винисиус а сколько при моём уважение Холланд. Вы поймите наконец лучший футболист и лучший бомбардир разные вещи. Марадона сравнение с ними ничего не забил можно сказать, но многие его называет лучшим в истории, по крайней мере в тройке точно
Винисиус не защитника играет и не плеймекера.
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melmi
Анч решил поддержать Вини из-за грязи в СМИ и от болельщиков в Ла Лиге . Хороший педагогический ход. По факту все прекрасно знают что это далековато не так . Тем более 19 числа его уже ждёт его верный поводырь Араухо
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lizarazu
Винька правда хорош
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Я Гражданин Мира
Ответ Zenith forever
В последнем туре ЛЧ, Холанн - 5 голов, Винисиус - 1 голевая передача. Конечно Винисиус лучший футболист в мире. В чемпионате Англии Холанн - 28 голов, в чемпионате Испании Винисиус - 8 голов. Еще одно доказательство величия Винисиуса.
Вы вообще НИЧЕГО не понимаете в футболе!
Сколько на поле работает Винисиус а сколько при моём уважение Холланд.
Вы поймите наконец лучший футболист и лучший бомбардир разные вещи.
Марадона сравнение с ними ничего не забил можно сказать, но многие его называет лучшим в истории, по крайней мере в тройке точно
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Artuom Batishev
Ответ Stivi M.D.
Ну Трент не защитник, это не новость как бы
Так если Трент не защитник, что удивительного в том, что Винисиус рвет фланг? 🤷🏻

Трент не защитник. Его партнеры порой выдергиваются со своих позиций, чтобы перекрыть отсутствие его в защите, тем самым оголяя свою позицию.

Поэтому совершенно нормально, что быстрый Винисиус хорошо себя проявляет против Ливерпуля.
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Я Гражданин Мира
Ответ Нефанатик
Анчелотти живет в своем мире
И это мир , победителей!!!
Всем бы жить так
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Hunter Hunter
Лучший игрок мира - холланд
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Cursed
Ответ zzzeeerrrooo
А может и нет Бавария и Сити прям явные фавориты этой ЛЧ , потом уже идёт Реал
Ну загнул, у баварии наконечник это Шупо-Моттинг... , У мс все еще проблемы с их схемами из за игры с Холландом, эти две тимы с реалом на одном уровне по сути, проблемы явные и решаются не моментально
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Игорь Климов
Винисиус даже не в топ-10 лучших игроков мира.
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Нефанатик
Вчера сыграл хорошо, но таких хороших матчей у него в этом сезоне на пальцах одной руки можно подсчитать
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Нефанатик
Анчелотти живет в своем мире
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GloryReal
Для меня тоже Винисиус лучший игрок мира. Он универсальный, дриблинг отличный, плеймейкером может быть. А Мбаппе и Холанд они какие-то деревянные, замыкатели, по крайней мере ощущение такое.
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Gaiar
Ответ Crawling
Конкретно в этом сезоне Винисиус лучший игрок команды.
Он даже не лучший игрок команды. Так правильнее.
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zzzeeerrrooo
Ответ Блуждающий странник
Каждый раз на Реал смотришь в Испании и команда выглядит прям ни о чем. Матч ЛЧ и они на тотальном классе обыгрывают своего соперника. Вчера был разговор тут с человеком, что Мбаппе стоило перейти в Реал, все же по факту стоило. Команда-мечта для форварда, выборка всего из двух игроков, но уже больше 10 лет игроки Реала с этой позиции стабильно претендуют на самые высокие награды и находятся в числе лучших бомбардиров ЛЧ. Реал опять спокойно ЛЧ выиграть может
А может и нет
Бавария и Сити прям явные фавориты этой ЛЧ , потом уже идёт Реал
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Zenith forever
В последнем туре ЛЧ, Холанн - 5 голов, Винисиус - 1 голевая передача. Конечно Винисиус лучший футболист в мире. В чемпионате Англии Холанн - 28 голов, в чемпионате Испании Винисиус - 8 голов. Еще одно доказательство величия Винисиуса.
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Блуждающий странник
Каждый раз на Реал смотришь в Испании и команда выглядит прям ни о чем. Матч ЛЧ и они на тотальном классе обыгрывают своего соперника. Вчера был разговор тут с человеком, что Мбаппе стоило перейти в Реал, все же по факту стоило. Команда-мечта для форварда, выборка всего из двух игроков, но уже больше 10 лет игроки Реала с этой позиции стабильно претендуют на самые высокие награды и находятся в числе лучших бомбардиров ЛЧ. Реал опять спокойно ЛЧ выиграть может
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Vlad
Ответ Stivi M.D.
Нечасто смотрю матчи Реала, вижу что Винисиуса много критикуют, но с Ливерпулем он всегда разрывает. Так что либо к нему несправедливы, либо он выдает матчи жизни только против Ливерпуля
В ЛЧ он не чудит в плане поведения. А вот в ЛЛ его игроки, фанаты и даже тренеры с судьями испытывют неприязнь
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Serega Fart
Винисиус топ матчи хорошо проходит, хорошая концентрация
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<CRISTIANO>
Включил недавно матч с Бетисом и от игры Винисиуса тянуло блевать.
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