Саттон о «Ливерпуле» после 0:1 от «Реала»: «Довольно блеклое выступление. Очень нестабильный сезон, сейчас важнее всего попасть в топ-4»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Крис Саттон Футбол

Крис Саттон отметил нестабильность «Ливерпуля» в текущем сезоне.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в обоих матчах (2:5, 0:1) и вылетел из турнира.

«Такие ситуации всегда трудно переломить. В 2019 году [против «Барселоны»] они почувствовали, что действительно способны сделать это.

Это было довольно блеклое выступление, думаю, что в этом сезоне они были очень нестабильны по уровню игры и по результатам.

Важнее всего попасть в первую четверку [турнирной таблицы АПЛ]. Это то, о чем им нужно думать в краткосрочной перспективе», – сказал экс-форвард «Челси».

В АПЛ «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 26 матчах.

Тотальный контроль «Реала». Неужели «Ливерпуль» был настолько однообразен?

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11 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ dr. cage
Кросс вчера проходов с мячом сделал больше чем за крайние 2-3 сезона вместе взятых.. Это все что нужно знать о нынешней полузащите Ливерпуля.
И на фоне полузащиты Ливерпуль казалось, что «тихоход» Тони какой-то спринтер.
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Александр Попов
В 6-ку бы попасть, какое там 4
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Anvar pravitel
ливер дно матч с мю случайность
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Yuri Ten
После этой игры стало окончательно понятно, что никакое 4ое место им не светит…
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dr. cage
Кросс вчера проходов с мячом сделал больше чем за крайние 2-3 сезона вместе взятых..
Это все что нужно знать о нынешней полузащите Ливерпуля.
+6
-1
+5
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ALMANAC
Ответ f0rmoceft
Думал Ливерпуль первые 20 минут даст жару, но увы. После этого стало понятно, что не получится у них навязать борьбу.
Они как раз дали 20 минут Каррагеру доесть в студии
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Born is the King
Ну вера в тренировки не помощь против реала как видим
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Under
Ответ trav
По потерянным Порт уже 7 в АПЛ. Им надо обойти аж три команды выше - Тоттенхем, Брайтон и Ньюкасл. Думаю Ньюкасл займет 4 место именно из-за своей стабильности. А Порт будет с новым тренером в новом сезоне покорять ЛЕ
стабильность да, в последних шести матчах в лиге одна победа
+2
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f0rmoceft
Думал Ливерпуль первые 20 минут даст жару, но увы. После этого стало понятно, что не получится у них навязать борьбу.
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trav
По потерянным Порт уже 7 в АПЛ. Им надо обойти аж три команды выше - Тоттенхем, Брайтон и Ньюкасл. Думаю Ньюкасл займет 4 место именно из-за своей стабильности.
А Порт будет с новым тренером в новом сезоне покорять ЛЕ
+3
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Акира_1
Ожидал, что Ливерпуль хоть поборется до конца и создаст какие-то сложности Реалу, но увы для Мадрида матчи с красными стали равняться горячей ванне. Походу матч с МЮ это чисто вспышка агрессии на разок была. 🤷‍♂️
+3
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