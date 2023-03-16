Саттон о «Ливерпуле» после 0:1 от «Реала»: «Довольно блеклое выступление. Очень нестабильный сезон, сейчас важнее всего попасть в топ-4»

Крис Саттон отметил нестабильность «Ливерпуля» в текущем сезоне.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в обоих матчах (2:5, 0:1) и вылетел из турнира.

«Такие ситуации всегда трудно переломить. В 2019 году [против «Барселоны»] они почувствовали, что действительно способны сделать это.

Это было довольно блеклое выступление, думаю, что в этом сезоне они были очень нестабильны по уровню игры и по результатам.

Важнее всего попасть в первую четверку [турнирной таблицы АПЛ]. Это то, о чем им нужно думать в краткосрочной перспективе», – сказал экс-форвард «Челси».

В АПЛ «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 26 матчах.

Тотальный контроль «Реала». Неужели «Ливерпуль» был настолько однообразен?