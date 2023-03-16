Бензема забил 19 голов английским командам в ЛЧ. Больше только у Месси – 27

Теги ПСЖ Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Только Лионель Месси забивал английским командам в Лиге чемпионов чаще Карима Бензема.

Нападающий «Реала» забил единственный гол своей команды в ответном матче против «Ливерпуля» в 1/8 финала ЛЧ (1:0, первая игра – 5:2). Это 19-й гол французского футболиста в ворота английских команд в рамках этого турнира. 7 из них были забиты в ворота «Ливерпуля». 

Больше голов англичанам в Лиге чемпионов забил только один игрок – Лионель Месси. На его счету 27 мячей.

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20 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Kyancey
Первый признак успешного выступления «Реала» в ЛЧ - минусы от фанатов сами знаете какого клуба😂😂😂
Сливочные до сих пор верят, что каталонцам выгоден ранний вылет Реала, особенно в контексте чемпионской гонки🥴
Да адекватные болельщики вам минимум полуфинала желают🤓
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Терминатор///Айлбибекович
Ерунда какая то.У Месси голы только Клермонам и Осасунам же?И в Чемпионате Англии Месси делать не чего.
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Александра Александрова
И тут Месси первый , конечно недосягаемая величина )
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Hans Castorp
У Карима думаю голы распределены в целом равномерно по клубам , а у Месси половина наверное в ворота Арсенала ))
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Арман Мартиросян
Ответ Arthurino
После свистка управляющие Бернабеу довольно неожиданный и красивый жест в сторону Ливерпуля сделали, включив YNWA. Думаю, болелам красных хоть немного, но было приятно
Великие клубы без всяких комплексов. Уважение Реалу, что на поле, что на трибунах сегодня никакой грязи не было.
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Arthurino
Ответ Андрей Хенто
Ответный жест за чествование Амансио на Энфилде. Респект обоим клубам и болельщикам!
Кстати да, про Далглиша и чествование Амансио никто даже не написал, а было это очень красиво. Величие, как оно есть!
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Нефанатик
Тем кто говорит что "АПЛ лучшая лига мира". Радуйтесь что там не играет Реал. Иначе интриги там было бы меньше чем в фильмах с Чаком Норрисом
+1
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Андрей Хенто
Ответ Arthurino
После свистка управляющие Бернабеу довольно неожиданный и красивый жест в сторону Ливерпуля сделали, включив YNWA. Думаю, болелам красных хоть немного, но было приятно
Ответный жест за чествование Амансио на Энфилде. Респект обоим клубам и болельщикам!
+4
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Cruel Snake
За последние 12 месяцев ни один игрок не забил больше голов в ворота топ-6 команд АПЛ, чем Карим Бензема — 10 голов. Красавец!
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Sakhib Dagalaev
Ответ Kyancey
Первый признак успешного выступления «Реала» в ЛЧ - минусы от фанатов сами знаете какого клуба😂😂😂
В ЛЧ я болею за Испанские клубы,даже за Реал
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Михо
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Удаляй! Все твои банальности надоели
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Arthur Jacob
У дровосеков живущих на арабские деньги появился новый страх и трепет
+2
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Zenit2013
Фантики клуба имени Негрейры и Ливерпуля яростно минусуют адекватные комменты. Тут же фанаты Сити, Челси и почему-то ПСЖ))) их объединяет одно - все они обижены Мадридом.
+8
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Arthurino
После свистка управляющие Бернабеу довольно неожиданный и красивый жест в сторону Ливерпуля сделали, включив YNWA. Думаю, болелам красных хоть немного, но было приятно
+36
-3
+33
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Kyancey
Первый признак успешного выступления «Реала» в ЛЧ - минусы от фанатов сами знаете какого клуба😂😂😂
+20
-7
+13
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Оливер Кан удаляет Роберту
Учитывая, что гнум свой последний матч в ЛЧ уже отыграл, можно и дотянуться.
+4
-7
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Андрей Хенто
За два последних сезона Карим забил целую кучу мячей английским командам. Шикарный игрок. Пять лет назад даже представить себе не мог, что Карим станет лидером и ударной силой Мадрида, да еще и Золотой Мяч выиграет. Легенда.
+6
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Сергей Логинов
Это Карим просто в дождливом Стоке не играл)
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белошип
У островных днищ появился новый хозяин)
+19
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Kyancey
«Реал» - хозяин АПЛ! На второе золото подряд идёт!
+6
-7
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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