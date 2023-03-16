Бензема забил 19 голов английским командам в ЛЧ. Больше только у Месси – 27

Только Лионель Месси забивал английским командам в Лиге чемпионов чаще .

Нападающий « » забил единственный гол своей команды в ответном матче против «Ливерпуля» в 1/8 финала ЛЧ (1:0, первая игра – 5:2). Это 19-й гол французского футболиста в ворота английских команд в рамках этого турнира. 7 из них были забиты в ворота « ».

Больше голов англичанам в чемпионов забил только один игрок – Лионель Месси. На его счету 27 мячей.