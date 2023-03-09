«Неделю пришлось мыть полы в морге, потом в зачетке четверка стояла. Да я и людей резала». Футболистка Мягкова об учебе в медицинском университете

Теги Сборная России по футболу женский футбол сборная России жен Матч ТВ Алина Мягкова Футбол

Футболистка сборной России Алина Мягкова рассказала об учебе в медицинском университете.

– Я помню, был один предмет у меня, назывался оперативная хирургия. Когда преподавателю стало жалко меня, что я на отработках, она сказала, что у них морг ремонтировали или что‑то в этом роде.

Мне сказали: «Помоешь полы недельку, мы поставим тебе 4 или 5». У меня был отпуск или пауза какая‑то в январе, и мне неделю пришлось мыть полы, потом в зачетке четверка стояла.

– Как впечатления?

– Да я и людей резала, если уж так говорить. У меня был предмет патологическая анатомия. Ради оценки я понимала, что мне такой объем учить, а тут экзамен зачтут, если недельку помою, – сказала Мягкова.

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12 комментариев

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nugoboss
Прикинь женишься, а потом узнаешь что, она в морге людей обрабатывает...!!! 😁
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Владимир Молявин
Ушла туда, где больше платят.
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rarog
Ох уж эти прохладные сторе про резание трупов на патанатомии.
Пат.анатомия-предмет,где вы либо смотрите в микроскоп на окрашенные препараты патологических органов,либо смотрите на сами органы в колбах и банках.
И учите,какие именно изменения происходят при паталогиях
А трупы режут на секционном курсе . Ну и на оперативке
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Денис Привалов
По стопам Промеса
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.ru
Да я и людей резала...
её бы с Антоном познакомить...
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avcgloronalduMU
не хотелось бы, чтобы она кого то лечила
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korobokchekhova
Да я и людей резала, если уж так говорить. У меня был предмет патологическая анатомия.
ХХХ
Так, слава богу, ты не людей резала, а оболочки мёртвые. Медик, ёпт))
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Iuasamotu
Хозяйственная девушка
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Sgt.Pepper393
"Резать людей" - обязательное условие учебы в меде, здравствуйте. Странно об этом даже упоминать
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Леван Мкртчян
Мягкова жесткая
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Геннадий Тёкин
Повезло нам что она играет в футбол, а не стала врачом.
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Stadjer
«Причем людей не за зачет, а просто так», добавила Мягкова и захохотала.
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