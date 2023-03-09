«Неделю пришлось мыть полы в морге, потом в зачетке четверка стояла. Да я и людей резала». Футболистка Мягкова об учебе в медицинском университете
Футболистка сборной России Алина Мягкова рассказала об учебе в медицинском университете.
– Я помню, был один предмет у меня, назывался оперативная хирургия. Когда преподавателю стало жалко меня, что я на отработках, она сказала, что у них морг ремонтировали или что‑то в этом роде.
Мне сказали: «Помоешь полы недельку, мы поставим тебе 4 или 5». У меня был отпуск или пауза какая‑то в январе, и мне неделю пришлось мыть полы, потом в зачетке четверка стояла.
– Как впечатления?
– Да я и людей резала, если уж так говорить. У меня был предмет патологическая анатомия. Ради оценки я понимала, что мне такой объем учить, а тут экзамен зачтут, если недельку помою, – сказала Мягкова.
Пат.анатомия-предмет,где вы либо смотрите в микроскоп на окрашенные препараты патологических органов,либо смотрите на сами органы в колбах и банках.
И учите,какие именно изменения происходят при паталогиях
А трупы режут на секционном курсе . Ну и на оперативке
её бы с Антоном познакомить...
ХХХ
Так, слава богу, ты не людей резала, а оболочки мёртвые. Медик, ёпт))