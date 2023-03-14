Дюков останется членом исполкома УЕФА после конгресса. Его мандат действует до 2025 года

останется членом исполкома УЕФА, его мандат действует до 2025 года.

«Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА, которые пройдут 5 апреля в Лиссабоне в Португалии», – сообщили в пресс-службе организации.

Президент РФС был избран в исполком УЕФА с правом голоса на 45-м конгрессе организации, который прошел 20 апреля 2022 года.

5 апреля в Лиссабоне пройдет 47-й конгресс УЕФА, в повестке – выборы 8 членов исполкома .

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