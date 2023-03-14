Дюков останется членом исполкома УЕФА после конгресса. Его мандат действует до 2025 года

Теги УЕФА РФС Александр Дюков Политика ТАСС Футбол

Александр Дюков останется членом исполкома УЕФА, его мандат действует до 2025 года. 

«Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА, которые пройдут 5 апреля в Лиссабоне в Португалии», – сообщили в пресс-службе организации. 

Президент РФС был избран в исполком УЕФА с правом голоса на 45-м конгрессе организации, который прошел 20 апреля 2022 года.

5 апреля в Лиссабоне пройдет 47-й конгресс УЕФА, в повестке – выборы 8 членов исполкома УЕФА

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ nobrainnopain
Свадебный член исполкома теперь выглядит так
А здесь вы можете наблюдать популярную нынче картину "Российский чиновник затаился в ожидании договорняка наверху".
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Сафонов
Ответ Vatikan
То, что он мандат, это и так ясно
Лично с ним знаком?)🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Petrov
В качестве кого он там будет? В качестве шута?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гуго
Предлагаю по итогу футбольного турнира создать центрально-азиатскую федерацию футбола, потребовать от ФИФЫ одну путевку на ЧМ и выдать Дюкову еще одно кресло.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ах какие хитрые злобные русские ! И тут объегорили демократическую Европу !!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LLiriKK
Дюков хочет усидеть на всех стульях сразу, но как бы не оказаться вовсе без них по итогу…
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
а это плохо если меня смешит слово "мандат"?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Абдрашитов
Это он что член? С 22-го года там по 25-й зависать будет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Микогазиев
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ну и че он там сидит? Права голоса нет, зп не платят, все презирают
зато он может сказать - слышь, я член исполкома УЕФА. а мы не можем
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БолельщикСоСтажем
Везде должны быть свои люди )
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Абдрашитов
Приезжает Дюков на исполком, а ему кричат коллеги Эй Член!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Слава Богу, а то волновались за него, вдруг обидят) )
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Русофобия
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбол Жумаскалиев
ну и че он там сидит? Права голоса нет, зп не платят, все презирают
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Ну значит в Азию до 2025г РФС не перейдёт! Разве может член исполкома УЕФА отменить поездки во враждебные страны за госсчёт?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sher.khan.89@bk.ru
Эсть там народная республика Ростов?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nobrainnopain
Свадебный член исполкома теперь выглядит так
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
То, что он мандат, это и так ясно
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий