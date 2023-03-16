«Реал» выиграл у «Ливерпуля» 7 из 8 последних матчей, общий счет – 17:4

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» продлил серию без поражений от «Ливерпуля» до 8 матчей.

Команда Карло Анчелотти дважды обыграла мерсисайдцев в 1/8 финала Лиги чемпионов – 5:2 и 1:0.

С 2014 года мадридцам лишь раз не удалось одержать победу над «Ливерпулем» – 14 апреля 2021 года команды сыграли вничью со счетом 0:0. Также на этом отрезке у испанского клуба 7 побед с общим счетом 17:4.

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» прошел «Ливерпуль», «Наполи» выбил «Айнтрахт»

70 комментариев

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Rio (BLR)
Лука, Тони и шикарно играющий ногами воротчик стилистически чуть ли не идеальны против гегенпрессинга. Сегодня так ливерпульцы даже не пытались особо.
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Hans Castorp
Интересно Анчелотти после Стамбула все еще испытывает особенное удовольствие от обыграла Ливерпуля ?)
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Арман Мартиросян
Ответ M93
У Ливерпуля так создатся комплекс Реала. Ну совсем ничего не могут сделать против Реала они. И это происходит в разные сезоны.
Никаких комплексов. Более сильная команда заслуженно едет дальше. А Ливерпуль упустил возможность вовремя освежить состав, и сейчас пожинает плоды жадности своих владельцев.
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BarArsInt
Ни че так,тренировку провел в Мадриде Реал.
Вини развлекался как хотел,на ищи прошлись по Нулепульке.Вини и Бензема стали страшным кошмаром для защитников нулепульки.
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MADRiD_00
Ответ Ман Сити
Пока бездарный физрук у руля Ливера они никогда не обыграют Реал.
Но Клопп вернул трофеи Ливеру, до него сколько они ждали я даже не помню! Думаю дело здесь не в тренере.
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Yri Yrov
Ответ Ира15577
И этот Ливер выиграл 7:0 у МЮ, который вроде бы на подъеме!
Ира, борща приготовь
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Rafael Nadal Parero
Ходят слухи, что в Ливерпуль скоро должен прийти новый владелец. Однако в пресс-службе клуба развеяли все домыслы сми, и заявили, что все в структуре удовлетворены текущим собственником в лице мадридского Реала.
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Jon Snow
После матча на Бернабеу включили "You never walk alone". Между великими клубами должно быть уважение, в отличии от коррумпированных каталонских политпроектов.
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Иван Пименов
Ответ llolishe
Болельщик Ливерпуля-самого титулованного клуба Англии
А причем тут матч Реала с Барселоной? Какое до него дело болельщику Ливерпуля?
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MVL
Ответ Stas Politik
Был Вильярреал в том сезоне. Сейчас неплохо идут в Лиге Конференций. А так да, больше и не тащит никто.
Севилья затащит
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Serega Fart
Ответ Kyancey
Ты вообще кто?😂😂😂
Откуда такой рейтинг?)
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Ира15577
Ответ Ман Сити
Пока бездарный физрук у руля Ливера они никогда не обыграют Реал.
Вообще-то этот физрук выиграл ЛЧ!
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Не знаю что такое Требл
Ответ Шем
А вот и любители Лиги Европы подтянулись. Иди спать, твоя Барса в четверг играет. Хотя…. постойте…с четвергом я погорячился.
Барса играется с Рыгалом, как лысый из браззерс играется с чирлидершей.
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Syndycate
Ответ Олег Лисицын
а ведь Клопп после проигранного прошлогоднего финала обещал, что ливерпуль вновь там будет. прям как месси обещал привезти кубок на камп ноу. но, увы..
😂 Месси обещал кубок, но привез только Эльче)
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Ира15577
Ответ Yri Yrov
да плевать, но у ливера кризис и этот кризис идёт по цепочке а не только по отдельному эпизоду
И этот Ливер выиграл 7:0 у МЮ, который вроде бы на подъеме!
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Syndycate
Ответ M93
У Ливерпуля так создатся комплекс Реала. Ну совсем ничего не могут сделать против Реала они. И это происходит в разные сезоны.
У каждого топ клуба есть такие команды)
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Нефанатик
Ответ Андрей Хенто
Конечно, ведь Мадриду так был необходим пенальти на 92-й минуте, когда ведут в +4 мяча. Чего только не прочитаешь на просторах интернета.
Оставь... пусть тешатся. Это единственная радость от еврокубков))
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VictorVallecano
Ответ Не знаю что такое Требл
Мстить надо судьям, которые вечно тянули Рыгал.
У тебя, судя по всему, не только рыгал, но еще и поносил ) Лечись, братюнь.
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Нефанатик
Ответ Kyancey
«Где пройдёт следующий финал? В Стамбуле? Бронируйте отель» — Клопп после финала ЛЧ-2022🙃🙃🙃
Так он не себе, а Реалу))
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+1
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Шем
Ответ Не знаю что такое Требл
Слабенький матч от Ливера. Барса выносит этот Рыгал вперёд ногами вообще не напрягаясь.
А вот и любители Лиги Европы подтянулись.
Иди спать, твоя Барса в четверг играет.
Хотя…. постойте…с четвергом я погорячился.
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Нефанатик
Был шикарный матч. Не знаю как вам, но мне матч очень понравился.
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Злобный Конь
Салах так и не возьмёт реванш 😃
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Ира15577
Ответ Не знаю что такое Требл
Слабенький матч от Ливера. Барса выносит этот Рыгал вперёд ногами вообще не напрягаясь.
Вообще-то в ЛЧ уже стабильно каждый год Барсу выносят!! И уже даже в ЛЕ!
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Не знаю что такое Требл
Ответ Artem Piatkov
Вот поэтому Реал и лучший клуб Мира В лучшем турнире Мира обыгрывают одну из сильнейших команд Англии П. С.: Салах мстил, мстил, но в итоге по-моему отомстил только сам себе)) 3 раза вылетели от Реала после финала ЛЧ 2018 Месть возвращается тому, кто мстит ©
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-9
-9
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Не знаю что такое Требл
Слабенький матч от Ливера. Барса выносит этот Рыгал вперёд ногами вообще не напрягаясь.
+1
-6
-5
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