«Реал» выиграл у «Ливерпуля» 7 из 8 последних матчей, общий счет – 17:4
«Реал» продлил серию без поражений от «Ливерпуля» до 8 матчей.
Команда Карло Анчелотти дважды обыграла мерсисайдцев в 1/8 финала Лиги чемпионов – 5:2 и 1:0.
С 2014 года мадридцам лишь раз не удалось одержать победу над «Ливерпулем» – 14 апреля 2021 года команды сыграли вничью со счетом 0:0. Также на этом отрезке у испанского клуба 7 побед с общим счетом 17:4.
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» прошел «Ливерпуль», «Наполи» выбил «Айнтрахт»
Вини развлекался как хотел,на ищи прошлись по Нулепульке.Вини и Бензема стали страшным кошмаром для защитников нулепульки.
Иди спать, твоя Барса в четверг играет.
Хотя…. постойте…с четвергом я погорячился.