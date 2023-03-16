«Реал» выиграл у «Ливерпуля» 7 из 8 последних матчей, общий счет – 17:4

«Реал» продлил серию без поражений от «Ливерпуля» до 8 матчей.

Команда Карло Анчелотти дважды обыграла мерсисайдцев в 1/8 финала Лиги чемпионов – 5:2 и 1:0.

С 2014 года мадридцам лишь раз не удалось одержать победу над « » – 14 апреля 2021 года команды сыграли вничью со счетом 0:0. Также на этом отрезке у испанского клуба 7 побед с общим счетом 17:4.

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» прошел «Ливерпуль», «Наполи» выбил «Айнтрахт»