Моуринью дисквалифицирован на матчи с «Лацио» и «Сассуоло» за конфликт с судьями. «Рома» объявила бойкот прессе, Жозе выложил фото, где жестом изобразил наручники

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью серия А Италия дисквалификации судьи Сассуоло Футбол

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован за конфликт с судьей.

Напомним, после игры с «Кремонезе» в 24-м туре Серии А (1:2) главный тренер «Ромы» был дисквалифицирован на 2 матча чемпионата за конфликт с арбитрами, но дисквалификация была приостановлена на матч с «Ювентусом» (1:0) из-за апелляции.

Португалец проиграл апелляцию, из-за чего дисквалификация снова в силе. Специалист пропустит матчи Серии А против «Сассуоло» и «Лацио».

После вердикта «Рома» объявила, что ни один член клуба не будет общаться с прессой до и после вышеописанных матчей.

Сам Моуринью вскоре после дисквалификации выложил в инстаграме фото со скрещенными руками. Несмотря на то, что публикация была рекламной, итальянские СМИ увидели в этом отсылку к жесту Моуринью периода работы в «Интере», когда тренер протестовал против решения арбитров, изобразив таким образом наручники.

Фото: инстаграм Жозе Моуринью

4-й арбитр матча с «Кремонезе» сказал Моуринью «заниматься своей херней» в ответ на претензии тренера «Ромы». После удаления Серра сказал Жозе: «Все смеются над тобой. Иди домой»

«Ты говнюк и лжец». Моуринью в судейской требовал 4-го арбитра матча с «Кремонезе» извиниться за оскорбления, «если он мужик», Серра отказался

«Они все насмехаются над тобой, иди домой». Кажется, резервный судья ооочень обидел Жозе

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15 комментариев

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Marina Yevdokimova
Ответ DagestanJuve
Что самое удивительное, он должен был пропустить матч против Ювентуса, а нет, лучше мы разберемся, а пока мы разбираемся, он пусть в этом матче не отбывает дисквалификацию. Вроде ничего, но опять против Ювентуса)))
Нет, теперь против Лацио
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Sergey
Жжёт, молодец не стареет душой
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DagestanJuve
Что самое удивительное, он должен был пропустить матч против Ювентуса, а нет, лучше мы разберемся, а пока мы разбираемся, он пусть в этом матче не отбывает дисквалификацию. Вроде ничего, но опять против Ювентуса)))
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EARMSR
Ответ Streetbor
на рекламу часов и циркониевых браслетов смахивает 😁
Кстати, Хублот давний спонсор Жозе. А браслеты от магазина ее дочери.
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Leonidovich
Ответ Streetbor
на рекламу часов и циркониевых браслетов смахивает 😁
Цепь арго
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Dark.Babysitter
Вот!
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red hikkikomori
поза как будто он сейчас начнет танцевать тектоник под песню Jakarta - one desire))
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Иван Новиков
Три пальца уже не канают?
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ТТХ не фарм клуб
Ваканда навеки!
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Dark.Babysitter
Жузе красавец!
Это его любимая фишка с наручниками.
Мы всё помним)
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Тиджани Бабангида
Моуриньо и конфликты с судьями - это долгая и нескончаемая эпопея. В разных клубах,кубках и лигах
+4
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Artem Piatkov
Эпатажным тренер
Жаль конец карьеры такой тухлый, мог бы тренеровать условную Баварию или Челси, а заканчивает в Роме..
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Marchenni
Power Rangers
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Кирилл
Там должно было быть видео со словами «Wakanda forever» от Жозе, а выложилась только фотография )
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Streetbor
на рекламу часов и циркониевых браслетов смахивает 😁
+19
-3
+16
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