Моуринью дисквалифицирован на матчи с «Лацио» и «Сассуоло» за конфликт с судьями. «Рома» объявила бойкот прессе, Жозе выложил фото, где жестом изобразил наручники
Тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован за конфликт с судьей.
Напомним, после игры с «Кремонезе» в 24-м туре Серии А (1:2) главный тренер «Ромы» был дисквалифицирован на 2 матча чемпионата за конфликт с арбитрами, но дисквалификация была приостановлена на матч с «Ювентусом» (1:0) из-за апелляции.
Португалец проиграл апелляцию, из-за чего дисквалификация снова в силе. Специалист пропустит матчи Серии А против «Сассуоло» и «Лацио».
После вердикта «Рома» объявила, что ни один член клуба не будет общаться с прессой до и после вышеописанных матчей.
Сам Моуринью вскоре после дисквалификации выложил в инстаграме фото со скрещенными руками. Несмотря на то, что публикация была рекламной, итальянские СМИ увидели в этом отсылку к жесту Моуринью периода работы в «Интере», когда тренер протестовал против решения арбитров, изобразив таким образом наручники.
Фото: инстаграм Жозе Моуринью
4-й арбитр матча с «Кремонезе» сказал Моуринью «заниматься своей херней» в ответ на претензии тренера «Ромы». После удаления Серра сказал Жозе: «Все смеются над тобой. Иди домой»
«Ты говнюк и лжец». Моуринью в судейской требовал 4-го арбитра матча с «Кремонезе» извиниться за оскорбления, «если он мужик», Серра отказался
«Они все насмехаются над тобой, иди домой». Кажется, резервный судья ооочень обидел Жозе
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2010/02/22/17/326520.jpg?quality=75&width=1200&auto=webp
Это его любимая фишка с наручниками.
Мы всё помним)
Жаль конец карьеры такой тухлый, мог бы тренеровать условную Баварию или Челси, а заканчивает в Роме..