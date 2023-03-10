Моуринью дисквалифицирован на матчи с «Лацио» и «Сассуоло» за конфликт с судьями. «Рома» объявила бойкот прессе, Жозе выложил фото, где жестом изобразил наручники

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован за конфликт с судьей.

Напомним, после игры с «Кремонезе» в 24-м туре Серии А (1:2) главный тренер «Ромы» был дисквалифицирован на 2 матча чемпионата за конфликт с арбитрами, но дисквалификация была приостановлена на матч с «Ювентусом» (1:0) из-за апелляции.

Португалец проиграл апелляцию, из-за чего дисквалификация снова в силе. Специалист пропустит матчи Серии А против « » и « ».

После вердикта « » объявила, что ни один член клуба не будет общаться с прессой до и после вышеописанных матчей.

Сам Моуринью вскоре после дисквалификации выложил в инстаграме фото со скрещенными руками. Несмотря на то, что публикация была рекламной, итальянские СМИ увидели в этом отсылку к жесту Моуринью периода работы в «Интере», когда тренер протестовал против решения арбитров, изобразив таким образом наручники.

Фото: инстаграм Жозе Моуринью

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