Моуринью про 1:0 с «Юве»: «Мы победили благодаря настрою, а не тактике. Я все еще не оправился после поражения от «Кремонезе»

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус Руй Патрисиу серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Ювентусом».

В 24-м туре Серии А «Рома» выиграла у туринцев со счетом 1:0.

«Мы не самая лучшая команда в мире, и каждый раз нам приходится выкладываться по полной, чтобы победить. Я все еще не оправился от поражения в матче с «Кремонезе». Сегодня мы победили благодаря нашему настрою, а не тактическим изменениям.

Трудно играть против «Юве», который настолько силен и компактен. Нам пришлось отсидеться в обороне, чтобы больше владеть мячом, поскольку их игроки быстрее нас. По большей части мы хорошо оборонялись, и Руй [Патрисиу] сотворил чудо на последних минутах. Это всегда важно, когда играешь с «Ювентусом».

Мы с Аллегри хорошие друзья и часто переписываемся. Теперь я должен уважать его разочарование и печаль, но мне очень нравится его команда. И я поздравляю их, потому что даже с учетом 15-очкового штрафа они все еще опасны.

Возможно ли финишировать в первой четверке? «Рома» – это команда, которая должна осознавать свои пределы. Когда мы не выкладываемся на 100%, у нас бывают большие проблемы. Лига – это марафон. Мы понимаем, что, концентрируясь на каждом следующем матче, мы можем выигрывать у таких команд, как «Ювентус», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью DAZN.

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6 комментариев

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vel
И ничего вы не понимаете..
Команды показали футбол будущего!
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King_X
Здорово, что команда Маура взяла столь важный матч
+3
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Barsa! bolshe chem klub
Моуринью : - Тихий океан знаете? это я его утихомирил...
+9
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dmitry_demidov
Ответ леннорыч-абрамович
Переписка двух водителей автобуса
Всё так, смотреть как играют команды Моура и Аллегри просто невыносимо.
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леннорыч-абрамович
Переписка двух водителей автобуса
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-3
0
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rigobersong
Кремонезе > 🤮 вентус
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