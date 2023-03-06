Моуринью про 1:0 с «Юве»: «Мы победили благодаря настрою, а не тактике. Я все еще не оправился после поражения от «Кремонезе»
Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Ювентусом».
В 24-м туре Серии А «Рома» выиграла у туринцев со счетом 1:0.
«Мы не самая лучшая команда в мире, и каждый раз нам приходится выкладываться по полной, чтобы победить. Я все еще не оправился от поражения в матче с «Кремонезе». Сегодня мы победили благодаря нашему настрою, а не тактическим изменениям.
Трудно играть против «Юве», который настолько силен и компактен. Нам пришлось отсидеться в обороне, чтобы больше владеть мячом, поскольку их игроки быстрее нас. По большей части мы хорошо оборонялись, и Руй [Патрисиу] сотворил чудо на последних минутах. Это всегда важно, когда играешь с «Ювентусом».
Мы с Аллегри хорошие друзья и часто переписываемся. Теперь я должен уважать его разочарование и печаль, но мне очень нравится его команда. И я поздравляю их, потому что даже с учетом 15-очкового штрафа они все еще опасны.
Возможно ли финишировать в первой четверке? «Рома» – это команда, которая должна осознавать свои пределы. Когда мы не выкладываемся на 100%, у нас бывают большие проблемы. Лига – это марафон. Мы понимаем, что, концентрируясь на каждом следующем матче, мы можем выигрывать у таких команд, как «Ювентус», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью DAZN.
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