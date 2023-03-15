«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
«Зенит» примет «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 15 марта, 20.00, «Газпром Арена»
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Вперёд Зенит !
Профнепригодный тренер-ноунейм из "Динамо" будет уволен после этого матча.