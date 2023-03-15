«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва онлайны Футбол

«Зенит» примет «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Зенит – Динамо
Дата проведения
15 марта, 20.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча

Статистика Фонбет Кубка России

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18 комментариев

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мутятя
Удачи Динамо. И победы конечно.
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Катя СПб
Ответ В Питере Пять
Один из крупнейших ТГ-каналов о Зените (7,5 тыс. подписчиков) сегодня ведёт трансляцию того, как оформляет Fan ID. И наверняка не просто так именно сегодня, чтоб у стадиона люди оформили заодно. Вот так автор пошёл против активных фанатов, против большинства болельщиков, за то, что убивает футбол. Ещё и публично.
Не поняла, почему? Что, кто-то захочет покрасоваться в телеге? Зачем?
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Zenith forever
Ответ redbalance
Как жаль что одна команда все-таки пройдет дальше, ведь положа руку на сердце никто из адекватных людей живущих в нашей необъятной стране не хотел бы их видеть вааще!!!
Страшно вам инародным? И правильно - дрожите от страха.
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kokakoka
Ответ Алексей Ненахов
Ну сегодня на Зенит можно хату ставить
Почему-то те, кто говорят, что можно хату ставить, по факту даже косарь не ставят
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В Питере Пять
Ответ SMART789
Все на стадион, один из последних вариантов сходить без ошейника
Один из крупнейших ТГ-каналов о Зените (7,5 тыс. подписчиков) сегодня ведёт трансляцию того, как оформляет Fan ID. И наверняка не просто так именно сегодня, чтоб у стадиона люди оформили заодно. Вот так автор пошёл против активных фанатов, против большинства болельщиков, за то, что убивает футбол. Ещё и публично.
+1
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Александр Беляков
Судя по сайту с билетами сегодня будет настоящий огонь 🔥🔥
Вперёд Зенит !
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SMART789
Все на стадион, один из последних вариантов сходить без ошейника
+3
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+3
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Виталии Пархоменко
Ответ Dinmos
Ну что же , рискни, поставь.....
Поставить хату, и можно превратиться в болельщика Зенита😂😂😂
+2
-2
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Виталии Пархоменко
Ответ Алексей Ненахов
Ну сегодня на Зенит можно хату ставить
Вспоминай 7-1!!!!
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Виталии Пархоменко
Ответ Злобный Конь
Если "Зенит" сыграет по полной - повторится результат 2007 года. Профнепригодный тренер-ноунейм из "Динамо" будет уволен после этого матча.
Ждем увольнения, счёт пофиг!
+1
-1
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Виталии Пархоменко
Ответ redbalance
Как жаль что одна команда все-таки пройдет дальше, ведь положа руку на сердце никто из адекватных людей живущих в нашей необъятной стране не хотел бы их видеть вааще!!!
Уи-уи, Уралвагонмаш впереди! (1-1)
+2
-1
+1
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redbalance
Как жаль что одна команда все-таки пройдет дальше, ведь положа руку на сердце никто из адекватных людей живущих в нашей необъятной стране не хотел бы их видеть вааще!!!
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-4
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Zenith forever
Ответ Dinamik1
С такой игрой Динамо можно не выходить на поле.3:0 поставят и это будет самый лучший вариант.
Динамо секретилось специально перед этим матчем. Сейчас как заиграют Смолов с Захаряном и только держись Зенит. Даже Шунин не поможет :-))))
+1
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Dinmos
Ответ Алексей Ненахов
Ну сегодня на Зенит можно хату ставить
Ну что же , рискни, поставь.....
+4
0
+4
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Злобный Конь
Если "Зенит" сыграет по полной - повторится результат 2007 года.
Профнепригодный тренер-ноунейм из "Динамо" будет уволен после этого матча.
+2
-2
0
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Dinamik1
С такой игрой Динамо можно не выходить на поле.3:0 поставят и это будет самый лучший вариант.
+1
-2
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rarog
Верните 2007 плез, и 9:3)
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Алексей Ненахов
Ну сегодня на Зенит можно хату ставить
+1
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