«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

« » примет « » в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Статистика Фонбет Кубка России

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