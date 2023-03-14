Пике о деле Негрейры: «Не думаю, что «Барса» покупала судей, это игра с огнем. Мы привыкли к заговорам и кампаниям против клуба»
Жерар Пике высказался о коррупционном скандале с «Барселоной».
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» заявляла, что Негрейра готовил отчеты о судействе.
«Я ничего не знал. Это больше касается тренера и тренерского штаба. Игроки уже знают судей, а тренеры могут прийти со стороны, и им может понадобиться помощь. Я не знаю, в чем заключалась его работа. Мы ничего не знали. Я не встречался ни с ним, ни с его сыном.
Я не думаю, что «Барса» покупала судей, это игра с огнем. Можно просто воспользоваться грязными деньгами – и все, это проще, чем связываться с президентом CTA и платить ему зарплату. В этом нет логики. Заговоры и кампании [против клуба]... мы к ним привыкли.
Все, кроме «Реала», повернулись против «Барсы» и поддержали Ла Лигу, я так понимаю, что они уступили под давлением своих болельщиков. Я уверен в своем клубе», – сказал бывший защитник «Барселоны».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Открою секрет, в среднем это владение было 60%
Я так понимаю ваша налоговая также выступает футбольным экспертом. Подскажете, где ваши специалисты проходили обучения и какой их опыт в судействе футбольных матчей и вообще в футбольных профессиях?
А поводов было полным полно.....
Деньги могли выводить и не на подкуп судей. Ещё даже суда не было, и не предъявлено ни одного доказательства.
Вы же конченые лицемеры, вы не замечаете гол Баварии с пасивонго оффсайда, не замечаете не назначенный пенальти на Каземиро, не замечаете то, что Видаля должны были удалять на 48 минуте( все это 3 ошибки позволили дойти Баварии до экстра тайма), вы все это не замечаете но при этом замечаете ошибки в пользу Реала в кэстра тайме, которого не должно было быть если бы не глупые ошибки судьи.
Матч с Юве судья отменяет гол Иско, ошибочно указав на офсайд, это вы не замечаете ю, но замечаете момент с пенальти, который скорее был чем небыл. Продолжим или как ?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/3121995.html