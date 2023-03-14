Пике о деле Негрейры: «Не думаю, что «Барса» покупала судей, это игра с огнем. Мы привыкли к заговорам и кампаниям против клуба»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жерар Пике высказался о коррупционном скандале с «Барселоной». 

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» заявляла, что Негрейра готовил отчеты о судействе. 

«Я ничего не знал. Это больше касается тренера и тренерского штаба. Игроки уже знают судей, а тренеры могут прийти со стороны, и им может понадобиться помощь. Я не знаю, в чем заключалась его работа. Мы ничего не знали. Я не встречался ни с ним, ни с его сыном.

Я не думаю, что «Барса» покупала судей, это игра с огнем. Можно просто воспользоваться грязными деньгами – и все, это проще, чем связываться с президентом CTA и платить ему зарплату. В этом нет логики. Заговоры и кампании [против клуба]... мы к ним привыкли. 

Все, кроме «Реала», повернулись против «Барсы» и поддержали Ла Лигу, я так понимаю, что они уступили под давлением своих болельщиков. Я уверен в своем клубе», – сказал бывший защитник «Барселоны». 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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115 комментариев

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Nike of FW
Ответ Johnny Cheng
какая история в 123 года, там всего лишь период с 2006-2015, даже декады не будет)
это вам к гуглу
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nurikkkk
Ответ красная_карточка
надо смотреть конкретно - если она владела 70 процентов времени мячом почти без контратак соперника то что...
Барса Вальверде владела 70% времени мячом?))))))
Открою секрет, в среднем это владение было 60%
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красная_карточка
Ответ nurikkkk
2 года пендали не ставили в ворота Барсы....назови хоть один клуб в Европе с такой же статой?))))) А поводов было полным полно.....
надо смотреть конкретно - если она владела 70 процентов времени мячом почти без контратак соперника то что...
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messi_leo
Ответ Alex Serpen
- Пике, привет, это испанская налоговая. Ваш клуб попросил налоговый вычет за оплату каких-то услуг. Мы запросили у вас документы для подтверждения услуг, но не получили его. Проверили всё сами, и оказалось, что вы заплатили больше 7 млн евро фиктивной компании президента судейского корпуса в период, когда в ваши ворота за 2 года не назначили ни одного пенальти. - Мы привыкли к заговорам и давлению против клуба. Пока.
Налоговая устанавливает, что компания фиктивная? Супер. Не укажете ли данные, которые указывают, что компания не вела никакой другой деятельности, кроме получения безнала от Барселоны. Также докажите, что компания далее перечисляла эти деньги на счета господина Негрейры и при этом не имела с ним никаких договорных отношений.

Я так понимаю ваша налоговая также выступает футбольным экспертом. Подскажете, где ваши специалисты проходили обучения и какой их опыт в судействе футбольных матчей и вообще в футбольных профессиях?
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nurikkkk
Ответ красная_карточка
ну можно же просто проанализировать решения по всем клубам за все годы - так вот сходу не помню чтобы была какая-то особая поддержка барсы
2 года пендали не ставили в ворота Барсы....назови хоть один клуб в Европе с такой же статой?)))))
А поводов было полным полно.....
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ßd ßy
Ответ Goofts
Ахахахах, кому что суд доказал? Проснись Деньги могли выводить и не на подкуп судей. Ещё даже суда не было, и не предъявлено ни одного доказательства.
Выводить куда ? Что ты несёшь? Как можно выводить деньги через Негрейду ? Ты сам себя слышишь вообще? Выводить ? 😂😂
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ljolik888
Ответ DolJun
ты о чем?) прочитай что ты мне до этого писал)
Сто евро надо я тебе переведе , напишешь мне и мне не жалко будет
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DolJun
Ответ ljolik888
Не надо из себя делать типо мужчину- ответь и может быть я поверю в твою версию .
ты о чем?) прочитай что ты мне до этого писал)
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Johnny Cheng
Ответ Miraziz Ergashev
Если Барселоне не назначали пенальти в Ла лиге, это может из-за того что она в основном доминировала ?
Или может изза купленных судей))))
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Johnny Cheng
Ответ Nike of FW
юзверь с датой регистрации 24 мая 2022 оценивает 123 года истории =))) теперь я видел все =)
какая история в 123 года, там всего лишь период с 2006-2015, даже декады не будет)
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Johnny Cheng
Ответ Miraziz Ergashev
Нет ты чё ? Тут люди на спортсе посмотрели все документы, у них есть доказательства, у них даже есть аудиозаписи и т.д Ждём когда они эти доказательства отнесут до судьи. А пока мы в ожидании
У нас нет, у прокуратуры есть, но барсафаны как всегда будут кудахтать что Перес кого то там купил)
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joyisalwaysdrunk
будущий президент барсы
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Goofts
Ответ ßd ßy
Без суда и следствия? Суд отказал о том что Барса платила деньги Негрейде, это факт который уже доказали, причем это скрывалось, и скрывалось не просто так! Значит было что скрывать.
Ахахахах, кому что суд доказал? Проснись
Деньги могли выводить и не на подкуп судей. Ещё даже суда не было, и не предъявлено ни одного доказательства.
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ßd ßy
Ответ Arkadios Avgitidis
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Так аргументы будут или как?
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Arkadios Avgitidis
Ответ Нефанатик
Крик жертвы насилия
до твоего уровня не дошёл, чтобы получить удовольствие от насилия
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Arkadios Avgitidis
Ответ ßd ßy
Не позорься дурачок. Ну давай приведи мне хоть один ЛЧ который подарили Реалу, приведи мне матч в котором судья вытащил Реал. Вы же конченые лицемеры, вы не замечаете гол Баварии с пасивонго оффсайда, не замечаете не назначенный пенальти на Каземиро, не замечаете то, что Видаля должны были удалять на 48 минуте( все это 3 ошибки позволили дойти Баварии до экстра тайма), вы все это не замечаете но при этом замечаете ошибки в пользу Реала в кэстра тайме, которого не должно было быть если бы не глупые ошибки судьи. Матч с Юве судья отменяет гол Иско, ошибочно указав на офсайд, это вы не замечаете ю, но замечаете момент с пенальти, который скорее был чем небыл. Продолжим или как ?
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ßd ßy
Ответ Goofts
Сетканты, это ты про всех кто готов без суда и следствия? наказать виновных? Ей богу мысли средневековых людей! Решения суда нет!Зачем утверждать то, чего нет?
Без суда и следствия? Суд отказал о том что Барса платила деньги Негрейде, это факт который уже доказали, причем это скрывалось, и скрывалось не просто так! Значит было что скрывать.
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ßd ßy
Ответ Arkadios Avgitidis
поди докажи маргариновым,что это не с помощью монтажа,и разных , обманчивых ракурсов и подобная ахинея ..игру Барсы с челси маргариновые помнят лучше образов своих же родителей ,в то же время забыв про 3 реально подаренных им финала лч.. великий клуб...естественно, великий.. вся испания- перцовые псы. системные винтики шпунтики. перец- хитрый шаман, затащил лохов в ловушку и сдал их с фактами) типа суперлига) эти повелись..Барса,Юве.. последствия для этих двух клубов уже очевидны.. а реал,- самый честный,фэйрплейный, гуманный, справедливый клуб в мире))) в древней Греции, подарили демократию народу и узнали кто чем дышит..ну и соответственно, кого на тот свет кого в партнёры,кого в психушку, кого анафеме,и на кого компромат....
Не позорься дурачок. Ну давай приведи мне хоть один ЛЧ который подарили Реалу, приведи мне матч в котором судья вытащил Реал.
Вы же конченые лицемеры, вы не замечаете гол Баварии с пасивонго оффсайда, не замечаете не назначенный пенальти на Каземиро, не замечаете то, что Видаля должны были удалять на 48 минуте( все это 3 ошибки позволили дойти Баварии до экстра тайма), вы все это не замечаете но при этом замечаете ошибки в пользу Реала в кэстра тайме, которого не должно было быть если бы не глупые ошибки судьи.
Матч с Юве судья отменяет гол Иско, ошибочно указав на офсайд, это вы не замечаете ю, но замечаете момент с пенальти, который скорее был чем небыл. Продолжим или как ?
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ljolik888
Ответ DolJun
за какие слова? ты ж даже не мог определиться что ты от меня хочешь - то говоришь скинуть тебе доказательства того, что барса платила судьям, потом - что барсе судьи подсуживали, будто это одно и то же. в итоге я тебе скинул доказательства, где официальные лица доказывают тебе факт наличия выплат - вместо этого ты начинаешь идти на попятные обвиняя что мне кто-то за что-то платит. выглядит очень странно
Не надо из себя делать типо мужчину- ответь и может быть я поверю в твою версию .
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ljolik888
Ответ Lowbob
Я не «адвокачу», а удивляюсь тому, как ты кидаешь предъявы, когда даже общаться нормально не хочешь/умеешь. Какие аргументы ты ожидаешь от меня? Перечень ошибок судей в ЛаЛиге в пользу Барселоны в период оплаты «консультаций»? Мне что-то подсказывает, что для тебя этого мало будет :) Записи общения руководителей Барселоны с судьями или их руководителями? Я своё мнение относительно ситуации могу высказывать, и шутить на эту тему тоже. А сидеть тут искать в интернете тебе «аргументы», которые тебя устроят - много чести что-то. Если тебе не нравится, кидай минусы ;)
Ну так я жду - где официальные документы, .дальше разговаривать не о чем
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DolJun
Ответ ljolik888
Ну смотри - если что ты послал будет официальным доказательством. То я лично тебе подарю сто евро ( куда посылать напишешь) . Сейчас ....я понимаю что из мухи надо сделать слона .к сожалению , ты этого не понимаешь и тебе платит спортс за эти слова . Я рб этом знаю - но и ты признался всем .
за какие слова? ты ж даже не мог определиться что ты от меня хочешь - то говоришь скинуть тебе доказательства того, что барса платила судьям, потом - что барсе судьи подсуживали, будто это одно и то же. в итоге я тебе скинул доказательства, где официальные лица доказывают тебе факт наличия выплат - вместо этого ты начинаешь идти на попятные обвиняя что мне кто-то за что-то платит. выглядит очень странно
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ljolik888
Ответ DolJun
я должен гуглить за тебя если тебе сложно просто пройти по тегу? на https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/3121995.html
Ну смотри - если что ты послал будет официальным доказательством. То я лично тебе подарю сто евро ( куда посылать напишешь) . Сейчас ....я понимаю что из мухи надо сделать слона .к сожалению , ты этого не понимаешь и тебе платит спортс за эти слова . Я рб этом знаю - но и ты признался всем .
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Lowbob
Ответ ljolik888
Хороший адвокат - дорогой адвокат . Ты к этому способен ?
Я не «адвокачу», а удивляюсь тому, как ты кидаешь предъявы, когда даже общаться нормально не хочешь/умеешь. Какие аргументы ты ожидаешь от меня? Перечень ошибок судей в ЛаЛиге в пользу Барселоны в период оплаты «консультаций»? Мне что-то подсказывает, что для тебя этого мало будет :) Записи общения руководителей Барселоны с судьями или их руководителями? Я своё мнение относительно ситуации могу высказывать, и шутить на эту тему тоже. А сидеть тут искать в интернете тебе «аргументы», которые тебя устроят - много чести что-то. Если тебе не нравится, кидай минусы ;)
0
0
0
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DolJun
Ответ ljolik888
Я то смотрел и жду от тебя хоть какие-то доказательства. Их нет , но сейчас вы выдумывать все что угодно . Но правда одна - суда не было , но вы ва всем правы ?
я должен гуглить за тебя если тебе сложно просто пройти по тегу? на
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/3121995.html
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ljolik888
Ответ Lowbob
Ты мало того, что предложение построить адекватно не можешь, так ещё и задаёшь два разных вопроса, а потом удивляешься, почему тебе не ответили «на один и тот же вопрос». Незнание простительно, а вот «я думал ты более умней» в таких случаях очень смешно выглядит :)
Хороший адвокат - дорогой адвокат . Ты к этому способен ?
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