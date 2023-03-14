высказался о коррупционном скандале с «Барселоной».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) . «Барса» заявляла, что Негрейра готовил отчеты о судействе.

«Я ничего не знал. Это больше касается тренера и тренерского штаба. Игроки уже знают судей, а тренеры могут прийти со стороны, и им может понадобиться помощь. Я не знаю, в чем заключалась его работа. Мы ничего не знали. Я не встречался ни с ним, ни с его сыном.

Я не думаю, что «Барса» покупала судей, это игра с огнем. Можно просто воспользоваться грязными деньгами – и все, это проще, чем связываться с президентом CTA и платить ему зарплату. В этом нет логики. Заговоры и кампании [против клуба]... мы к ним привыкли.

Все, кроме « », повернулись против «Барсы» и поддержали , я так понимаю, что они уступили под давлением своих болельщиков. Я уверен в своем клубе», – сказал бывший защитник «Барселоны».

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