Холанд быстрее всех забил 10, 20 и 30 голов в ЛЧ. Он обошел Кейна, ван Нистелроя, Левандовского и Месси
Эрлинг Холанд быстрее всех забил 10, 20 и 30 голов в Лиге чемпионов.
Нападающий «Манчестер Сити» оформил пента-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0). За 25 матчей в турнире на счету Холанда 33 забитых мяча.
Чтобы достичь отметки 10 голов в Лиге чемпионов, Холанду потребовалось 7 матчей, 20 голов норвежец забил за 14 матчей, 30 голов – за 25 матчей. Эрлинг установил рекорд, обойдя Харри Кейна, Руда ван Нистелроя, Роберта Левандовского и Лионеля Месси.
Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?
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