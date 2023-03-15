Холанд быстрее всех забил 10, 20 и 30 голов в ЛЧ. Он обошел Кейна, ван Нистелроя, Левандовского и Месси

быстрее всех забил 10, 20 и 30 голов в Лиге чемпионов.

Нападающий « » оформил пента-трик в ответном матче 1/8 финала чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0). За 25 матчей в турнире на счету Холанда 33 забитых мяча.

Чтобы достичь отметки 10 голов в Лиге чемпионов, Холанду потребовалось 7 матчей, 20 голов норвежец забил за 14 матчей, 30 голов – за 25 матчей. Эрлинг установил рекорд, обойдя , Руда ван Нистелроя, и Лионеля Месси.

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️