Холанд быстрее всех забил 10, 20 и 30 голов в ЛЧ. Он обошел Кейна, ван Нистелроя, Левандовского и Месси

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Руд ван Нистелрой Лига чемпионов УЕФА рекорды Роберт Левандовски Лейпциг Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд быстрее всех забил 10, 20 и 30 голов в Лиге чемпионов.

Нападающий «Манчестер Сити» оформил пента-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0). За 25 матчей в турнире на счету Холанда 33 забитых мяча.

Чтобы достичь отметки 10 голов в Лиге чемпионов, Холанду потребовалось 7 матчей, 20 голов норвежец забил за 14 матчей, 30 голов – за 25 матчей. Эрлинг установил рекорд, обойдя Харри Кейна, Руда ван Нистелроя, Роберта Левандовского и Лионеля Месси.

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️

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10 комментариев

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Федя Букин
Ответ Enotaz24
Он просто Монстр. То как он находит момент, как оказывается в нужной точке, я вчера когда игру смотрел просто не понимал , как это происходит.
Только и может добивать с метра? Ах да, это другое.
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afr.ff
Что этот викинг себе позволяет?
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kin
Находка конечно для Пепа, не хватало такого киллера
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Буратино55
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Видно на спаде парень. Третий десяток голов уже за 11 матчей покрыл. Скоро сдуется
Ага, но 40 голов быстрее получится зато
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Ллб
Ответ udiekemen
Скорострел )
Да норм. Думаю, Лейпциг был вчера полностью удовлетворен, получив 5 актов за 57 минут
+2
-1
+1
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KING_OF_RUSSIA
Ответ cektor
Рекорд Роналду падет , лет через 5
Это ему по 25 мячей за сезон в ЛЧ надо забивать.
+7
-2
+5
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cektor
Рекорд Роналду падет , лет через 5
+1
-3
-2
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Enotaz24
Он просто Монстр. То как он находит момент, как оказывается в нужной точке, я вчера когда игру смотрел просто не понимал , как это происходит.
0
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Chris "Birdman" Andersen
Видно на спаде парень. Третий десяток голов уже за 11 матчей покрыл. Скоро сдуется
+13
-3
+10
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udiekemen
Скорострел )
+2
-1
+1
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