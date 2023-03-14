Холанд забил 30 голов в ЛЧ за 25 игр – быстрее всех и в самом юном возрасте

быстрее всех в истории Лиги чемпионов забил 30 голов.

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в игре с «Лейпцигом» (2:0, первый тайм) в 1/8 финала ЛЧ.

Норвежец добрался до отметки в 30 голов в турнире за 25 игр – такого не удавалось никому. Прежний рекорд – у Руда ван Нистелроя (34 матча).

Также он стал самым молодым футболистом с таким количеством мячей – ему 22 года и 236 дней. забил 30-й гол, когда ему было 22 года и 352 дня.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» – 2:0. Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция

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