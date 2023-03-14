Холанд забил 30 голов в ЛЧ за 25 игр – быстрее всех и в самом юном возрасте

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Лига чемпионов УЕФА рекорды РБ Лейпциг Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд быстрее всех в истории Лиги чемпионов забил 30 голов.

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в игре с «Лейпцигом» (2:0, первый тайм) в 1/8 финала ЛЧ.

Норвежец добрался до отметки в 30 голов в турнире за 25 игр – такого не удавалось никому. Прежний рекорд – у Руда ван Нистелроя (34 матча).

Также он стал самым молодым футболистом с таким количеством мячей – ему 22 года и 236 дней. Килиан Мбаппе забил 30-й гол, когда ему было 22 года и 352 дня.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» – 2:0. Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Максим Кутузов
Причём тут Челси?
Ну он вроде за Челси болеет, тогда к чему предъява? А судья этого матча просто лютый клоун. Вот сейчас слежу за медиа МС, там даже свои болельщики это признают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Кутузов
Ответ Арман Мартиросян
Когда это Челси тащили судьи? В 2009 году что ли? Если что, я абсолютно нейтрален к этой команде.
Причём тут Челси?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Максим Кутузов
Либо молчи, либо удаляй.. Про судейское позорище не тебе говорить
Когда это Челси тащили судьи? В 2009 году что ли? Если что, я абсолютно нейтрален к этой команде.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Холланд с Сити имеет больше шансов выиграть ЗМ чем Мбаппе в ПСЖ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ udiekemen
Думаю только Холанд сможет догонять и обогнать рекорд Месси и Рона Хотя и у Мбаппе хорошие шансы
Такого рода нападающие как правило не играют долго. Думаю у него меньше времени. Хотя 31 уже, в ЛЧ думаю побьет рекорд Роналду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Поляков
Крут 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Мбаппе так не тащат судьи))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gljallag
Сдулся, спад … говорили они …
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Сумасшедшая статистика конечно. Наконец то ищут его передачами. А то Пеп морзит его рекорды.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ udiekemen
Думаю только Холанд сможет догонять и обогнать рекорд Месси и Рона Хотя и у Мбаппе хорошие шансы
Возможно. Но величия Месси и Роналду вряд ли достигнет. Слишком зависим от команды. Он - завершитель, такой же как Левандовски и поздний Роналду.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Кутузов
Ответ DolJun
жаль видеть холанда забивающего за судейское позорище
Либо молчи, либо удаляй.. Про судейское позорище не тебе говорить
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Arman Markosyan 25
Уже хет-трик. Монстр
Редакторы не успевают за Эрлингом))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Уже 31
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman Markosyan 25
Уже хет-трик. Монстр
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Тима
Ответ udiekemen
Думаю только Холанд сможет догонять и обогнать рекорд Месси и Рона Хотя и у Мбаппе хорошие шансы
Ой ни факт рон и Месси провели свои карьеры без серьезных травм ,а Холланд уже начал пропускать игры из за травм ,мбаппе сможет если перестанет вылетать в 1/8
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
жаль видеть холанда забивающего за судейское позорище
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Топ.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вовито Бомбито
Скоро вратарю РБ красная прилетит, за то, что отбивает мячи
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Думаю только Холанд сможет догонять и обогнать рекорд Месси и Рона
Хотя и у Мбаппе хорошие шансы
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий