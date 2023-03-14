Холанд забил 30 голов в ЛЧ за 25 игр – быстрее всех и в самом юном возрасте
Эрлинг Холанд быстрее всех в истории Лиги чемпионов забил 30 голов.
Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в игре с «Лейпцигом» (2:0, первый тайм) в 1/8 финала ЛЧ.
Норвежец добрался до отметки в 30 голов в турнире за 25 игр – такого не удавалось никому. Прежний рекорд – у Руда ван Нистелроя (34 матча).
Также он стал самым молодым футболистом с таким количеством мячей – ему 22 года и 236 дней. Килиан Мбаппе забил 30-й гол, когда ему было 22 года и 352 дня.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» – 2:0. Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция
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Хотя и у Мбаппе хорошие шансы