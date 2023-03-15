УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем выступать в одном турнире: «Интерес к владению несколькими клубами растет с каждым днем»

Теги Гари Невилл Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА бизнес Александер Чеферин деньги Футбол

Александер Чеферин не исключает пересмотра правил владения футбольными клубами.

Согласно действующему регламенту, в одном турнире не могут выступать клубы, принадлежащие одному владельцу.

«У нас было пять или шесть владельцев клубов, которые хотели купить еще один клуб. Мы должны решить, что с этим делать.

Есть варианты: либо все останется по-прежнему, либо мы позволим [клубам с одним владельцем] играть в одном соревновании. Я пока не уверен.

Мы должны обсудить эти правила и посмотреть, что с этим делать. Интерес к владению несколькими клубами растет с каждым днем. Нельзя просто исключать это, мы должны подумать, какие правила будут действовать в таком случае, поскольку все должно быть строго регламентировано.

С одной стороны, если вы владеете двумя клубами, играющими в одном турнире, вы действительно можете попросить, чтобы один из них проиграл, потому что хотите победы другого. Но посмотрите на это с точки зрения игрока – неужели вы думаете, что так легко сказать тренеру: «Проиграй матч, потому что другой [клуб] хочет победить?», – сказал президент УЕФА в интервью ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.

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38 комментариев

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a2wai
Где-то на Аравийском полуострове шейхи читают эти новости и заливаются гомерическим хохотом с того, как хапужные европейские чиновники из уефа танцуют под их дудку.
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ADiPin
Ответ Rubilov
Может там спонсор один, а владельцы разные числились...
статья с Чемпионата про это
Эмир Катара уверен, что владеть двумя клубами можно. Ну или придётся найти решение, чтобы это стало возможно
В Катаре пусть и пытаются доказать, что QIA и QSI имеют разных владельцев, но понимают, что со стороны УЕФА могут возникнуть вполне резонные вопросы. Стратегия эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани – попытаться приобрести «Манчестер Юнайтед», сохранив при этом «ПСЖ»: планируется, что клубы будут управляться разными организациями – для этого создадут отдельную структуру. Прецедент уже есть: «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг» формально управляются разными владельцами, хотя и принадлежат в конечном итоге одной компании – Red Bull GmbH. Это не мешало им встречаться в еврокубках, и Катар держит это в уме. Ещё одно из решений – попытаться надавить на УЕФА и попросить либо скорректировать правила, либо сделать исключение.
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Dexter Dallas
Ответ voroninboris
Проблема высосана из пальца. Во-первых, ситуация такая очень маловероятна. Во-вторых, если 2 клуба с разными владельцами в ней окажутся, ничто не мешает им так договориться. Но самое главное, это легко решается тем, что просто на уровне жеребьёвки клубы одного владельца разводятся специально по разным группам.
в финале тоже разведут по разным группам?
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ljolik888
Ответ Eden Hazard
Ты думаешь, Суперлига будет кристально чистой, а её президент будет бесприситрастен ко всем? Это будет такая же УЕФА, только с меньшим количеством клубов. И в идеале - самых богатых. Не понимаю людей, которые думают что Перес, Лапорты и Аньелли коммунизм футбольный построят, где все будут равны, и все будет честно.
С этим тоже согласен , но сейчас беспредел с феир плей . Как хочу так и делаю .Челси пример всему. И не надо говорить что там контракты на пять- семь лет и поэтому все хорошо . ПСЖ - вообще молчу . Все сделанно для богатых и большая проблема . Для меня лучшее что бы помогло это реконструкция всех лиг . Свои воспитанники в составе и как можно больше . Потолок зарплат и только тогда чемпион Эстонии сможет играть со всеми наряду .
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Docentr9
То есть не вы устанавливаете правила, а вам их диктуют) Буки потирают жадные шаловливые ручонки..это клондайк)
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ADiPin
Ответ Rubilov
Может там спонсор один, а владельцы разные числились...
в википедии(ясно что не 100%пруф) владелец стоит ред бул, тут перевод скорее не совсем правильный в новости
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Rubilov
Ответ ADiPin
Зальцбург и Лейпциг же были уже, там один владелец вроде как
Может там спонсор один, а владельцы разные числились...
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Матвей Бондарев
Да зачем сдалась эта монополия к чертям собачьим, пусть блокируют такое.
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Саша Пушкин
Ответ Goofts
Уефа мафия. Подпирают Юве и Барсу. Скоро и до Реала доберутся Ещё на опережение о покупке МЮ, шейхами ПСЖ
Пфф, от России в еврокубках десятки лет играли клубы с по сути одним владельцем и ничего. Деньги то из одного кармана брали.
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Eden Hazard
Ответ ljolik888
Давайте пускай Катар и так далее создаст себе клубы в разных лигах и будут играть между собой . Супер лига все ближе !
Ты думаешь, Суперлига будет кристально чистой, а её президент будет бесприситрастен ко всем? Это будет такая же УЕФА, только с меньшим количеством клубов. И в идеале - самых богатых. Не понимаю людей, которые думают что Перес, Лапорты и Аньелли коммунизм футбольный построят, где все будут равны, и все будет честно.
+2
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Алекс Грэй
Ответ ljolik888
К этому все и идёт. Когда это только создавалось- я был против . Но сейчас смотря на действия коруппкционеров и большую власть Катара в моей любимой игре - это лучше .
А мне, в целом странно видеть негатив на эту затею. И как УЕФА палки в колеса вставляли. Почему-то, когда кубок чемпионов и кубок кубков переделали в Лигу чемпионов и Кубок УЕФАЛигу Европы, как-то нормально. Больше клубов топовых в главном клубном турнире Европы, УЕФА стали зарабатывать больше на этом. ВСё отлично. Однако, с момента создания ЛЧ, в финалах всегда клубы из топ-5 чемпионатов и только Нидерланды и Португальцы разок влезли туда. Прогресс ли это для футбола? Явно нет. А Суперлигу душат. И дело не в футболе, как все мы понимаем.
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Футбол_это_жизнь
Красная дорожка для владельцев ПСЖ к покупке МЮ
Уефа мафия
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voroninboris
Ответ Динар
Но посмотрите на это с точки зрения игрока – неужели вы думаете, что так легко сказать тренеру: «Проиграй матч, потому что другой [клуб] хочет победить?» Ну ок тогда два клуба одного владельца в группе играют ничью которая оставляет за бортом плей офф лиги чемпионов третий клуб, что тогда будет? Причем на кону большие деньги за выход из группы плюс за матчи в плей офф.
Проблема высосана из пальца. Во-первых, ситуация такая очень маловероятна. Во-вторых, если 2 клуба с разными владельцами в ней окажутся, ничто не мешает им так договориться. Но самое главное, это легко решается тем, что просто на уровне жеребьёвки клубы одного владельца разводятся специально по разным группам.
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Vitto
Так и сейчас это дефакто есть. РБ и Зальцбург играли даже между собой.
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Илья Владимирович
Как и ваш интерес к деньгам, несомненно, тоже растет. Как все замечательно сходится.
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Arthur Jacob
Говорю же футбол уже не тот, с каждым годом все больше погружается в бездну
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Буратино55
Ответ Кирилл
Ой, кому-то денюжка на карман капнула от своих хозяев чтобы начать продвигать этот вопрос )
Уже представляю как МЮ будет сливать матчи Парижу))
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ljolik888
Ответ Алекс Грэй
Ну будет суперлига и пусть.
К этому все и идёт. Когда это только создавалось- я был против . Но сейчас смотря на действия коруппкционеров и большую власть Катара в моей любимой игре - это лучше .
+2
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ADiPin
Зальцбург и Лейпциг же были уже, там один владелец вроде как
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Вит Ерофеев
Чеферин - кахба!
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Франческо Тотти
очень удобная схема. Клуб А с приставкой супер будет обкатывать в клубе Б средней руки игроков, в случае нарушения возможного ФФП продавать по завышенной цене любого игрока в клуб Б, и по заниженной покупать через прокладку игрока высокого уровня. Допустим, клуб Б покупает игрока за 100 млн и продает/отдаёт в аренду клубу А за 10, и не волнует, это его дело.
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v.belorussky
Чего только не сделает Чеферин для его катарских хозяев))
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Che Borz
Че не смеетесь!? это УЕФА!!
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Алекс Грэй
Ответ ljolik888
Давайте пускай Катар и так далее создаст себе клубы в разных лигах и будут играть между собой . Супер лига все ближе !
Ну будет суперлига и пусть.
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ericssons
Чеферин наверняка уже заработал на несколько поколений своей семье вперёд. Даже правнуки смогут не работать. Респект!
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