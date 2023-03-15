УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем выступать в одном турнире: «Интерес к владению несколькими клубами растет с каждым днем»
Александер Чеферин не исключает пересмотра правил владения футбольными клубами.
Согласно действующему регламенту, в одном турнире не могут выступать клубы, принадлежащие одному владельцу.
«У нас было пять или шесть владельцев клубов, которые хотели купить еще один клуб. Мы должны решить, что с этим делать.
Есть варианты: либо все останется по-прежнему, либо мы позволим [клубам с одним владельцем] играть в одном соревновании. Я пока не уверен.
Мы должны обсудить эти правила и посмотреть, что с этим делать. Интерес к владению несколькими клубами растет с каждым днем. Нельзя просто исключать это, мы должны подумать, какие правила будут действовать в таком случае, поскольку все должно быть строго регламентировано.
С одной стороны, если вы владеете двумя клубами, играющими в одном турнире, вы действительно можете попросить, чтобы один из них проиграл, потому что хотите победы другого. Но посмотрите на это с точки зрения игрока – неужели вы думаете, что так легко сказать тренеру: «Проиграй матч, потому что другой [клуб] хочет победить?», – сказал президент УЕФА в интервью ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.
Эмир Катара уверен, что владеть двумя клубами можно. Ну или придётся найти решение, чтобы это стало возможно
В Катаре пусть и пытаются доказать, что QIA и QSI имеют разных владельцев, но понимают, что со стороны УЕФА могут возникнуть вполне резонные вопросы. Стратегия эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани – попытаться приобрести «Манчестер Юнайтед», сохранив при этом «ПСЖ»: планируется, что клубы будут управляться разными организациями – для этого создадут отдельную структуру. Прецедент уже есть: «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг» формально управляются разными владельцами, хотя и принадлежат в конечном итоге одной компании – Red Bull GmbH. Это не мешало им встречаться в еврокубках, и Катар держит это в уме. Ещё одно из решений – попытаться надавить на УЕФА и попросить либо скорректировать правила, либо сделать исключение.
Уефа мафия