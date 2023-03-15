УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем выступать в одном турнире: «Интерес к владению несколькими клубами растет с каждым днем»

не исключает пересмотра правил владения футбольными клубами.

Согласно действующему регламенту, в одном турнире не могут выступать клубы, принадлежащие одному владельцу.

«У нас было пять или шесть владельцев клубов, которые хотели купить еще один клуб. Мы должны решить, что с этим делать.

Есть варианты: либо все останется по-прежнему, либо мы позволим [клубам с одним владельцем] играть в одном соревновании. Я пока не уверен.

Мы должны обсудить эти правила и посмотреть, что с этим делать. Интерес к владению несколькими клубами растет с каждым днем. Нельзя просто исключать это, мы должны подумать, какие правила будут действовать в таком случае, поскольку все должно быть строго регламентировано.

С одной стороны, если вы владеете двумя клубами, играющими в одном турнире, вы действительно можете попросить, чтобы один из них проиграл, потому что хотите победы другого. Но посмотрите на это с точки зрения игрока – неужели вы думаете, что так легко сказать тренеру: «Проиграй матч, потому что другой [клуб] хочет победить?», – сказал президент в интервью ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.