Аньелли о Суперлиге: «Европейский футбол нуждается в изменениях, иначе мы придем в упадок и уступим АПЛ, которая будет доминировать»

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия УЕФА бизнес Ассоциация европейских клубов Андреа Аньелли деньги Суперлига Европы Футбол

Андреа Аньелли выступил с прощальной речью об уходе из «Ювентуса».

Сегодня в Турине состоялось собрание акционеров, на котором старое руководство в лице президента Андреа Аньелли, вице-президента Павла Недведа и генерального директора Маурицио Арривабене передало дела новому − президенту Джанлуке Ферреро и генеральному директору Маурицио Сканавино.

«Я не могу скрыть своих эмоций, сегодня заканчивается глава в истории «Ювентуса», – заявил Аньелли.

Также экс-президент «Юве» высказался о необходимости реформ в европейском футболе. «Ювентус» вместе с «Барселоной» и «Реалом» были инициаторами создания Суперлиги Европы в 2021 году.

«Мы видели перемены в «Челси», «Милане», «Ньюкасле», «Аталанте» и «Лидсе». Мы являемся свидетелями такого расширяющегося явления, как владение несколькими клубами.

У нас нет точных данных, но компания Goldman&Sachs инвестирует 1 млрд евро в футбол, интерес к этой отрасли есть. На мой взгляд, власти не дали адекватного ответа. Они не эволюционировали и не видят разницы между игрой и бизнесом.

Различия становятся все более очевидными. Как член УЕФА и президент Ассоциации европейских клубов (ECA), я ясно вижу данные. Система была нежизнеспособна, и только клубы шли на риск. Болельщики были недовольны, и нас часто критиковали за то, что мы обращали на это внимание.

Наше предложение заключалось в создании экосистемы для ведущих европейских лиг, чтобы повысить стабильность, сохраняя баланс между национальными и европейскими турнирами.

В Серии А было всего 68 команд с тех пор, как она появилась почти 100 лет назад. Это система, открытая для всех, основанная на спортивной конкуренции.

УЕФА и ECA предложили ее в 2019 году, и нет необходимости вспоминать, чтобы было потом. Начался коронавирус, и я не хочу касаться этой части.

Если бы я хотел сохранить свое привилегированное положение президента ECA, я бы не стал принимать определенные решения в 2021 году.

Европейский футбол нуждается в структурных изменениях, иначе мы придем в упадок и уступим АПЛ, которая будет доминировать.

Нынешние руководители не хотят слышать о проблемах футбола. Они находятся в статусе монополистов, и я надеюсь, что Европейский суд признает доминирующее положение УЕФА», – заявил Аньелли.

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13 комментариев

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Jan Paskel
Ответ Блуждающий странник
А АПЛ это не европейский футбол? Ранее доминировала Серия А, затем Ла лига, сомневаюсь, что он такие же тезисы в те времена говорил. Не говоря о том, что АПЛ уже доминирует явно
Ну так АПЛ настолько богатая, что её болельщики не только позволяют себе ТВ трансляции и дорогие билеты, но и выполесосить отборную дорогу кокса в туалете на стадионе.

А что итальянцы? Сьесть макароны из фуд-бокса в перерыве матча Милан-Эмполи?
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BZB
Какой-то сумбур наговорил Аньели.
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MU4evainmyheart!!!
А АПЛ засчет чего начал доминировать? Ну, точно не из-за реформ, спонсорских соглашений, справедливого распределения вырученных средств. Этот Аньелли - клоун
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Vladimir Sirotin
Полностью согласен. Итальянский футбол спасет только супер лига. При этом конечно нужно доработать регламент, который бы всех устраивал.
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Арман Мартиросян
Когда итальянцы доминировали, потом испанцы, ни о какой Суперлиге и речи не шло, футбол был в безопасности. Чем англичане хуже? Они заслуженно подняли свою лигу до такого уровня, что даже аутсайдер может себе позволить дорогие покупки и навязать борьбу топам.
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Блуждающий странник
А АПЛ это не европейский футбол? Ранее доминировала Серия А, затем Ла лига, сомневаюсь, что он такие же тезисы в те времена говорил. Не говоря о том, что АПЛ уже доминирует явно
+5
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Добрый Ретроград
Ответ JealousNobody
Апрель 2021 навсегда в сердце! Проект Суперлиги был как глоток свежего воздуха. Верю в его реализацию! Нет жадным уефа, коррумпированным, лицимерным. Лига Чемпионов себя изжила.
«При безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей обе будут являть собой исключительную ерунду»© Аксиома Эскобара
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JealousNobody
Апрель 2021 навсегда в сердце! Проект Суперлиги был как глоток свежего воздуха. Верю в его реализацию! Нет жадным уефа, коррумпированным, лицимерным. Лига Чемпионов себя изжила.
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Дмитрий Пакунов
То есть АПЛ сейчас не доминирующая лига? Ну да, ну да...
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Добряк Гаврила
АПЛ суперлига. Пора менять диктатуру уефа. Арабским командам можно все, остальным-нет. Все клубы должны растить игроков для топ-5 клубов, которые могут тратить сколько хотят. Остальные-сколько разрешать. За Суперлигу
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Donald J. Trump
И тебя вылечат (с)
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Lavinka
Так АПЛ и так доминирует .
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Rio de Janeiro
Лол
С добрым утром
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