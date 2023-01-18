Аньелли о Суперлиге: «Европейский футбол нуждается в изменениях, иначе мы придем в упадок и уступим АПЛ, которая будет доминировать»

Андреа Аньелли выступил с прощальной речью об уходе из « ».

Сегодня в Турине состоялось собрание акционеров, на котором старое руководство в лице президента , вице-президента Павла Недведа и генерального директора Маурицио Арривабене передало дела новому − президенту Джанлуке Ферреро и генеральному директору Маурицио Сканавино.

«Я не могу скрыть своих эмоций, сегодня заканчивается глава в истории «Ювентуса», – заявил Аньелли.

Также экс-президент «Юве» высказался о необходимости реформ в европейском футболе. «Ювентус» вместе с «Барселоной» и «Реалом» были инициаторами создания в 2021 году.

«Мы видели перемены в «Челси», «Милане», «Ньюкасле», «Аталанте» и «Лидсе». Мы являемся свидетелями такого расширяющегося явления, как владение несколькими клубами.

У нас нет точных данных, но компания Goldman&Sachs инвестирует 1 млрд евро в футбол, интерес к этой отрасли есть. На мой взгляд, власти не дали адекватного ответа. Они не эволюционировали и не видят разницы между игрой и бизнесом.

Различия становятся все более очевидными. Как член УЕФА и президент Ассоциации европейских клубов (ECA), я ясно вижу данные. Система была нежизнеспособна, и только клубы шли на риск. Болельщики были недовольны, и нас часто критиковали за то, что мы обращали на это внимание.

Наше предложение заключалось в создании экосистемы для ведущих европейских лиг, чтобы повысить стабильность, сохраняя баланс между национальными и европейскими турнирами.

В Серии А было всего 68 команд с тех пор, как она появилась почти 100 лет назад. Это система, открытая для всех, основанная на спортивной конкуренции.

и ECA предложили ее в 2019 году, и нет необходимости вспоминать, чтобы было потом. Начался коронавирус, и я не хочу касаться этой части.

Если бы я хотел сохранить свое привилегированное положение президента ECA, я бы не стал принимать определенные решения в 2021 году.

Европейский футбол нуждается в структурных изменениях, иначе мы придем в упадок и уступим , которая будет доминировать.

Нынешние руководители не хотят слышать о проблемах футбола. Они находятся в статусе монополистов, и я надеюсь, что Европейский суд признает доминирующее положение УЕФА», – заявил Аньелли.