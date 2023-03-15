Ташуев про 0:3 с «Краснодаром»: «Мы не великие футболисты, «Ахмат» ценится сплоченностью. Не было мужского духа, агрессия пропала»

Главный тренер « » высказался о поражении от « ».

Грозненский клуб уступил «Краснодару» (0:3) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

С 39‑й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве: полузащитник Артем Тимофеев был удален за фол на Эдуарде Сперцяне.

«Был разговор с командой, пытаемся разобраться по горячим следам, хоть это и не всегда правильно. Сейчас мы считаем, что это правильно. Немножко аморфно стали играть в футбол. Мы не великие футболисты, наша команда ценится своей сплоченностью, она боевая. Агрессия немного пропала.

Основная проблема – не было агрессивного начала, мужского духа, который нужно возвращать. Немного не уловил, от чего произошла красная карточка», – сказал .

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