Ташуев про 0:3 с «Краснодаром»: «Мы не великие футболисты, «Ахмат» ценится сплоченностью. Не было мужского духа, агрессия пропала»
Главный тренер «Ахмата» высказался о поражении от «Краснодара».
Грозненский клуб уступил «Краснодару» (0:3) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
С 39‑й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве: полузащитник Артем Тимофеев был удален за фол на Эдуарде Сперцяне.
«Был разговор с командой, пытаемся разобраться по горячим следам, хоть это и не всегда правильно. Сейчас мы считаем, что это правильно. Немножко аморфно стали играть в футбол. Мы не великие футболисты, наша команда ценится своей сплоченностью, она боевая. Агрессия немного пропала.
Основная проблема – не было агрессивного начала, мужского духа, который нужно возвращать. Немного не уловил, от чего произошла красная карточка», – сказал Сергей Ташуев.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Заговор? Да блин, там иногда по 7-8 должно было оставаться
За постоянные обсеры с Солигорском в квалификации лч с Люксембуржцами и Словенцами ? С нулем голов за все заходы)))