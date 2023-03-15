Ташуев про 0:3 с «Краснодаром»: «Мы не великие футболисты, «Ахмат» ценится сплоченностью. Не было мужского духа, агрессия пропала»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Сергей Ташуев Краснодар Футбол

Главный тренер «Ахмата» высказался о поражении от «Краснодара».

Грозненский клуб уступил «Краснодару» (0:3) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

С 39‑й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве: полузащитник Артем Тимофеев был удален за фол на Эдуарде Сперцяне.

«Был разговор с командой, пытаемся разобраться по горячим следам, хоть это и не всегда правильно. Сейчас мы считаем, что это правильно. Немножко аморфно стали играть в футбол. Мы не великие футболисты, наша команда ценится своей сплоченностью, она боевая. Агрессия немного пропала.

Основная проблема – не было агрессивного начала, мужского духа, который нужно возвращать. Немного не уловил, от чего произошла красная карточка», – сказал Сергей Ташуев.

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7 комментариев

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Кирилл Голивец
Ответ Юрий Кечко
Ташуев физрук знатный , заикаете заслуги его взяли ? За постоянные обсеры с Солигорском в квалификации лч с Люксембуржцами и Словенцами ? С нулем голов за все заходы)))
зато мог возглавить Нант)
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Ответ Sanya Alexandr-Sancho
очевидно, что за национальность
Он с Краснодаром и Кубанью работал, кстати. Чеченец? Ну, не знаю, у них своя Википедия, моя сказала лишь, что родился в Харьковской области. Я думал, ингуш, если честно
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Ответ Александр Зубков
Что в меньшестве проигрывают, что в большинстве))
Кажется, это третий раз(но не уверен), что Ахмат дома против Краснодара остаётся вдесятером.
Заговор? Да блин, там иногда по 7-8 должно было оставаться
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Хорошо знаем агрессию Ахмата. Особенно на домашнем поле.
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Sanya Alexandr-Sancho
Ответ Юрий Кечко
Ташуев физрук знатный , заикаете заслуги его взяли ? За постоянные обсеры с Солигорском в квалификации лч с Люксембуржцами и Словенцами ? С нулем голов за все заходы)))
очевидно, что за национальность
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Александр Зубков
Что в меньшестве проигрывают, что в большинстве))
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Юрий Кечко
Ташуев физрук знатный , заикаете заслуги его взяли ?
За постоянные обсеры с Солигорском в квалификации лч с Люксембуржцами и Словенцами ? С нулем голов за все заходы)))
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