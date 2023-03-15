Ивич о 3:0 с «Ахматом»: «Это одна из лучших команд лиги в прессинге и отборе мяча. После удаления нам было легче»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич высказался о крупной победе над «Ахматом».

«Краснодар» разгромил грозненский клуб (3:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

С 39‑й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве: полузащитник Артем Тимофеев был удален за фол на Эдуарде Сперцяне.

«Мы очень хорошо начали игру, контролировали мяч и ритм игры. При равных составах мы показали себя командой, которая хотела выигрывать. После забитого гола и удаления у «Ахмата», конечно, нам было легче.

«Ахмат» является одной из лучших команд лиги в плане прессинга и отбора мяча на половине поля соперника. Мы готовились к тяжелой игре. Но мы правильно сыграли в плане тактики», – сказал главный тренер «Краснодара» 

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3 комментария

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Valentin Kompaneytsev
Думаю у Краснодар прекрасный состав. Он может испортить настроение лидерам чемпионата.
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antip2000@pisem.net
Никакой разницы в игре Ахмата до и после удаления я не заметил. Но я вообще не понимаю, почему опять после того как ведем в счете, все начинают ходить пешком?
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Faust Doc
Кривцов забожил!
+4
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