Ивич о 3:0 с «Ахматом»: «Это одна из лучших команд лиги в прессинге и отборе мяча. После удаления нам было легче»

высказался о крупной победе над « ».

«Краснодар» разгромил грозненский клуб (3:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

С 39‑й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве: полузащитник Артем Тимофеев был удален за фол на Эдуарде Сперцяне.

«Мы очень хорошо начали игру, контролировали мяч и ритм игры. При равных составах мы показали себя командой, которая хотела выигрывать. После забитого гола и удаления у «Ахмата», конечно, нам было легче.

«Ахмат» является одной из лучших команд лиги в плане прессинга и отбора мяча на половине поля соперника. Мы готовились к тяжелой игре. Но мы правильно сыграли в плане тактики», – сказал главный тренер « »

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