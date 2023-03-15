Ивич о 3:0 с «Ахматом»: «Это одна из лучших команд лиги в прессинге и отборе мяча. После удаления нам было легче»
Владимир Ивич высказался о крупной победе над «Ахматом».
«Краснодар» разгромил грозненский клуб (3:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
С 39‑й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве: полузащитник Артем Тимофеев был удален за фол на Эдуарде Сперцяне.
«Мы очень хорошо начали игру, контролировали мяч и ритм игры. При равных составах мы показали себя командой, которая хотела выигрывать. После забитого гола и удаления у «Ахмата», конечно, нам было легче.
«Ахмат» является одной из лучших команд лиги в плане прессинга и отбора мяча на половине поля соперника. Мы готовились к тяжелой игре. Но мы правильно сыграли в плане тактики», – сказал главный тренер «Краснодара»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
3 комментария