Бувач об 1:3 от «Краснодара»: «Как засчитали второй гол? Этого нельзя было делать. «Динамо» недовольно судейством»
Желько Бувач недоволен судейством матча «Динамо» и «Краснодара» (1:3).
«Как судья засчитал второй гол «Краснодара»? Этого нельзя было делать. Мы недовольны судейством в этой игре», – сказал спортивный директор «Динамо».
Отметим, что матч 19-го тура Мир РПЛ судил Артем Любимов, который в прошлом году был отстранен от работы на матчах чемпионата России до конца сезона по итогам матча «Краснодар» – «Динамо» (0:1) в 23-м туре.
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