Бувач об 1:3 от «Краснодара»: «Как засчитали второй гол? Этого нельзя было делать. «Динамо» недовольно судейством»

недоволен судейством матча «Динамо» и « » (1:3).

«Как судья засчитал второй гол «Краснодара»? Этого нельзя было делать. Мы недовольны судейством в этой игре», – сказал спортивный директор «Динамо».

Отметим, что матч 19-го тура Мир судил Артем Любимов, который в прошлом году был отстранен от работы на матчах чемпионата России до конца сезона по итогам матча «Краснодар» – « » (0:1) в 23-м туре.

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