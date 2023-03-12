Бувач об 1:3 от «Краснодара»: «Как засчитали второй гол? Этого нельзя было делать. «Динамо» недовольно судейством»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Краснодар Желько Бувач Артем Любимов Футбол

Желько Бувач недоволен судейством матча «Динамо» и «Краснодара» (1:3).

«Как судья засчитал второй гол «Краснодара»? Этого нельзя было делать. Мы недовольны судейством в этой игре», – сказал спортивный директор «Динамо».

Отметим, что матч 19-го тура Мир РПЛ судил Артем Любимов, который в прошлом году был отстранен от работы на матчах чемпионата России до конца сезона по итогам матча «Краснодар» – «Динамо» (0:1) в 23-м туре.

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17 комментариев

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воробей джек
Бувач очень толково рассказал о тактике и игре Динамо.
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Александр Трынкин
А в прошлом году Динамо возмущалось левому пеналю в ворота Краснодара?
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antip2000@pisem.net
Не порядок! Краснодар не засудили как обычно!
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antip2000@pisem.net
Ответ Bill Gates
В этом же сезоне Кукуян отменил такой же гол Захаряна, сославшись на то, что Смолов закрывал видимость вратарю. Хотя он намного меньше мешал, чем игрок Краснодара шунину
Как может игрок мешать меньше, чем совсем не мешать?
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Сергей Плешков
Ответ Hug
Посмотрел повтор и соглашусь с Бувачем. Игрок Краснодара перекрывал обзор вратарю, находясь в оффсайде. Странно что не отменили.
Перекрывал так,что аж вратарь в другую сторону смотрел ,нормальный гол
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BeastI666I
добропожаловать в изолоированный мир без международных организаций! нельзя было засчитывать?! да почему? престиж российских судей упадет и не будут звать на международные турниры? ой, постойте.
Так вот можно все сейчас также как и ментам и судьям
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Hug
Посмотрел повтор и соглашусь с Бувачем. Игрок Краснодара перекрывал обзор вратарю, находясь в оффсайде. Странно что не отменили.
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Gonzoo
Последние два трансферных окна - провал. Тренер похоже тоже.
И вот уже к самому Бувачу есть вопросы,а не к судье!
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Павел Королев
Артем Любимов будет снова отстранен от футбола до конца сезона после матча Краснодара и Динамо))) В следующем сезоне Даешь матч открытие сезона Краснодар- Динамо с арбитром Любимовым! Бог троицу любит!
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Bill Gates
В этом же сезоне Кукуян отменил такой же гол Захаряна, сославшись на то, что Смолов закрывал видимость вратарю. Хотя он намного меньше мешал, чем игрок Краснодара шунину
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.ru
Желько, не нагнетай... сейчас в этом пассивном-активном даже тридвары со свистком из матча в матч путаются
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Hong Kil
Истерики московских после поражений приняли лавинообразный характер. Не понятно, на каком основании они требуют себе льгот.
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Dinamik1
Буавч начал сдавать тренера не того подогнал.
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Hipper
Ответ Rio de Janeiro
Как вы все задолбали всё валить на судейство.Бездари
Да спартачи раздувают, остальные подхватывают
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Игорь Меркулов
Надо в футбол играть, а не ныть. В вашем поражении виновата грубость и игра вратаря.
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Данила Кириков
А то есть то,как играло Динамо их устроило?
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Rio de Janeiro
Как вы все задолбали всё валить на судейство.Бездари
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