«Наполи» и Лоботка заключили новый контракт до лета 2027-го с опцией продления еще на сезон

«Наполи» подписал долгосрочный контракт с полузащитником .

Срок нового соглашения со словаком рассчитан до 30 июня 2027 года. В контракт включена опция продления сотрудничества до 30 июня 2028 года.

Предыдущее соглашение Лоботки с «Наполи» действовало до лета 2025 года.

В этом сезоне на счету 28-летнего опорника 34 матча за «Наполи» во всех турнирах. В них он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Полную статистику футболиста, выступающего за неаполитанцев с зимы 2020 года, можно найти здесь.

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