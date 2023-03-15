«Наполи» и Лоботка заключили новый контракт до лета 2027-го с опцией продления еще на сезон
«Наполи» подписал долгосрочный контракт с полузащитником Станиславом Лоботкой.
Срок нового соглашения со словаком рассчитан до 30 июня 2027 года. В контракт включена опция продления сотрудничества до 30 июня 2028 года.
Предыдущее соглашение Лоботки с «Наполи» действовало до лета 2025 года.
В этом сезоне на счету 28-летнего опорника 34 матча за «Наполи» во всех турнирах. В них он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Полную статистику футболиста, выступающего за неаполитанцев с зимы 2020 года, можно найти здесь.
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