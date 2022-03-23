Златан Ибрагимович: «Немного паникую из-за мыслей о конце карьеры. Наслаждайтесь моей игрой, потому что вы больше не увидите ничего подобного»

поделился мыслями по поводу возможного завершения карьеры.

«Ощущаю небольшую панику из-за перспективы завершения карьеры.

Конечно, я буду продолжать играть как можно дольше, пока могу добиваться результатов.

Знаю, что больше никогда не почувствую адреналин, который ощущаю, играя в футбол. Футболисты запрограммированы просыпаться, идти на тренировку, возвращаться домой и отдыхать. Это продолжается по 20-25 лет.

Однажды я проснусь и ничего не запланирую. Это будет странное чувство.

Думаю, для вас будет еще большим огорчением то, что вы никогда больше не увидите, как я играю. Вам следует повеселиться сейчас, потому что вы такого больше никогда не увидите. Наслаждайтесь, пока я на поле, потому что вы больше не увидите ничего подобного», – заявил 40-летний нападающий и сборной .