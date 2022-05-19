Ибрагимович отказался от вызова в сборную Швеции на матчи Лиги наций из-за проблем со здоровьем

отказался от вызова в сборную Швеции.

По информации Football Italia, 40-летний форвард не будет выступать за национальную команду в ближайших матчах наций.

Сообщается, что нападающий отклонил приглашение из-за проблем со здоровьем. Однако это решение никак не повлияет на будущее игрока в сборной, он готов представлять ее в следующих матчах.

Ибрагимович провел 121 матч за сборную и забил 62 гола. Он представлял свою страну на чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, а также на чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

В июне шведы проведут 4 игры в рамках Лиги наций – по одной против сборных Словении и , еще две – против команды Норвегии.

В текущем сезоне Серии А Ибрагимович провел 22 матча, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.