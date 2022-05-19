Ибрагимович отказался от вызова в сборную Швеции на матчи Лиги наций из-за проблем со здоровьем

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Златан Ибрагимович отказался от вызова в сборную Швеции. 

По информации Football Italia, 40-летний форвард не будет выступать за национальную команду в ближайших матчах Лиги наций.

Сообщается, что нападающий отклонил приглашение из-за проблем со здоровьем. Однако это решение никак не повлияет на будущее игрока в сборной, он готов представлять ее в следующих матчах. 

Ибрагимович провел 121 матч за сборную Швеции и забил 62 гола. Он представлял свою страну на чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, а также на чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

В июне шведы проведут 4 игры в рамках Лиги наций – по одной против сборных Словении и Сербии, еще две – против команды Норвегии. 

В текущем сезоне Серии А Ибрагимович провел 22 матча, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь

 

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