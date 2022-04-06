Ибрагимович может завершить карьеру, если выиграет с «Миланом» чемпионат или Кубок Италии

может завершить карьеру в конце этого сезона.

По данным La Gazzetta dello Sport, 40-летний футболист может принять решение о завершении карьеры, если в этом сезоне выиграет с «Миланом» чемпионат или . К этой мысли Ибрагимовича подтолкнул невыход сборной на ЧМ-2022.

Действующий контракт шведа истекает летом, и переговоры о его продлении пока не начались. С зарплатой 7 млн евро в год он является одним из наиболее высокооплачиваемых игроков «Милана».

Если Златан завершит карьеру, то, скорее всего, получит должность в клубе. Он может войти в тренерский штаб, которым руководит . Если же форвард решит остаться в команде еще на сезон, то «Милан» предложит ему контракт с понижением зарплаты и попытается подписать центрального нападающего летом.

В этом сезоне Ибрагимович провел 23 матча за во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.

Златан Ибрагимович: «Немного паникую из-за мыслей о конце карьеры. Наслаждайтесь моей игрой, потому что вы больше не увидите ничего подобного»