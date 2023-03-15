Пеп не считает отсутствие Холанда причиной неудач «Сити» в ЛЧ: «Проблема была в глупых голах – мы дарили их. Забивали мы всегда много»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джон Стоунз Натан Аке Рубен Диаш Мануэль Аканджи Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола не считает отсутствие Эрлинга Холанда причиной неудач «Ман Сити» в ЛЧ в прошлом.

Вчера форвард «Ман Сити» сделал пента-трик за 57 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0).

«Мы всегда забивали. «Реалу» мы забили четыре, «Монако» – шесть, «Тоттенхэму» – четыре. Проблема была не в том, что мы не забивали. Проблема заключалась в том, что в прошлом мы пропускали глупые голы. Мы дарили их. В большинстве случаев мы их дарили.

В этом турнире оборона – это важно. Если ты выходишь на матч с четырьмя центральными защитниками (так вчера сделал «Ман Сити» – Sports.ru), то это еще не значит, что у тебя оборонительная команда. Людям сложно это понять.

Натан [Аке] предельно сконцентрирован все 90 минут, он очень стабилен психологически. Рубен [Диаш], Ману [Аканджи] – тоже. Как и Джон [Стоунз]. В Лиге чемпионов это и требуется, потому что шансы, возникавшие у «Лейпцига», мы тоже дарили. Нужно быть осторожными.

После моего прихода мы всегда много забивали – в «Ман Сити» играли Серхио Агуэро и Габи Жезус», – сказал тренер «горожан».

7:0 – лучший матч «Сити» в сезоне. Что придумал Пеп (кроме Холанда в составе)?

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22 комментария

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Marcus-light
Ответ Футбол_это_жизнь
Его спасение в чем? Чемпионат почти упущен, из кубка вылетели какое Холланд спасение?
Где же у вас чемпионат почти упущен? Ничего не упущен. Холланд - спасение для матчей, где кровь на кону всё и нужны голы. Таких у Сити за сезон 2-3 обычно, и чаще всего 1-2 из них Сити проигрывал. Кубок, безусловно, не из этой оперы, там был смешанный состав. А вот матч с Арсеналом Холланд вытащил
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Футбол_это_жизнь
Ответ v.belorussky
Новости про Гвардиолу - как сахарок для фанатов Челси почему-то. Казалось бы, мы, скаузеры, столько лет боролись за чемпионства с сити в равных гонках - и вот честно ни малейшего желания хейтить нет. Всё это очень познавательно.
Фанаты Челси самые токсичные
Брррррр
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Axs Men
Ответ AurelioDeLaurentis
Вспомнил момент, когда в матче с Реалом тупой Лапорт сыграл рукой в своей штрафной и подарил пенальти на ровном месте. И что мог поделать Пеп в таких ситуациях. Если на его месте был бы Моуриньо, обвинил бы игрока в проигрыше команды. Но Гвардиола не обвиняет своих игроков в проигрыше.
С петухами Лапорт тоже за несколько минут 2 гола привёз.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Marcus-light
Хоть бы раз сказал, что Холланд его спасение и плюс к вариативности. Только про своих каталонских такое может вещать
Его спасение в чем? Чемпионат почти упущен, из кубка вылетели какое Холланд спасение?
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Footballeur
Так Реал тоже вам дарил 4 гола, Лейпциг вчера подарил аж целых 7 голов. В футболе соперник никогда гол не забьёт если ты не сделаешь ошибку.
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Sevuska
Ответ Александра Александрова
Так и есть оборона выигрывает матчи чаще ! Исключение может быть только была Барселона Гвардиолы и Аргентина 2022 и то в обороне это точно не худшие команды !
Ну , Барселоне Гвардиолы судейский корпус , как мы все теперь знаем , усиленно помогал 😊
Ну а Аргентина 2022 - тут уж Мартинес в обороне хорошо пенки тащил в трудные минуты 😂
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АРХАТ
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
И вчера тоже могли подарить парочку: Родриго и Эдерсон постарались, но немцы чудесным образом не воспользовались этим. Эти выкрутасы могут стоить Пепу дорого. Иногда все же лучше выбить мяч, чем во что бы то ни стало пытаться выйти через пас от своих ворот. Других объективно слабых сторон у этой команды я не вижу
Согласен. И это касается не только его команды, но и других. Боязнь потерять мяч приводит к голевым моментам
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v.belorussky
Новости про Гвардиолу - как сахарок для фанатов Челси почему-то.

Казалось бы, мы, скаузеры, столько лет боролись за чемпионства с сити в равных гонках - и вот честно ни малейшего желания хейтить нет.

Всё это очень познавательно.
+4
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+4
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Marcus-light
Хоть бы раз сказал, что Холланд его спасение и плюс к вариативности. Только про своих каталонских такое может вещать
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Андрей Синецкий
Да Пеп по ходу не видит в чем причина) Напомним ему тогда . Он в самых важных матчах меняет схему и тактику . Самый фэйл / это финал с Челси . Где он сам центр поля выключил глупой перестановкой . Причем за несколько дней проиграл и в чемпионате и так и не понял как играть с Челси . Потом первый матч со шпорами . Глупая тактика от обороны , в итоге 0-1 и ответка за счет гостевого гола . Ну а Реал - это вишенка торта . Пеп же не знал , что Реал камбечит в конце в лиге чемпионов ( причем годами ) , но замены в конце это просто эпично. Поэтому никаких уроков не выучено . Грабли уже лежат в полуфинале и финале для Сити . Особенно если это будет Бавария .
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Andrey Petrov
Ой как Пеп не хочет, что бы победа если она будет в ЛЧ строго ассоциировалась с приходом Холанда)
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AurelioDeLaurentis
Вспомнил момент, когда в матче с Реалом тупой Лапорт сыграл рукой в своей штрафной и подарил пенальти на ровном месте. И что мог поделать Пеп в таких ситуациях. Если на его месте был бы Моуриньо, обвинил бы игрока в проигрыше команды. Но Гвардиола не обвиняет своих игроков в проигрыше.
+9
-2
+7
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Александра Александрова
Так и есть оборона выигрывает матчи чаще ! Исключение может быть только была Барселона Гвардиолы и Аргентина 2022 и то в обороне это точно не худшие команды !
+6
-2
+4
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
И вчера тоже могли подарить парочку: Родриго и Эдерсон постарались, но немцы чудесным образом не воспользовались этим. Эти выкрутасы могут стоить Пепу дорого. Иногда все же лучше выбить мяч, чем во что бы то ни стало пытаться выйти через пас от своих ворот. Других объективно слабых сторон у этой команды я не вижу
+12
-5
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The Best
Ответ Los Galácticos
В финале ЛЧ против Челси тоже много забили.
Но гол нам подарили)
Из-за глупых ошибок защиты,вообще Сити в плане защиты далеко не эталон.
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Sevuska
Когда не было Халланда , был Кун , который на пике тоже был великолепен 👍
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Sevuska
Рано Пеп говорит про неудачи - ведь удач по большому счёту ещё не было - вот когда возьмёт ушастого с Сити , тогда можно говорить 👍
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zzzeeerrrooo
Помнится ТТХ прошел их после гола рукой
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-6
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Saint Blond
Мб В глупом тренере проблема? Которому собственное эго не позволяет вносить какие-либо изменения для победы в лч.
0
-6
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Футбол_это_жизнь
Иногда именно Холланда и не хватало когда соперник забивал какой то шальной гол и сити вжимал их к своим воротам все эти навесы и пострелы не имели цели. А тут будет каланча и таран машина в одном лице
+1
-3
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Born is the King
Ответ Los Galácticos
В финале ЛЧ против Челси тоже много забили.
Так и не пробив по воротам
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Los Galácticos
В финале ЛЧ против Челси тоже много забили.
+6
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