Пеп не считает отсутствие Холанда причиной неудач «Сити» в ЛЧ: «Проблема была в глупых голах – мы дарили их. Забивали мы всегда много»

не считает отсутствие причиной неудач «Ман Сити» в ЛЧ в прошлом.

Вчера форвард «Ман Сити» сделал пента-трик за 57 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0).

«Мы всегда забивали. «Реалу» мы забили четыре, «Монако» – шесть, «Тоттенхэму» – четыре. Проблема была не в том, что мы не забивали. Проблема заключалась в том, что в прошлом мы пропускали глупые голы. Мы дарили их. В большинстве случаев мы их дарили.

В этом турнире оборона – это важно. Если ты выходишь на матч с четырьмя центральными защитниками (так вчера сделал «Ман Сити» – Sports.ru), то это еще не значит, что у тебя оборонительная команда. Людям сложно это понять.

[Аке] предельно сконцентрирован все 90 минут, он очень стабилен психологически. Рубен [ ], Ману [Аканджи] – тоже. Как и [Стоунз]. В Лиге чемпионов это и требуется, потому что шансы, возникавшие у «Лейпцига», мы тоже дарили. Нужно быть осторожными.

После моего прихода мы всегда много забивали – в «Ман Сити» играли Серхио Агуэро и Габи Жезус», – сказал тренер «горожан».

7:0 – лучший матч «Сити» в сезоне. Что придумал Пеп (кроме Холанда в составе)?