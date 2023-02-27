Беппе Маротта: «Лукаку говорил, что хочет остаться в «Интере», но он игрок «Челси» и вернется в Англию летом. Посмотрим, что можно потом сделать»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия Беппе Маротта Ромелу Лукаку Футбол

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта высказался о будущем Ромелу Лукаку.

В эфире Sky Sport Italia у него спросили, останется ли арендованный у «Челси» форвард в команде на следующий сезон.

«Сейчас об этом рано говорить. Сейчас наша цель – завершить сезон как можно лучше.

Мы знаем, что Лукаку несколько раз говорил о желании остаться, но на сегодняшний день он игрок «Челси». В конце сезона он вернется в английский клуб, после чего будут доступны новые сценарии. Посмотрим, что можно сделать, можно ли договориться о его возвращении к нам», – сказал Маротта.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 12 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ Vít K
Тонкий намек на то, что он не нужен Интеру.
довольно таки толстый намёк
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vít K
Тонкий намек на то, что он не нужен Интеру.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Можно выкупить этого биста почти даром и Поттер в подарок.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий