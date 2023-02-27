Беппе Маротта: «Лукаку говорил, что хочет остаться в «Интере», но он игрок «Челси» и вернется в Англию летом. Посмотрим, что можно потом сделать»
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта высказался о будущем Ромелу Лукаку.
В эфире Sky Sport Italia у него спросили, останется ли арендованный у «Челси» форвард в команде на следующий сезон.
«Сейчас об этом рано говорить. Сейчас наша цель – завершить сезон как можно лучше.
Мы знаем, что Лукаку несколько раз говорил о желании остаться, но на сегодняшний день он игрок «Челси». В конце сезона он вернется в английский клуб, после чего будут доступны новые сценарии. Посмотрим, что можно сделать, можно ли договориться о его возвращении к нам», – сказал Маротта.
В текущем сезоне 29-летний форвард провел 12 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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