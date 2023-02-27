Беппе Маротта: «Лукаку говорил, что хочет остаться в «Интере», но он игрок «Челси» и вернется в Англию летом. Посмотрим, что можно потом сделать»

Генеральный директор « » высказался о будущем .

В эфире Sky Sport Italia у него спросили, останется ли арендованный у « » форвард в команде на следующий сезон.

«Сейчас об этом рано говорить. Сейчас наша цель – завершить сезон как можно лучше.

Мы знаем, что Лукаку несколько раз говорил о желании остаться, но на сегодняшний день он игрок «Челси». В конце сезона он вернется в английский клуб, после чего будут доступны новые сценарии. Посмотрим, что можно сделать, можно ли договориться о его возвращении к нам», – сказал Маротта.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 12 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.