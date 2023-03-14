Георгий Черданцев: «Локо» признает вину в деле Баринова, будут разбирательства внутри клуба. Привыкли по РПЛ, что все приходит в электронном виде»
В «Локомотиве» будут разбирательства из-за ситуации с Дмитрием Бариновым.
В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Акрон» прошел «Локомотив» (1:1, по пенальти – 7:6).
В игре принял участие хавбек железнодорожников Дмитрий Баринов, который не имел права этого делать из-за перебора желтых карточек и автоматической дисквалификации. «Локо» грозило техническое поражение.
«Я пообщался с представителями «Локомотива» и вкратце могу пересказать. Клуб, безусловно, признает свою вину. Будут разбирательства внутри клуба.
Но здесь стоит обратить внимание на очень важную деталь. Турнир – новый, регламент – новый. Все не до конца все поняли.
Как мне сказали в «Локомотиве», они привыкли по Мир РПЛ, что все приходит в электронном виде.
В чемпионате России такая ошибка исключена, потому что из лиги в электронном виде приходит сообщение, кто не может играть. Игрок автоматически в системе становится недоступным для выбора в заявку на следующий матч. В Кубке России такого пока не ввели», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Технарь «Локо» в Кубке из-за Баринова – в чем дело? Он не имел права играть из-за карточек
А так проблему Баринова можно было избежать. Все автоматически и в Ла Лиге, и в Медиалиге!
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Меняются тренеры, футболисты, дирекция.А они всё-равно на дно стремятся.Мало того, что из кубка от какого-то днища вылетели, да ещё и с Бариновым зашкварились.Ужас.
Регламент - не бином Ньютона, там все очень просто и понятно написано, как для тупых. Значит в Локо работают совсем тупые