Георгий Черданцев: «Локо» признает вину в деле Баринова, будут разбирательства внутри клуба. Привыкли по РПЛ, что все приходит в электронном виде»

В «Локомотиве» будут разбирательства из-за ситуации с .

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России « » прошел «Локомотив» (1:1, по пенальти – 7:6).

В игре принял участие хавбек железнодорожников , который не имел права этого делать из-за перебора желтых карточек и автоматической дисквалификации. «Локо» грозило техническое поражение.

«Я пообщался с представителями « » и вкратце могу пересказать. Клуб, безусловно, признает свою вину. Будут разбирательства внутри клуба.

Но здесь стоит обратить внимание на очень важную деталь. Турнир – новый, регламент – новый. Все не до конца все поняли.

Как мне сказали в «Локомотиве», они привыкли по Мир , что все приходит в электронном виде.

В чемпионате России такая ошибка исключена, потому что из лиги в электронном виде приходит сообщение, кто не может играть. Игрок автоматически в системе становится недоступным для выбора в заявку на следующий матч. В Кубке России такого пока не ввели», – сказал комментатор и ведущий « » Георгий Черданцев.

Технарь «Локо» в Кубке из-за Баринова – в чем дело? Он не имел права играть из-за карточек

А так проблему Баринова можно было избежать. Все автоматически и в Ла Лиге, и в Медиалиге!

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