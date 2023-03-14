Георгий Черданцев: «Локо» признает вину в деле Баринова, будут разбирательства внутри клуба. Привыкли по РПЛ, что все приходит в электронном виде»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Георгий Черданцев Дмитрий Баринов Матч ТВ Акрон Футбол

В «Локомотиве» будут разбирательства из-за ситуации с Дмитрием Бариновым.

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Акрон» прошел «Локомотив» (1:1, по пенальти – 7:6).

В игре принял участие хавбек железнодорожников Дмитрий Баринов, который не имел права этого делать из-за перебора желтых карточек и автоматической дисквалификации. «Локо» грозило техническое поражение.

«Я пообщался с представителями «Локомотива» и вкратце могу пересказать. Клуб, безусловно, признает свою вину. Будут разбирательства внутри клуба.

Но здесь стоит обратить внимание на очень важную деталь. Турнир – новый, регламент – новый. Все не до конца все поняли.

Как мне сказали в «Локомотиве», они привыкли по Мир РПЛ, что все приходит в электронном виде.

В чемпионате России такая ошибка исключена, потому что из лиги в электронном виде приходит сообщение, кто не может играть. Игрок автоматически в системе становится недоступным для выбора в заявку на следующий матч. В Кубке России такого пока не ввели», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Технарь «Локо» в Кубке из-за Баринова – в чем дело? Он не имел права играть из-за карточек

А так проблему Баринова можно было избежать. Все автоматически и в Ла Лиге, и в Медиалиге!

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14 комментариев

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ers49@yandex.ru
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так почитай регламент Кубка. Там ни хрена не просто и не понятно.
Простой вопрос: а заранее уточнить можно или нет Баринову выходить язык отсох? Или дирекция Локо в бане?
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Олег Иванов
Локо вообще позорище.
Меняются тренеры, футболисты, дирекция.А они всё-равно на дно стремятся.Мало того, что из кубка от какого-то днища вылетели, да ещё и с Бариновым зашкварились.Ужас.
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Forrest Gamp
Ответ Тиджани Бабангида
Конечно «Локо» сам виноват в своей ошибке,но по хорошему нужно электронное оповещение и в Кубке,что-бы в цифровой век не высчитывать дисквалификацию на пальцах.
по хорошему, нужно нанимать профессионалов в систему клуба
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Marcus-light
Ответ Ебздрогыч
Турнир – новый, регламент – новый. Все не до конца все поняли. Регламент - не бином Ньютона, там все очень просто и понятно написано, как для тупых. Значит в Локо работают совсем тупые
Ладно в Локомотиве, легко поверить. Но технический судья на кромке разве не за это отвечает? Или только за рамки тренерской зоны и серёжки в ушах?
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Ответ Тиджани Бабангида
Конечно «Локо» сам виноват в своей ошибке,но по хорошему нужно электронное оповещение и в Кубке,что-бы в цифровой век не высчитывать дисквалификацию на пальцах.
Нужно, чтобы земля разверзлась, если на поле выходит дисквалифицированный игрок, иначе не всем понятно
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kin
А девятый вагон-это тот, который сразу после восьмого, а не тот, который перед десятым!
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Roma10rio
Не знание закона не освобождает от ответственности как говорится
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Arg21
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Ты фантик , а не фанат.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ебздрогыч
Турнир – новый, регламент – новый. Все не до конца все поняли. Регламент - не бином Ньютона, там все очень просто и понятно написано, как для тупых. Значит в Локо работают совсем тупые
Так почитай регламент Кубка. Там ни хрена не просто и не понятно.
+4
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Arg21
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Тиджани Бабангида
Конечно «Локо» сам виноват в своей ошибке,но по хорошему нужно электронное оповещение и в Кубке,что-бы в цифровой век не высчитывать дисквалификацию на пальцах.
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Ебздрогыч
Турнир – новый, регламент – новый. Все не до конца все поняли.

Регламент - не бином Ньютона, там все очень просто и понятно написано, как для тупых. Значит в Локо работают совсем тупые
+7
-5
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Араик Оганесян
достали. технарь не технарь. всё равно матч проигран
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Алекс 777
не могу осужать людей, в том что они не понимают поавило этого турнира
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ARIGAMI ARIGAMI
По закону, это технарь
+11
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