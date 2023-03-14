Канчельскис о выходе дисквалифицированного Баринова: «В российском футболе – жулики и дилетанты. Такого не может быть в «МЮ», «Барселоне» и «Реале». Хватит издеваться!»
Андрей Канчельскис раскритиковал «Локомотив» за ошибку с Дмитрием Бариновым.
Капитан команды вышел на поле в матче Фонбет Кубка России против «Акрона», хотя должен был пропускать его из-за дисквалификации.
«Сколько раз я говорю, что в российском футболе работают жулики и дилетанты.
Как можно не заметить, что Баринов не имеет права выходить на футбольное поле? Ребята, хватит уже издеваться над футболом!
Такого не может быть в «МЮ», «Барселоне» и «Реале». Не стыдно, что ли? Я думаю, что стыдно», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
В 2015-м «Реал» выгнали из Кубка из-за выхода Черышева. Клуб судился, но проиграл
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Так чтобы за пару недель две жёлтых схватить и дисквалификацию пропустить - такого действительно не было
С данной ситуацией не сравнится