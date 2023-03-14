Канчельскис о выходе дисквалифицированного Баринова: «В российском футболе – жулики и дилетанты. Такого не может быть в «МЮ», «Барселоне» и «Реале». Хватит издеваться!»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Андрей Канчельскис Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал «Локомотив» за ошибку с Дмитрием Бариновым.

Капитан команды вышел на поле в матче Фонбет Кубка России против «Акрона», хотя должен был пропускать его из-за дисквалификации.

«Сколько раз я говорю, что в российском футболе работают жулики и дилетанты.

Как можно не заметить, что Баринов не имеет права выходить на футбольное поле? Ребята, хватит уже издеваться над футболом!

Такого не может быть в «МЮ», «Барселоне» и «Реале». Не стыдно, что ли? Я думаю, что стыдно», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

В 2015-м «Реал» выгнали из Кубка из-за выхода Черышева. Клуб судился, но проиграл

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10 комментариев

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Din8
Это глупость конечно, но такие глупости везде есть.. Вон Аякс Оллера забывал заявить под лигу Европы, а у Ромы технарь был из-за Диавара, которого не заявили в чемп а выпустили.. Не оправдание конечно, в Локо запутались с правилами, но где тут трагедия, непонятно
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Ответ 92-48
Там желтая с прошлого клуба в наследство досталась, поэтому и профукали.. С данной ситуацией не сравнится
Локо в прошлом году повторил, в этом решил превзойти.
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a2wai
Канчельскис неплохо повесилил этим комментарием.
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therealgreenman
Ответ Геннадий Тёкин
Походу Андрюха не похмелился)).
Саня с чукухой там где то пропал
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TaR
Ну, в Реале такого и не было - Черышев получил дисквалификацию в другой команде, а они не проверили.

Так чтобы за пару недель две жёлтых схватить и дисквалификацию пропустить - такого действительно не было
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-3
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Геннадий Тёкин
Походу Андрюха не похмелился)).
+7
-1
+6
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92-48
Ответ Leonid Messiev
Ну в Реале такое было один раз с участием Дениса Черышева.
Там желтая с прошлого клуба в наследство досталась, поэтому и профукали..
С данной ситуацией не сравнится
+15
-5
+10
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therealgreenman
Ага, в Реале не было, вот сам себя постоянно выставляет…( не буду говорить кем)
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-1
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Leonid Messiev
Ну в Реале такое было один раз с участием Дениса Черышева.
+29
-2
+27
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Streetbor
про Реал смешно 😁
+42
-2
+40
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