Хавбек «Порту» Груйич о вылете из ЛЧ: «Мы разочарованы. Не верю, что мяч так и не залетел в ворота «Интера»

Марко Груйич оценил вылет «Порту» из Лиги чемпионов.

Португальцы уступили в 1/8 финала «Интеру» по сумме двух матчей (0:1, 0:0).

«Это был трудный матч, и я очень расстроен. Мы лучше играли во втором тайме, больше контролировали мяч и создали больше моментов. До сих пор не могу поверить, что мяч так и не залетел в ворота.

Болельщики здорово нас поддерживали. Они понимают, что мы отдали все силы. Было приятно это видеть. Мы очень хотели выиграть этот матч. Атмосфера на стадионе была великолепной. Мы очень разочарованы», – сказал полузащитник «Порту».

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