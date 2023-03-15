Хавбек «Порту» Груйич о вылете из ЛЧ: «Мы разочарованы. Не верю, что мяч так и не залетел в ворота «Интера»

Теги Интер Порту Лига чемпионов УЕФА Марко Груйич Футбол

Марко Груйич оценил вылет «Порту» из Лиги чемпионов.

Португальцы уступили в 1/8 финала «Интеру» по сумме двух матчей (0:1, 0:0).

«Это был трудный матч, и я очень расстроен. Мы лучше играли во втором тайме, больше контролировали мяч и создали больше моментов. До сих пор не могу поверить, что мяч так и не залетел в ворота.

Болельщики здорово нас поддерживали. Они понимают, что мы отдали все силы. Было приятно это видеть. Мы очень хотели выиграть этот матч. Атмосфера на стадионе была великолепной. Мы очень разочарованы», – сказал полузащитник «Порту».

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4 комментария

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Joey Ramone
Чтобы мяч залетел нужно было его хотя бы пробовать пинать по направлению Интера.
0
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0
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Виталий Ан
Ответ Alex8007
🥱🥱🥱 Скучный матч, Интер на классе чисто
Это что за класс такой? Порту действительно играл лучше в обоих матчах.
+2
0
+2
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Alex8007
🥱🥱🥱
Скучный матч, Интер на классе чисто
+1
-2
-1
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internazionale_nerazzurri
Ну чтобы мяч залетел нужно было прикладывать больше усилий, а то начали с 90+ играть.
+4
-2
+2
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