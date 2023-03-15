Индзаги об «Интере» в 1/4 финала ЛЧ: «Нам повезло? В футболе удача – понятие относительное. За 180 минут мы заслужили это»

Теги Интер Симоне Индзаги Порту серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Миланский клуб удержал ничью (0:0) в ответном матче 1/8 финала и прошел дальше благодаря победе в первой игре (1:0).

«Мы провели превосходный матч. Футболисты были компактны и сыграли прекрасно. У нас был классный первый тайм, а в конце матча нам всем пришлось пострадать. Отдаю должное этой группе игроков.

Нам повезло? В футболе удача – это понятие относительное. За 180 минут мы заслужили выход в четвертьфинал. Теперь мы будем играть с большой уверенностью в себе.

Я очень рад тому, что мы делаем. Честь и хвала этим игрокам, которые принесли мне трофеи и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов за 18 месяцев.

Этим моментом я хочу насладиться. Фанаты должны гордиться нами. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Индзаги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Аркадич
Ответ Айрат Ситдиков
Интер ужасно играет в этом сезоне, а вышли в 1/4 финала каким-то образом. И Милан тоже вышел. Еще и наполи будет. Но только наполи по сути показывают топовую игру из итальянцев. Когда три команды из Италии были в 1/4 интересно.
Ну тут стоит отметить, что у Интера и Милана соперники были еще более мертвые, чем они сами. Да и у Наполи не сказать, что прям гранд. Звезды так сошлись, должно было и итальянцам повезти со жребием однажды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ LaffyTaffy
Когда Атлетико играл в автобус в ЛЧ против суперсильных соперников, то это позор, никуда не годится. Интер сыграл в супер автобус против далеко не сильнейшего соперника - всё норм. Двойные стандарты поражают.
Интер ужасно играет в этом сезоне, а вышли в 1/4 финала каким-то образом. И Милан тоже вышел. Еще и наполи будет. Но только наполи по сути показывают топовую игру из итальянцев.

Когда три команды из Италии были в 1/4 интересно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
l1973
В 1/4 Бенфика отпинает змеюк.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ LaffyTaffy
Когда Атлетико играл в автобус в ЛЧ против суперсильных соперников, то это позор, никуда не годится. Интер сыграл в супер автобус против далеко не сильнейшего соперника - всё норм. Двойные стандарты поражают.
Ну дак у итальянцев это катеначчо и тактический футбол, а других унылый бус. Знамо дело
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Ответ LaffyTaffy
Когда Атлетико играл в автобус в ЛЧ против суперсильных соперников, то это позор, никуда не годится. Интер сыграл в супер автобус против далеко не сильнейшего соперника - всё норм. Двойные стандарты поражают.
К атлетико отношение тк они раньше все игры так играли. А тут да. Мучение. Но не такое как матчи с атлетико смотреть
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Ответ Lana Rhoades
Представьте, что ЛЧ возьмет Симоне)
Тогда, я закончу всё 😀😀
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Lana Rhoades
Представьте, что ЛЧ возьмет Симоне)
Особенно если в финале обыграют Милан.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Когда Атлетико играл в автобус в ЛЧ против суперсильных соперников, то это позор, никуда не годится.

Интер сыграл в супер автобус против далеко не сильнейшего соперника - всё норм.

Двойные стандарты поражают.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Harriss
Ответ Pazzo7
Forza Inter! Всех болельщиков с победой! Индзаги идеально прочитал и выключил соперника. Прошли Барселону в этом сезоне, на классе проходим Порту. В важных матчах тренер выжимает результат с ограниченными ресурсами.
по последним минутам так не скажешь
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Pazzo7
Forza Inter! Всех болельщиков с победой! Индзаги идеально прочитал и выключил соперника. Прошли Барселону в этом сезоне, на классе проходим Порту. В важных матчах тренер выжимает результат с ограниченными ресурсами.
Да и сезон не задался и тренер под давлением…
Это и правда большой успех , тут не поспоришь !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rcbkz6mrtd
Ответ username
Милан слабее
Не согласен.У Милана есть Жиру который головой забивает из любого положения, Леау и реактивный Эрнандес. Интер и того не имеет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
исянов
Ответ Иван Гульмеш
Ну 0 голов пропустили, свой гол забили. По такой тактике можно с любой командой играть)6
так то да, не придраться. желаю удачи интеру в 1/4 и вполне за то чтоб они прошли дальше. тем более матчи еще нескоро - можно успеть перевести дух
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
исянов
Ответ username
Милан слабее
нет, сейчас милан кажется посильнее. и опять же две разницы - выстоять против тоттенхэма или порту. но если интер выбьет какой нить челси или баварку - будет супер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Гульмеш
Ответ исянов
самая слабая команда из всех четвертьфиналистов. так-то челси еще слабее, но за них традиционно судьи будут играть, так что интеру будет слишком тяжко. совсем неубедительно смотрелись в 1/8
Ну 0 голов пропустили, свой гол забили. По такой тактике можно с любой командой играть)6
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pazzo7
Forza Inter! Всех болельщиков с победой!

Индзаги идеально прочитал и выключил соперника. Прошли Барселону в этом сезоне, на классе проходим Порту. В важных матчах тренер выжимает результат с ограниченными ресурсами.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
username
Ответ исянов
самая слабая команда из всех четвертьфиналистов. так-то челси еще слабее, но за них традиционно судьи будут играть, так что интеру будет слишком тяжко. совсем неубедительно смотрелись в 1/8
Милан слабее
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Интер в 1/4 прикольно ,единственное с Барсой подсудили . уки)))) но Барсу с Интером не первый раз засуживают , в 2010 тоже засудили )
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Молодцы ребята! С Конте даже из группы не выходили. А тут вышли из сложной группы + 1/4.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Молодцы ребята! С Конте даже из группы не выходили. А тут вышли из сложной группы + 1/4.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana Rhoades
Представьте, что ЛЧ возьмет Симоне)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
исянов
самая слабая команда из всех четвертьфиналистов. так-то челси еще слабее, но за них традиционно судьи будут играть, так что интеру будет слишком тяжко. совсем неубедительно смотрелись в 1/8
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий