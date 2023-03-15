Индзаги об «Интере» в 1/4 финала ЛЧ: «Нам повезло? В футболе удача – понятие относительное. За 180 минут мы заслужили это»
Тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Миланский клуб удержал ничью (0:0) в ответном матче 1/8 финала и прошел дальше благодаря победе в первой игре (1:0).
«Мы провели превосходный матч. Футболисты были компактны и сыграли прекрасно. У нас был классный первый тайм, а в конце матча нам всем пришлось пострадать. Отдаю должное этой группе игроков.
Нам повезло? В футболе удача – это понятие относительное. За 180 минут мы заслужили выход в четвертьфинал. Теперь мы будем играть с большой уверенностью в себе.
Я очень рад тому, что мы делаем. Честь и хвала этим игрокам, которые принесли мне трофеи и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов за 18 месяцев.
Этим моментом я хочу насладиться. Фанаты должны гордиться нами. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Индзаги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Когда три команды из Италии были в 1/4 интересно.
Интер сыграл в супер автобус против далеко не сильнейшего соперника - всё норм.
Двойные стандарты поражают.
Это и правда большой успех , тут не поспоришь !
Индзаги идеально прочитал и выключил соперника. Прошли Барселону в этом сезоне, на классе проходим Порту. В важных матчах тренер выжимает результат с ограниченными ресурсами.