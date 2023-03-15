Чалханоглу о выходе «Интера» в 1/4 ЛЧ: «Эмоции захлестывают. Гордимся этим достижением»

оценил выход «Интера» в 1/4 финала чемпионов.

В 1/8 финала миланцы обыграли « » (1:0, 0:0).

«Сейчас эмоции захлестывают. После стольких лет мы вышли в четвертьфинал и гордимся этим достижением.

Мы допустили несколько ошибок, но справились. Это было нелегко. Поздравляю команду с хорошо проделанной работой», – сказал полузащитник « ».

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