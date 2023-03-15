Консейсау о вылете из ЛЧ: «Порту» выглядел лучше в обоих матчах. «Интер» превосходил нас лишь 10 минут, когда играл в большинстве»

Теги Интер Порту Лига чемпионов УЕФА Сержиу Консейсау Футбол

Главный тренер «Порту» оценил вылет из Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала португальцы сыграли вничью с «Интером» (0:0, первая игра – 0:1).

«Мы здорово сыграли и выглядели лучше в обоих матчах, но сегодня не смогли сделать самое важное – забить. Нужно отдать игрокам должное – они провели великолепный матч.

«Интер» превосходил нас лишь на протяжении 10 минут в этом противостоянии, когда играл в большинстве после удаления Отавио в Милане», – сказал Сержиу Консейсау.

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2 комментария

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Kazbek Ilyassovskiy
Интересно, какой у Консейсау статус в Интере. Уважаем ли он?
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U. M. A. Muhammad
Играли лучше по итогу двух матчей забили целых 0 голов. Это как статистика хg или как?
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