Тим Шервуд: «Холанд – игрок важных матчей, он не из тех, кто бьет только слабых. Он забивает, когда игра в тупике»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Тим Шервуд Эрлинг Холанд Футбол

Тим Шервуд отметил умение Эрлинга Холанда проявлять себя в важных матчах.

Форвард «Манчестер Сити» забил единственный гол в игре с «Кристал Пэлас» (1:0) в 27-м туре АПЛ.

«Он не из тех, кто бьет только слабых. Когда игра в тупике, он забивает важный гол. Он часто забивает первый мяч. А открывать счет для «Ман Сити» очень важно, поскольку тогда соперники вынуждены раскрываться – и можно забить им несколько голов.

С «Пэлас» забить несколько раз не получилось, речь шла о том, чтобы вырвать победу, и Холанд проявил себя тогда, когда это было по-настоящему необходимо. Именно это он и делает. Он игрок важных матчей», – сказал экс-хавбек и тренер «Тоттенхэма».

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