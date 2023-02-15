КЧМ-2023 пройдет в Саудовской Аравии. Это первый турнир ФИФА в XXI веке для страны, которая хочет принять ЧМ-2030

примет крупный турнир под эгидой ФИФА впервые в XXI веке.

Совет ФИФА выбрал Саудовскую Аравию местом проведения клубного чемпионата мира в 2023 году. Турнир состоится в декабре.

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал сказал: «Для нас это большая честь. Мы очень рады возможности приветствовать ведущие футбольные клубы мира и их болельщиков в Саудовской Аравии.

Это еще один важный шаг на нашем пути трансформации футбола в стране. Я верю, что все заметят неоспоримый прогресс, которого мы достигли на многих уровнях. Это очень многое значит для нашего народа, ведь 70% жителей страны в возрасте до 35 лет просто сходят с ума по футболу».

Отметим, что Саудовская Аравия претендует на проведение . Сообщалось, что государство Ближнего Востока намерено подать совместную заявку с Грецией и Египтом.

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