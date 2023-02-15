КЧМ-2023 пройдет в Саудовской Аравии. Это первый турнир ФИФА в XXI веке для страны, которая хочет принять ЧМ-2030

Теги ФИФА Сборная Саудовской Аравии по футболу чемпионат мира среди клубов высшая лига Саудовская Аравия ЧМ-2030 Футбол

Саудовская Аравия примет крупный турнир под эгидой ФИФА впервые в XXI веке.

Совет ФИФА выбрал Саудовскую Аравию местом проведения клубного чемпионата мира в 2023 году. Турнир состоится в декабре.

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал сказал: «Для нас это большая честь. Мы очень рады возможности приветствовать ведущие футбольные клубы мира и их болельщиков в Саудовской Аравии.

Это еще один важный шаг на нашем пути трансформации футбола в стране. Я верю, что все заметят неоспоримый прогресс, которого мы достигли на многих уровнях. Это очень многое значит для нашего народа, ведь 70% жителей страны в возрасте до 35 лет просто сходят с ума по футболу».

Отметим, что Саудовская Аравия претендует на проведение ЧМ-2030. Сообщалось, что государство Ближнего Востока намерено подать совместную заявку с Грецией и Египтом.

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8 комментариев

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Davron Tashkenbaev
Ответ Кино Музыка
Футбол уносит во все более непонятную сторону.
Футбол идёт туда где есть много денег и там где тратят без анализа.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кuraakula belov
Ответ Томаш Зависляк
Речь про XXI век в новости
Речь про XXI век в новости появилась после того как я на это указал)
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Raybar
внеконкурсный кубок кчм 23 присудят алнасру роналду
+1
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Томаш Зависляк
Ответ кuraakula belov
Первый? Кубок Конфедераций 1997 это шутка какая-то?)
Речь про XXI век в новости
+3
0
+3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Плохая новость для Баварии - "величайшего" будут пытаться тащить. В Мюнхене надо собраться и вынести тело, и тогда никакие арабы не помогут Леганесу.
0
-4
-4
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Кино Музыка
Футбол уносит во все более непонятную сторону.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Кто ФИФА кормит, тот ее и танцует
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кuraakula belov
Первый? Кубок Конфедераций 1997 это шутка какая-то?)
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-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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