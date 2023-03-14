Посещение Роналду Гран-при Саудовской Аравии может быть включено в контракт с «Аль-Насром» (The Sun)

Теги Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Авто

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ожидается на Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1».

Этап состоится в ближайшие выходные, с 17 по 19 марта.

По информации источника The Sun, посещение гонки, по всей видимости, включено в контракт с саудовским клубом. Как сообщалось ранее, базовый оклад португальца составляет 75 миллионов долларов в год, а вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора заработок доходит до 200 миллионов.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

Цены на Гран-при «Ф-1» в 2023-м: Баку платит больше всех ($57 млн!), Европа – самая дешевая, в сумме – $711 млн

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ну не знаю, я бы даже за 200 миллионов не смог бы 24/7 находиться в окружении сплошных арабов. лучше у меня на родине в России
Ну не знаю, почему-то у меня есть ощущение, что ты бы пешком в Аравию пришёл)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбол Жумаскалиев
ну не знаю, я бы даже за 200 миллионов не смог бы 24/7 находиться в окружении сплошных арабов. лучше у меня на родине в России
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Ответ Антимосковский
я бы и за деньги не стал несколько часов смотреть, как ездят машины
Очень хочу глянуть, как хотя бы за 1 000 000 долларов ты отказываешься от этого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
за 200 млн в год поди переживёт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leeexxxxtml
Прикольно это все конечно, но Саудовская аравия никогда не будет конкурировать со стандартным европейским Топ уровнем, в инфраструктуре, логистике, уровне игры.

Менталитет там дикий, человек человеку волк, органзиция на уровне варваров. Стадион Аль-Нассра, где играет Роналду, на сиденьях не люди сидят, а тысячи саранчи наблюдают футбол. Антисанитария. Вот что они могут предложить европейским и мировым цивилизованным стандартам? Они всегда останутся третим сортом. И Роналду ничем здесь не поможет. Менталитет другой, тысячи лет дикарских основ, правил, ценностей.

Их уже не изменишь. Корни давно вросли крепко в землю. Лучше бы сидели бы тихо, потому что критиковать и унижать их будут максимально. Оно им надо?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Line
don’t buy and read the s*n
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ Homelender_666
Ригоберка, дырявят тут только тебя) P.S. Знаю, что коммент удалят, но мне плевать.
Ригобер еще и стук стук делает)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ Sevuska
А зачем твой Месси куплен арабами в ПСЖ !? Вылетать от Баварии и получать низкие баллы без левое пенок !? 😂😂😂
Это другое)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Ответ Игорь Климов
Португалец7 куплен саудитами, чтобы только выполнять роль "свадебного генерала".
А зачем твой Месси куплен арабами в ПСЖ !?
Вылетать от Баварии и получать низкие баллы без левое пенок !?
😂😂😂
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
United_LP
Ответ Совесть Черданцева
Для Великого Алонсо это будет Гран-при всей жизни. И Алонсо, и Роналду. 2 идола
Правая рука в мазолях будет после ГП
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Португалец7 куплен саудитами, чтобы только выполнять роль "свадебного генерала".
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
За эти деньги , они его и у сауне купают ))) купили мумие )))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Источник - помойка
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Великий Алонсо
Наконец-то 2 величайших встретятся воочию
🍾
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Homelender_666
Ригоберка, дырявят тут только тебя) P.S. Знаю, что коммент удалят, но мне плевать.
Мне кажется, что Александра Александрова - это ригобер. Точнее его очередной аккаунт
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iden prime
с алонсо будут .......
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
Ответ avcgloronalduMU
ему за это ещё и платят?
Комментарий скрыт
+4
-14
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Наконец-то 2 величайших встретятся воочию
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Oleg
СА на клубнику тратит безумно много, что не окупится. Он на пике в Ювентусе свой трансфер не окупил ибо Юве отчитались о долгах. Очень примечательно что саудиты вложили деньги в сми. Портал 433 к примеру вынужден публиковать посты из 66 лиги, публика конечно возмущается, но деньги не пахнут, подписчикам впихивают никому не нужные матчи. Аудитория 433 60 миллионов и довольно смешно наблюдать как регулярные чемпионаты топ 5 лиг, лч получают по 1,2 поста в день, а результат аль насры ( если он победный) обходится в 5 постов в день. Что еще более забавно проигранные матчи не публикуют а кидают просто фотки кринжа из тренировочного зала. Наврят ли эти вложения стоят того.
Спортсу саудиты тоже заплатили, да? А вариант, что Роналду один из самых известных людей планеты не рассматривается?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Совесть Черданцева
Для Великого Алонсо это будет Гран-при всей жизни. И Алонсо, и Роналду. 2 идола
Давайте порадуемся за человека 🍾
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
И?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ригоберка, дырявят тут только тебя)
P.S. Знаю, что коммент удалят, но мне плевать.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
СА на клубнику тратит безумно много, что не окупится.
Он на пике в Ювентусе свой трансфер не окупил ибо Юве отчитались о долгах.

Очень примечательно что саудиты вложили деньги в сми. Портал 433 к примеру вынужден публиковать посты из 66 лиги, публика конечно возмущается, но деньги не пахнут, подписчикам впихивают никому не нужные матчи.
Аудитория 433 60 миллионов и довольно смешно наблюдать как регулярные чемпионаты топ 5 лиг, лч получают по 1,2 поста в день, а результат аль насры ( если он победный) обходится в 5 постов в день. Что еще более забавно проигранные матчи не публикуют а кидают просто фотки кринжа из тренировочного зала.
Наврят ли эти вложения стоят того.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Numunu
Вот бы и нам вменялось в обязанности посещение этапов Ф1 ))
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Для Великого Алонсо это будет Гран-при всей жизни. И Алонсо, и Роналду. 2 идола
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий