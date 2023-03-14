Посещение Роналду Гран-при Саудовской Аравии может быть включено в контракт с «Аль-Насром» (The Sun)
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ожидается на Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1».
Этап состоится в ближайшие выходные, с 17 по 19 марта.
По информации источника The Sun, посещение гонки, по всей видимости, включено в контракт с саудовским клубом. Как сообщалось ранее, базовый оклад португальца составляет 75 миллионов долларов в год, а вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора заработок доходит до 200 миллионов.
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Менталитет там дикий, человек человеку волк, органзиция на уровне варваров. Стадион Аль-Нассра, где играет Роналду, на сиденьях не люди сидят, а тысячи саранчи наблюдают футбол. Антисанитария. Вот что они могут предложить европейским и мировым цивилизованным стандартам? Они всегда останутся третим сортом. И Роналду ничем здесь не поможет. Менталитет другой, тысячи лет дикарских основ, правил, ценностей.
Их уже не изменишь. Корни давно вросли крепко в землю. Лучше бы сидели бы тихо, потому что критиковать и унижать их будут максимально. Оно им надо?
Вылетать от Баварии и получать низкие баллы без левое пенок !?
😂😂😂
P.S. Знаю, что коммент удалят, но мне плевать.
Он на пике в Ювентусе свой трансфер не окупил ибо Юве отчитались о долгах.
Очень примечательно что саудиты вложили деньги в сми. Портал 433 к примеру вынужден публиковать посты из 66 лиги, публика конечно возмущается, но деньги не пахнут, подписчикам впихивают никому не нужные матчи.
Аудитория 433 60 миллионов и довольно смешно наблюдать как регулярные чемпионаты топ 5 лиг, лч получают по 1,2 поста в день, а результат аль насры ( если он победный) обходится в 5 постов в день. Что еще более забавно проигранные матчи не публикуют а кидают просто фотки кринжа из тренировочного зала.
Наврят ли эти вложения стоят того.