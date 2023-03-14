Посещение Роналду Гран-при Саудовской Аравии может быть включено в контракт с «Аль-Насром» (The Sun)

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ожидается на «Формулы-1».

Этап состоится в ближайшие выходные, с 17 по 19 марта.

По информации источника The Sun, посещение гонки, по всей видимости, включено в контракт с саудовским клубом. Как сообщалось ранее, базовый оклад португальца составляет 75 миллионов долларов в год, а вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора заработок доходит до 200 миллионов.

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