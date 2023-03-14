Хвича о своем стиле игры: «Руководствуюсь и сердцем, и мышлением. Если не использовать мозг, никогда не станешь лучше. Эта свобода – моя подпись»
Хвича Кварацхелия описал свой стиль игры.
«В том, как я играю, [я руководствуюсь] и сердцем, и мышлением. Если не будешь использовать свой мозг, ты никогда не станешь лучше.
Эта свобода – моя подпись. Это то, что я узнаю в себе. Это получается потому, что я люблю то, что делаю. Когда я играю, это как бы уносит меня ввысь», – сказал полузащитник «Наполи».
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