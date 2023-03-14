Хвича о своем стиле игры: «Руководствуюсь и сердцем, и мышлением. Если не использовать мозг, никогда не станешь лучше. Эта свобода – моя подпись»

Теги серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия описал свой стиль игры. 

«В том, как я играю, [я руководствуюсь] и сердцем, и мышлением. Если не будешь использовать свой мозг, ты никогда не станешь лучше. 

Эта свобода – моя подпись. Это то, что я узнаю в себе. Это получается потому, что я люблю то, что делаю. Когда я играю, это как бы уносит меня ввысь», – сказал полузащитник «Наполи». 

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10 комментариев

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Фан Рубина
Итальянские днища предоставляют сколько угодно свободы, чтобы творить.
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Алексей Игоревич
Кто-то вообще помнит, кого заменил Хвича? Самого Лоренцо Инсинье! Мало кто вспоминает про легенду Наполи
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janitor
«Эта свобода - моя подпись». Что?
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Лучезарный
Хвича :- Ты и твой Лариса Ивановна не две пары в сапоге.
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Только Крылья
прям как тост
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ауф!
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Виталий Ан
Давай Хвича только в перед. Весь вменяемый бывший советский союз рад за тебя. Порви их всех.
+4
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Sweaty25
Хвиче нужно переставать черпать вдохновление в пабликах ВК)))
+1
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несахар
Красиво завернул. Он походу еще и словесно финтит.
+15
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Glukinho
(с) Джейсон Стэтхэм
+19
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+17
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