Каннаваро о Хвиче: «Любой, кто дотронется до его футболки, получит предупреждение. Против Марадоны играли как убийцы, зная, что это сойдет с рук»

Теги Фабио Каннаваро серия А Италия Наполи Диего Марадона Джованни Ди Лоренцо Хвича Кварацхелия Футбол

Фабио Каннаваро считает, что Хвича Кварацхелия имеет преимущество за счет строгих правил.

«Кварацхелия – феномен, если позволить ему получить мяч, он уничтожит вас. У него появляется осознание собственной силы, это можно понять по тому, как он двигается: он долгое время остается один, а затем принимает мяч впереди – и как его остановить?

В современном футболе у него есть преимущество, потому что защитники мало что могут с ним сделать: нельзя придержать его за шорты, дотронуться до него. Как только кто-то дотронется до его футболки, тут же получит предупреждение, а тот, кто ударит его по ноге, будет удален.

Вспомните, как относились к Марадоне: он был великолепен, и против него играли словно убийцы, зная, что все это сойдет с рук. Я понимаю важность Осимхена, Квары и Лоботки, но для меня самым лучшим и незаменимым из всех является [Джованни] Ди Лоренцо», – сказал бывший защитник «Наполи» и «Ювентуса».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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16 комментариев

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BT
Марадону не просто били по ногам, ему ноги ломали в буквальном смысле.

Как он играл, вообще не понимаю. Это как другая игра была фактически. Сейчас тоже могут по ногам заехать, конечно, но это совсем другой уровень грубости.
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113k
Ответ Russia_the_best
А какая трава была зелёная? А огромнейшие деревья! Сейчас всё не так
конечно, щас разве есть нап, который умеет играть головой как Шева? нету, вообще пропасть.
Так что эволюция-это прерывный процесс, щас в футболе тотальная стагнация. Нету никого, кто умел бы делать то, что не умели делать раньше.
Бейл последний феномен.
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Fomin525
Ответ Назар Игорь
Типичное отношение защитника к отличному нападающему. Каннаваро несправедлив, Хвичу пытаются бить так же как и любого технаря, просто у него очень быстрые ноги, его трудно зацепить.
пытались и били его по ногам в рпл, в Италии бьют намного меньше понимая что за это будет карточка или пенальти. и это при том что защитники там намного сильнее наших
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Amalfitano
Хвиче от всей души желаю успеха, но этот сезон аномалия для него и Наполи. И я сильно удивляюсь если в топ-5 чемпионатах он сможет повторить нынешний рекорд результативности. Я сходу и не вмпомню кто бы так ярко дебютировал в топ-5 лигах и в первый же свой сезон стал чемпионом. Его игра полнейшая аномалия. Как и игра Ночерино лет 10-12 назад. Ни до, ни после он так не играл как в тот сезон за Милан.
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nugoboss
ой как Хвича душу радует
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Russia_the_best
Ответ melmi
Зачем сравнивать разные эпохи . Тогда не просто играли , но и рубились . И игроки к этому были готовы . Сейчас же порой балет . Картинные падания, затяжки времени
А какая трава была зелёная? А огромнейшие деревья! Сейчас всё не так
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Виталий Ан
Есть правда в словах. Марадону тупо били по ногам и это сходило с рук. Но и нет такого что Хвиче что то больше позволяется чем кому либо. Тоже бьют и цепляют и не удаляют за это.
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Dario Alexys
Правду сказал. То, как играли против Марадоны это было преступление на поле.
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Splin
Ну сейчас спорт до крвйности стерилен, нхл, нба. Но и при Диего была крайность-костоломство. Нужна середина
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Владимир Георгия
Ди Лоренцо супер, диспетчер, но у ни с Кварой разные амплуа. Жаль , что на краю Квары не играет Лоренцо, но и Руй хорош, но в последнее время мало выводит Квару на выгодные позиции. Хвичу постоянно надо использовать, -дай ему вырез , чтобы он оказался около штрафной. А так, постоянные перепасовки, а нападающие ждут, это минус. Понимаю , что они так растягивают оборону противника, но не до такой степени , что мяч уже в штрафной и ты не видишь исполнителей и отдаёшь мяч назад. Да техника хорошего паса нападающему хромает, Руй тот может посадить на ногу. Итого, Квара сам в поисках мяча и блуждает туда где мяч. Называется неэффективное использование Осимена, Квары, порой сами полузащитники пытаются бить, но у них удар не так поставлен как у лидеров нападения. Ты дай ему в штрафной и возможно он сотворит чудо, ка с Аталантой.
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Александра Александрова
Тогда и скорости были ниже !
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Питер Пэн
Ответ Назар Игорь
Типичное отношение защитника к отличному нападающему. Каннаваро несправедлив, Хвичу пытаются бить так же как и любого технаря, просто у него очень быстрые ноги, его трудно зацепить.
В те времена действительно играли очень грубо и судьи намного мягче относились к костоломам. И правильно, что сейчас дают возможность звездам атаки играть в полную силу (ведь ради них зритель ходит на стадионы!), сурово наказывая деревяшек и грубиянов из обороны
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Alex1104
Ответ Антон Фалафель
Да што ты несёшь? Наверно другие матчи смотрит. Матч с Интером смотрел? Где даже жёлтых не давали за удары по ногам от Шкриньяра. За ним по три человека бегает. Желтые да, но никого не удаляли. Не надо утрировать.
Он правду говорит, тогда было намного жестче.
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Антон Фалафель
Да што ты несёшь? Наверно другие матчи смотрит. Матч с Интером смотрел? Где даже жёлтых не давали за удары по ногам от Шкриньяра. За ним по три человека бегает. Желтые да, но никого не удаляли. Не надо утрировать.
+3
-4
-1
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Назар Игорь
Типичное отношение защитника к отличному нападающему. Каннаваро несправедлив, Хвичу пытаются бить так же как и любого технаря, просто у него очень быстрые ноги, его трудно зацепить.
+14
-4
+10
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melmi
Зачем сравнивать разные эпохи . Тогда не просто играли , но и рубились . И игроки к этому были готовы . Сейчас же порой балет . Картинные падания, затяжки времени
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-4
+13
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