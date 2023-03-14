Каннаваро о Хвиче: «Любой, кто дотронется до его футболки, получит предупреждение. Против Марадоны играли как убийцы, зная, что это сойдет с рук»
Фабио Каннаваро считает, что Хвича Кварацхелия имеет преимущество за счет строгих правил.
«Кварацхелия – феномен, если позволить ему получить мяч, он уничтожит вас. У него появляется осознание собственной силы, это можно понять по тому, как он двигается: он долгое время остается один, а затем принимает мяч впереди – и как его остановить?
В современном футболе у него есть преимущество, потому что защитники мало что могут с ним сделать: нельзя придержать его за шорты, дотронуться до него. Как только кто-то дотронется до его футболки, тут же получит предупреждение, а тот, кто ударит его по ноге, будет удален.
Вспомните, как относились к Марадоне: он был великолепен, и против него играли словно убийцы, зная, что все это сойдет с рук. Я понимаю важность Осимхена, Квары и Лоботки, но для меня самым лучшим и незаменимым из всех является [Джованни] Ди Лоренцо», – сказал бывший защитник «Наполи» и «Ювентуса».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Как он играл, вообще не понимаю. Это как другая игра была фактически. Сейчас тоже могут по ногам заехать, конечно, но это совсем другой уровень грубости.
Так что эволюция-это прерывный процесс, щас в футболе тотальная стагнация. Нету никого, кто умел бы делать то, что не умели делать раньше.
Бейл последний феномен.