Каннаваро о Хвиче: «Любой, кто дотронется до его футболки, получит предупреждение. Против Марадоны играли как убийцы, зная, что это сойдет с рук»

считает, что имеет преимущество за счет строгих правил.

«Кварацхелия – феномен, если позволить ему получить мяч, он уничтожит вас. У него появляется осознание собственной силы, это можно понять по тому, как он двигается: он долгое время остается один, а затем принимает мяч впереди – и как его остановить?

В современном футболе у него есть преимущество, потому что защитники мало что могут с ним сделать: нельзя придержать его за шорты, дотронуться до него. Как только кто-то дотронется до его футболки, тут же получит предупреждение, а тот, кто ударит его по ноге, будет удален.

Вспомните, как относились к : он был великолепен, и против него играли словно убийцы, зная, что все это сойдет с рук. Я понимаю важность Осимхена, Квары и Лоботки, но для меня самым лучшим и незаменимым из всех является [ ] Ди Лоренцо», – сказал бывший защитник « » и «Ювентуса».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас