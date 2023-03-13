Пол Мерсон: «Эдегор – лучший полузащитник АПЛ сейчас. Он влияет на «Арсенал» сильнее, чем де Брюйне на «Ман Сити»
Пол Мерсон считает Мартина Эдегора лучшим полузащитником АПЛ.
«На сегодняшний день Мартин Эдегор – лучший полузащитник в Премьер-лиге. Он оказывает большее влияние на «Арсенал», чем Кевин де Брюйне на «Ман Сити».
Нам нужно говорить об определенных моментах, и в настоящее время Эдегор, без сомнения, номер один. Я не говорю, что он лучше, чем де Брюйне, но прямо сейчас Эдегор оказывает большее влияние», – написал экс-форвард «Арсенала» в своей колонке.
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