Пол Мерсон: «Эдегор – лучший полузащитник АПЛ сейчас. Он влияет на «Арсенал» сильнее, чем де Брюйне на «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Кевин де Брюйне Мартин Эдегор Футбол

Пол Мерсон считает Мартина Эдегора лучшим полузащитником АПЛ

«На сегодняшний день Мартин Эдегор – лучший полузащитник в Премьер-лиге. Он оказывает большее влияние на «Арсенал», чем Кевин де Брюйне на «Ман Сити».

Нам нужно говорить об определенных моментах, и в настоящее время Эдегор, без сомнения, номер один. Я не говорю, что он лучше, чем де Брюйне, но прямо сейчас Эдегор оказывает большее влияние», – написал экс-форвард «Арсенала» в своей колонке.

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4 комментария

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Александр Зубков
Согласен с Мерсоном . Передайте ему привет кто знает Пола.
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Wekil Halylow
Ответ anti4ex
Бруно, Эдегор, Де Брюне Лучшие в АПЛ на этой позиции
Де Бруйне и Эдогор лидери а Бруну нитик
+2
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anti4ex
Бруно, Эдегор, Де Брюне
Лучшие в АПЛ на этой позиции
0
0
0
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Burel
хорошо, что ушел в нормальный клуб от физрука навесного, у которого ни один игрок не раскрылся
+2
-1
+1
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