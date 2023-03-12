Лишь в «ПСЖ» и «Арсенале» есть по 3 игрока с 10+ голами в топ-лиге: Мбаппе, Неймар, Месси и Мартинелли, Сака, Эдегор

Только в «ПСЖ» и « » есть по 3 футболиста, забивших 10 раз в топ-чемпионате.

забил 19 голов в Лиге 1, и – по 13.

На счету Габриэла Мартинелли 12 мячей в , Букайо Сака и Мартин Эдегор отличились по 10 раз.

Больше таких трио в десяти лучших лигах Европы нет.

Всего у «ПСЖ» 68 голов в чемпионате Франции, в то время как у «Арсенала» – 62. Обе команды провели по 27 матчей.

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