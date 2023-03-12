Лишь в «ПСЖ» и «Арсенале» есть по 3 игрока с 10+ голами в топ-лиге: Мбаппе, Неймар, Месси и Мартинелли, Сака, Эдегор
Только в «ПСЖ» и «Арсенале» есть по 3 футболиста, забивших 10 раз в топ-чемпионате.
Килиан Мбаппе забил 19 голов в Лиге 1, Неймар и Лионель Месси – по 13.
На счету Габриэла Мартинелли 12 мячей в АПЛ, Букайо Сака и Мартин Эдегор отличились по 10 раз.
Больше таких трио в десяти лучших лигах Европы нет.
Всего у «ПСЖ» 68 голов в чемпионате Франции, в то время как у «Арсенала» – 62. Обе команды провели по 27 матчей.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
10 комментариев