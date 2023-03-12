Лишь в «ПСЖ» и «Арсенале» есть по 3 игрока с 10+ голами в топ-лиге: Мбаппе, Неймар, Месси и Мартинелли, Сака, Эдегор

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Арсенал Неймар Мартин Эдегор Килиан Мбаппе Букайо Сака Габриэл Мартинелли Футбол

Только в «ПСЖ» и «Арсенале» есть по 3 футболиста, забивших 10 раз в топ-чемпионате.

Килиан Мбаппе забил 19 голов в Лиге 1, Неймар и Лионель Месси – по 13.

На счету Габриэла Мартинелли 12 мячей в АПЛ, Букайо Сака и Мартин Эдегор отличились по 10 раз.

Больше таких трио в десяти лучших лигах Европы нет.

Всего у «ПСЖ» 68 голов в чемпионате Франции, в то время как у «Арсенала» – 62. Обе команды провели по 27 матчей.

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10 комментариев

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Роман Марченко
Ответ Вася Столяр
Хвича с Виктором на подходе
а третий кто?
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Алексей Фирстов
это топ результат!
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Вася Столяр
Хвича с Виктором на подходе
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Yuri Ten
Только одни в лиге фермеров набивают стату, а другие играют в самом сильном чемпионате
+2
-2
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Mr@k
и при этом у Арсенала возраст игроков 21-24-21, супер-потенциал
+5
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+5
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bat90
Ответ кроссовер Айверсона
учитывая возвращение Жезуса, у Арсенала скоро может стать 4 таких игрока
Еще Троссард может стать. У него есть голы за Брайтон
+3
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NottinghamForest79
топари
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Терминатор///Айлбибекович
Атака у ПСЖ конечно огонь.А вот средняя линия и защита так,на троечку.
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+6
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therealgreenman
Ну только одни играют в лучшей лиге мира, а другие в лучшей лиге фермеров-дровосеков…
+6
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кроссовер Айверсона
учитывая возвращение Жезуса, у Арсенала скоро может стать 4 таких игрока
+13
-2
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