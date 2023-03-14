Генич о российских арбитрах: «Сейчас им подняли зарплату, и они стали еще хуже судить»

отметил ухудшение качества работы российских судей.

– Думаете, (глава судейского комитета РФС – Sports.ru) не справляется со своими обязанностями?

– Каманцев сам в прошлом не судья. У него юридическое образование, он управленец. Его задача в том, чтобы судьи ни в чем не нуждались, чтобы их труд был достаточно хорошо оплачен.

Сейчас арбитрам подняли зарплату, и они стали еще хуже судить. Каманцев не может рассказать судьям, по какой системе и трактовкам им надо работать, где свистеть, а где не надо. У него управленческие задачи. Рядом с ним есть люди, которые ответственны за вышеперечисленные требования, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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