Генич о российских арбитрах: «Сейчас им подняли зарплату, и они стали еще хуже судить»

Теги премьер-лига Россия судьи Константин Генич Павел Каманцев Футбол

Константин Генич отметил ухудшение качества работы российских судей. 

– Думаете, Каманцев (глава судейского комитета РФС – Sports.ru) не справляется со своими обязанностями?

– Каманцев сам в прошлом не судья. У него юридическое образование, он управленец. Его задача в том, чтобы судьи ни в чем не нуждались, чтобы их труд был достаточно хорошо оплачен.

Сейчас арбитрам подняли зарплату, и они стали еще хуже судить. Каманцев не может рассказать судьям, по какой системе и трактовкам им надо работать, где свистеть, а где не надо. У него управленческие задачи. Рядом с ним есть люди, которые ответственны за вышеперечисленные требования, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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27 комментариев

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Александр Жердин
Так может стоит привязать размер оплаты к результату? Накосячил, допустил результативную ошибку, повлиявшую на конечный результат - отработал без оплаты!
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ezheloko
Ответ Доктор Броманталь
Генич лезет туда где он не специалист. Его задача комментировать а не обсуждать правильно или не правильно судья вынес решение.
а чья задача обсуждать правильно или не правильно судья вынес решение в игре с общедоступными правилами, которую смотрят миллионы людей?
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Михаил Хромаков
с футболистами это также работает)
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Доктор Броманталь
Ответ D-eisler@yandex.ru
чем Генич не нравится то? абсолютно нормальный комментатор. Или ты увидел что тут за критику Генича ставят плюсы и поэтому решил срубить нахаляву?
Генич лезет туда где он не специалист. Его задача комментировать а не обсуждать правильно или не правильно судья вынес решение.
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el ruso guapo
То ли генич-как комментит говенно, так и комментит.
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гилберт
Сильно подняли то? Надо поднять раз в 10, а лучше 20. Тогда будут судить футболисты, для которых в футболе секретов нет, а не Казарцевы, юристы и дантисты.
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Честный контроль
Арбитры о комментаторах: Сейчас им подняли зарплаты до неимоверных размеров. И они стали комментировать еще хужe.
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.ru
он управленец...
так можно сказать практически о любом руководителе... но и поговорку о рыбе и голове ещё никто не отменял
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Алексей Ненахов
От того что у Генича зп лучше чем у других комментаторов , он не стал лучше
чем Генич не нравится то? абсолютно нормальный комментатор. Или ты увидел что тут за критику Генича ставят плюсы и поэтому решил срубить нахаляву?
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валя_стакан
Мы им VAR, а у них свой навар.
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валя_стакан
Ответ Alex1104
Эта музыка будет вечной. И читая новости о других чемпионатах, понимаешь, что это повсеместная проблема. Говорить, что наше судейство чем-то отличается - глуповато.
Ошибки есть во всех чемпионатах, но у нас судьи ошибаются всегда строго в пользу прогнозируемых команд.
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Iksson
Ответ Андрей <С>
Жизнь удалась! Зачем напрягаться? Тем более их руководство всегда покрывает, как бы не накосячили.
Такое ощущение что эти убогиесудьи учились в разных конторах!одну ситуацию трактуют по разному,одним словом 🤡!А руководство это вообще 🤦‍♂️🤦‍♂️💁‍♂️
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Приорат70
Ответ Alex1104
Эта музыка будет вечной. И читая новости о других чемпионатах, понимаешь, что это повсеместная проблема. Говорить, что наше судейство чем-то отличается - глуповато.
И проблема во многом субъективного свойства. Раньше на большую часть моментов под микроскопом ВАР не обращали внимания, и копеечных пенальти ставили в разы меньше. Судьи просто не успевают уследить все "пограничные" эпизоды и трюки игроков-актеров
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Олег Щёголев
Это оклад. Премиальные они отрабатывают на 100%.
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Кино Музыка
Ну хоть кому-то подняли зарплату...
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Homsder
Раз зарплату подняли, то правила им знать не обязательно
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Alex1104
Эта музыка будет вечной.
И читая новости о других чемпионатах, понимаешь, что это повсеместная проблема. Говорить, что наше судейство чем-то отличается - глуповато.
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Bot Vinnik
Футбольная фемида держит нос по ветру и берет пример с депутатов и элитных госслужащих. Чтобы больше получать, надо хуже работать
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Tigo_Volchara93
Собака лает караван идет
И так уже много лет, даже VAR уже поставили, пожалуйста судите…. Но нет, в России всегда все через 🍩
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Назар Игорь
Всë закономерно. По аналогии с нашими футболистами-паспортистами - чем больше зарплата тем хуже играют. А зачем жилы рвать, они под крылом у лимита, всë равно в состав попадут.
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Pertinax Gandi
Да и те, кто над ними, тоже так себе специалисты. Я, например, некоторые решения ЭСК не понимаю. Хотя мне конечно скажут, что ты не специалист и просто не разбираешься.
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Андрей <С>
Жизнь удалась! Зачем напрягаться? Тем более их руководство всегда покрывает, как бы не накосячили.
+6
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trav
"Думаете, Каманцев (глава судейского комитета РФС – Sports.ru) "
"Каманцев не может рассказать судьям, по какой системе и трактовкам им надо работать, где свистеть, а где не надо. У него управленческие задачи"

Может, я чего-то не понимаю? Глава СУДЕЙСКОГО комитета как раз должен определить систему (которая включает и трактовки). Генич со своей пейсатой натурой опять лижет и лижет начальству, противно его читать.
И да, кто он такой, чтобы выносить вердикт плохо или хорошо судьи судят? Его задача рассказывать кто кому пас отдал. Достало уже, что пешки лезки туда куда не надо и несут полную чушь.
Розанов, Маслаченко - вы когда-нибудь слышали от них наезды в прессе на кого-то? Или они были воспитаны и понимали где грани проходят. А сейчас повсеместное быдлячество и необразованность
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Алексей Ненахов
От того что у Генича зп лучше чем у других комментаторов , он не стал лучше
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Mohnatiy
Тех, кто им зарплату платит, они стали судить лучше 😁
+4
-1
+3
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