Генич о российских арбитрах: «Сейчас им подняли зарплату, и они стали еще хуже судить»
Константин Генич отметил ухудшение качества работы российских судей.
– Думаете, Каманцев (глава судейского комитета РФС – Sports.ru) не справляется со своими обязанностями?
– Каманцев сам в прошлом не судья. У него юридическое образование, он управленец. Его задача в том, чтобы судьи ни в чем не нуждались, чтобы их труд был достаточно хорошо оплачен.
Сейчас арбитрам подняли зарплату, и они стали еще хуже судить. Каманцев не может рассказать судьям, по какой системе и трактовкам им надо работать, где свистеть, а где не надо. У него управленческие задачи. Рядом с ним есть люди, которые ответственны за вышеперечисленные требования, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
так можно сказать практически о любом руководителе... но и поговорку о рыбе и голове ещё никто не отменял
И читая новости о других чемпионатах, понимаешь, что это повсеместная проблема. Говорить, что наше судейство чем-то отличается - глуповато.
И так уже много лет, даже VAR уже поставили, пожалуйста судите…. Но нет, в России всегда все через 🍩
"Каманцев не может рассказать судьям, по какой системе и трактовкам им надо работать, где свистеть, а где не надо. У него управленческие задачи"
Может, я чего-то не понимаю? Глава СУДЕЙСКОГО комитета как раз должен определить систему (которая включает и трактовки). Генич со своей пейсатой натурой опять лижет и лижет начальству, противно его читать.
И да, кто он такой, чтобы выносить вердикт плохо или хорошо судьи судят? Его задача рассказывать кто кому пас отдал. Достало уже, что пешки лезки туда куда не надо и несут полную чушь.
Розанов, Маслаченко - вы когда-нибудь слышали от них наезды в прессе на кого-то? Или они были воспитаны и понимали где грани проходят. А сейчас повсеместное быдлячество и необразованность