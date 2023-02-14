Депутат Журова о драке «Шинника» и «Миная»: «Чистая провокация, чтобы создать прецедент. Показать, что там, где Россия и Украина – скандалы, поэтому нельзя россиян никуда пускать»

Светлана Журова прокомментировала драку с участием футболистов « » и « ».

Инцидент произошел в понедельник вечером в одном из отелей Антальи, в котором российская и украинская команды разместились во время тренировочных сборов.

«Драка украинских футболистов с российскими – это чистая провокация. Наших ребят специально провоцировали, чтобы создать прецедент. Это неприемлемо. Так было и на Australian Open.

Это все происходит для того, чтобы продемонстрировать широкой публике, что там, где Россия и Украина, могут быть скандалы и драки, поэтому нельзя россиян никуда пускать. Это очень плохо.

Допускаю, что это все может привести к отстранению обеих стран от международных соревнований. Обеим сторонам нужно понимать это и принимать необходимые меры по безопасности спортсменов.

Последние рекомендации спортивным федерациям: если можете обеспечить и гарантировать безопасность спортсменов и болельщиков, тогда проводите соревнования с участием россиян. Боксерская федерация за это взялась, например. А здесь, так как это не соревнования, а сборы, все предусмотреть не удалось, к сожалению.

Плохо то, что сейчас украинская сторона подогреет этот конфликт и разнесет информацию о драке по всему миру. Безусловно, не указывая на то, по чьей вине она началась», – считает депутат Госдумы.

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