Депутат Журова о драке «Шинника» и «Миная»: «Чистая провокация, чтобы создать прецедент. Показать, что там, где Россия и Украина – скандалы, поэтому нельзя россиян никуда пускать»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Australian Open Первая лига Шинник Светлана Журова Государственная дума Политика Минай Футбол

Светлана Журова прокомментировала драку с участием футболистов «Шинника» и «Миная».

Инцидент произошел в понедельник вечером в одном из отелей Антальи, в котором российская и украинская команды разместились во время тренировочных сборов.

«Драка украинских футболистов с российскими – это чистая провокация. Наших ребят специально провоцировали, чтобы создать прецедент. Это неприемлемо. Так было и на Australian Open.

Это все происходит для того, чтобы продемонстрировать широкой публике, что там, где Россия и Украина, могут быть скандалы и драки, поэтому нельзя россиян никуда пускать. Это очень плохо.

Допускаю, что это все может привести к отстранению обеих стран от международных соревнований. Обеим сторонам нужно понимать это и принимать необходимые меры по безопасности спортсменов.

Последние рекомендации спортивным федерациям: если можете обеспечить и гарантировать безопасность спортсменов и болельщиков, тогда проводите соревнования с участием россиян. Боксерская федерация за это взялась, например. А здесь, так как это не соревнования, а сборы, все предусмотреть не удалось, к сожалению.

Плохо то, что сейчас украинская сторона подогреет этот конфликт и разнесет информацию о драке по всему миру. Безусловно, не указывая на то, по чьей вине она началась», – считает депутат Госдумы.

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10 комментариев

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Ковид 07.10.52
А заявление в полицию написали? Конечно нет.
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Влад Путман
Все эти депутаты как под копирку одним пальцем деланы.
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здоровяк
Тоже так думаю. Считаю, что конфликт разыграли Буйден и Обэма, которые внедрились незаметно в составы Шинника и Миная
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shin93
Омерзительнее драки идиотов с двух сторон могут быть только комментарии шизодепутатов, тоже с обеих сторон. А нельзя всех героев из турецких отелей отправить под Угледар или Бахмут?
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2ran
На Australian Open были провокации, но точно не со стороны украинцев.
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Sinister Kid
Депутаты, как обычно проспали эту ситуацию. Пустили наши клубы во вражеские страны. Где был законодательный запрет, на выезд российских команд и спортсменов, во избежание провокаций? Отмазываетесь теперь, вы всё знали, но как обычно ничего не сделали.
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antiginer
Ясно давно,что лучше бы она коньками все и закончила
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igls54
Ясно одно, Ярославль хотели присоединить к Закарпатью
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CriminalJoint62
Согласен. Хоть объявили бы в 5 часов утра
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Iuasamotu
Россияне сами отказались от правил цивилизованногоо мира. Поэтому, естественно, что там их не рады видеть. Чему Светлана Сергеевна удивляется, вообще непонятно.
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