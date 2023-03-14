Азар хочет остаться в «Реале» еще на сезон: «Трансфер не стоит на повестке дня. Знаю, что все еще могу внести свой вклад»
Эден Азар заявил, что хочет остаться в «Реале» еще на один сезон.
«Я бы хотел остаться. Я всегда это говорил. Чтобы надеяться сыграть. Я жду только одного – выхода на поле, чтобы доказать, что я все еще умею играть в футбол.
У людей есть сомнения, это нормально. Я очень хорошо понимаю. Но что касается моего мнения, я думаю, что останусь на следующий год. Трансфер не стоит на повестке дня. Но никогда не знаешь наверняка.
Что может заставить меня передумать? Я не знаю. Единственное, о чем я думаю, – это игра. Вот почему я даже не думаю об уходе. В глубине души я чувствую, что могу что-то привнести [в команду]. Я чувствую это, вот и все.
Если я внесу небольшой вклад, люди снова будут верить в меня. Они могут сказать себе, что совершили ошибку, оставив меня в стороне. Мне просто нужно поиграть несколько минут.
На чемпионате мира я провел один матч, два матча, три матча и прибавлял. Это то, что мне нужно. Я не говорю, что после трех месяцев отсутствия я буду играть и забью пять голов. Нет, мне нужно немного времени, а в «Реале»... времени нет. Я знаю, что я все еще могу внести свой вклад», – сказал полузащитник мадридской команды.
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19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;
29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;
21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;
23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;
27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании.
20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
А это ты помнишь?))
Азар - это нечто. Его даже продать не могут, Коутиньо хоть бабло вернул барсе и за у него в 2 раза меньше Азара
Барсу унизили в том матче, забив в их ворота 8 голов)
8 голов в одном матче… 2 из которых забил игрок, который перешел в Барсу за 160 млн евро и был отдан в аренду в Баварию 🤣
выходил на поле и играл без замен..))