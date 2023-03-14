Азар хочет остаться в «Реале» еще на сезон: «Трансфер не стоит на повестке дня. Знаю, что все еще могу внести свой вклад»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Эден Азар заявил, что хочет остаться в «Реале» еще на один сезон. 

«Я бы хотел остаться. Я всегда это говорил. Чтобы надеяться сыграть. Я жду только одного – выхода на поле, чтобы доказать, что я все еще умею играть в футбол.

У людей есть сомнения, это нормально. Я очень хорошо понимаю. Но что касается моего мнения, я думаю, что останусь на следующий год. Трансфер не стоит на повестке дня. Но никогда не знаешь наверняка. 

Что может заставить меня передумать? Я не знаю. Единственное, о чем я думаю, – это игра. Вот почему я даже не думаю об уходе. В глубине души я чувствую, что могу что-то привнести [в команду]. Я чувствую это, вот и все.

Если я внесу небольшой вклад, люди снова будут верить в меня. Они могут сказать себе, что совершили ошибку, оставив меня в стороне. Мне просто нужно поиграть несколько минут.

На чемпионате мира я провел один матч, два матча, три матча и прибавлял. Это то, что мне нужно. Я не говорю, что после трех месяцев отсутствия я буду играть и забью пять голов. Нет, мне нужно немного времени, а в «Реале»... времени нет. Я знаю, что я все еще могу внести свой вклад», – сказал полузащитник мадридской команды. 

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80 комментариев

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ganzales
Он сказал, что он ещё может внести на СВОЙ вклад в банк, а не свой вклад!!!!!
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Ansu Fati
Ответ Эрнандес Эрнандес
8:2? Помним!!!
20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;
19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;
29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;
21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;
23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;
27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании.
20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
А это ты помнишь?))
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huchmuch
Конечно хочет остаться, чего нет то))
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DolJun
Ответ Ansu Fati
Ахаха)) а как же Лукаку в Челси за 115 млн €? Погнобил клуб, писал, что жалеет о переходе, что мечтал Барселоне , Баварии и Реале, подоил и ушел))
8-2 куда больнее чем слова в интервью)
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Нургалиев Разрешил
Не все бургеры еще съел
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Саша (Тольятти)
Определённо надо что-то делать в защиту клубов, мало того, что их покупают за комические деньги, так ещё и можно не играть и такие бабки получать как Азар, Погба и тд
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jexOn
Ответ Denis242424
Чистые паразиты. Развелось их очень много. И все с жирными контрактами. Менеджеры когда-нибудь мозги включат, составляя долгосрочные и дорогие контракты. Незаменимых нет, пора быть поумнее.
А как по-вашему приглашать игроков в клуб? Азар провел сильный сезон в Англии. Был одним из лучших игроков АПЛ до переезда в Реал. Вряд ли бы он согласился на условия контракта резервиста.
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Ansu Fati
Ответ DolJun
так хуже коута и нет трансфера. это на века, как 8-2
Ахаха)) а как же Лукаку в Челси за 115 млн €? Погнобил клуб, писал, что жалеет о переходе, что мечтал Барселоне , Баварии и Реале, подоил и ушел))
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Goofts
Ответ DolJun
так хуже коута и нет трансфера. это на века, как 8-2
Ты думаешь не хуже трансфера???
Азар - это нечто. Его даже продать не могут, Коутиньо хоть бабло вернул барсе и за у него в 2 раза меньше Азара
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Denis242424
Чистые паразиты. Развелось их очень много. И все с жирными контрактами. Менеджеры когда-нибудь мозги включат, составляя долгосрочные и дорогие контракты. Незаменимых нет, пора быть поумнее.
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Пенс
Ответ Эрнандес Эрнандес
«В семье не без фаната Барсы» (с)
тоже варик, но это прям совсем трагедия :(
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Пенс
как говорится, "в семье не без мессе".
«В семье не без фаната Барсы» (с)
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Alex_msk
Вклад в платежную ведомость?
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Никита Кожемяка
Что может заставить меня передумать? Закрытие бургерных в Мадриде...
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Raindrop Drop Top
Доить так до конца 🤣
Ты про историю Месси и Барсы? 😁
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Новый тренер ФК Спартак
пополнить свой свет(вклад) в банке на зп от реала
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Родя Раскольников
Это да, если бы не тот гол Коутиньо и в целом его выход на замену при счете 5-2, то Барса прошла бы Баварию. Мелкие детали решили исход матча.
Ничего подобного!!!

Барсу унизили в том матче, забив в их ворота 8 голов)

8 голов в одном матче… 2 из которых забил игрок, который перешел в Барсу за 160 млн евро и был отдан в аренду в Баварию 🤣
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инок
Соперники Реала только и мечтают о том, что-бы Азар чаще
выходил на поле и играл без замен..))
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Максим Фомин
Ответ Football poet
Азар должен выпустить книгу «инструкция, как себе обеспечить халявную карьеру в самом престижном месте»
первый экземпляр подписанный автором отправят Бэйлу)
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Пенс
Ответ Эрнандес Эрнандес
Азар для Реала - как Месси для ПСЖ Деньги платят огромные, к толку никакого 😁
как говорится, "в семье не без мессе".
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СержМиранэн
Я все еще могу внести весомый вклад.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ QWertY
В этой ситуации Анчелотти проявляет неуважение к Азару. Бельгиец так рьяно хочет помочь клубу, как будто является воспитанником, но черствый итальяшка хочет выбросить легенду на улицу. Позорище!
Умтити и Суарес не дадут соврать 😁
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Goofts
Больше всего страдает сам Реал. На зарплату Азара, можно пригласить 4-5 игроков топ уровня, а так пока он на банке клуб остаётся без трансферов, зарплатная ведомость близка к потолку, придется ждать пока закончится
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Олег910
Как настоящий профессионал должен отработать контракт до конца. Легенда клуба не продается!
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Spiker1606
Коутиньо хуже, потому что Коутиньо забивал в ворота Барсы, являясь игроком Барсы и выбивал из ЛЧ.
8:2? Помним!!!
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