Азар хочет остаться в «Реале» еще на сезон: «Трансфер не стоит на повестке дня. Знаю, что все еще могу внести свой вклад»

заявил, что хочет остаться в « » еще на один сезон.

«Я бы хотел остаться. Я всегда это говорил. Чтобы надеяться сыграть. Я жду только одного – выхода на поле, чтобы доказать, что я все еще умею играть в футбол.

У людей есть сомнения, это нормально. Я очень хорошо понимаю. Но что касается моего мнения, я думаю, что останусь на следующий год. Трансфер не стоит на повестке дня. Но никогда не знаешь наверняка.

Что может заставить меня передумать? Я не знаю. Единственное, о чем я думаю, – это игра. Вот почему я даже не думаю об уходе. В глубине души я чувствую, что могу что-то привнести [в команду]. Я чувствую это, вот и все.

Если я внесу небольшой вклад, люди снова будут верить в меня. Они могут сказать себе, что совершили ошибку, оставив меня в стороне. Мне просто нужно поиграть несколько минут.

На чемпионате мира я провел один матч, два матча, три матча и прибавлял. Это то, что мне нужно. Я не говорю, что после трех месяцев отсутствия я буду играть и забью пять голов. Нет, мне нужно немного времени, а в «Реале»... времени нет. Я знаю, что я все еще могу внести свой вклад», – сказал полузащитник мадридской команды.

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