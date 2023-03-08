Азар хочет остаться в «Реале» до истечения контракта в 2024-м. Его семье комфортно в Мадриде

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Эден Азар Футбол

Эден Азар не планирует покидать «Реал». 

Как сообщает Bernabeu Digital со ссылкой на The Athletic, полузащитник намерен остаться в мадридском клубе до истечения контракта в 2024 году.

В феврале бельгиец встретился с руководителями «Реала» и сообщил президенту клуба Флорентино Пересу о своем желании остаться в команде. Азар не ведет переговоров с другими клубами. 

Отмечается, что приоритетом Эдена является счастье его близких. Семье футболиста очень комфортно в Мадриде, а один из его сыновей недавно поступил в академию «Реала». 

В текущем сезоне Азар сыграл 7 матчей за «Реал» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 296 минут и отличившись 1 голом и 1 ассистом. С подробной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь

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84 комментария

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Hans Castorp
Помню как он контракт переподписал с Челси , дабы не уйти бесплатно , и чтобы Ромка Абрамович вдруг внезапно не обеднел , а тут вот оно как - ему комфортно.
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Арсений Хлебосыров
Все бургерные Мадрида могут выдохнуть. Этим летом клиента они не лишаться.
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Алексей Куликов
Ответ Homelender_666
Зато какая преданность клубу. Гордость берёт за таких легенд как Азар и Мариано)
ну Мариано специфический игрок и стоил гораздо дешевле.
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Bavarec-Art
Легенда. Верен клубу до конца
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Stannis
Второй Мариано
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mr kovalsky
Руководство Мадрида спецом решили не заигрывать его от слова совсем, чтобы тот разозлился и ушел из клуба, а Азарчику наоборот нравится не играть и пинать, зарабатывая деньги. Неужели нельзя его как то влить в состав, чтобы он приносил пользу? Конечно, может, просто Перес упоротый баран
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s_kapa
Да не вопрос, пусть бегает за Кастилью
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Sarumian
Кто бы сомневался.
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ibra207
Ответ Ussaev M
худший трансфер в истории реала
лучший трансфер в истории Азара
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ibra207
но яяя.. я остаюююсь, я остаюсь что бы жить
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Маноло Санчи́с
Ответ All These Things I Hate
Профессионал, хочет отработать контракт до конца 😂
Да уж. Такая преданность клубу редкость в наши дни(
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Green grass
Ответ RealJon
Не знаю даже, в травма ли дело, у него настрой вообще ноль, вот тот же Себальос пахал на тренировках, и Анчи начал выпускать его в стартах, уже хотят продлить
Дело в том, что он булка
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bosh.the.machine
Было бы занимательно понаблюдать, если бы его по чисто спортивным причинам вывели из первой команды и отправили тренироваться с молодежкой. До конца контракта, например.
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DiZ0893
Хочет остаться в Мадриде пускай переходит в Райо Вальекано или Хетафе, выкупить контракт этого недоразумения!
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bg72kphpcj
в атлетико пусть переходит
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Enchanter WIZZARD
Много хочет бельгийский Мудрик
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Green grass
В последний раз в рамках Ла лиги Азар играл в СЕНТЯБРЕ.
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Маноло Санчи́с
Понятное дело. Я бы то же хотел лежать на диване и получать за это каждую неделю 600 тыс. евро...
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добрый грек
Азар: Останусь и точка.
+5
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+5
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QWertY
С уверенностью можно сказать, что Азар не наемник, которому плевать на клуб. Такая преданность заслуживает всяких похвал!
+3
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Ярослав Ройс
Ответ Александр Кузьмин
худший это Бэйл
🤡
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Budabuda
Ответ Мощные ягодицы Азара
Человек исполнил мечту. Теперь спокойно доигрывает на пенсии, какие к нему вообще вопросы.
доигрывает? может досиживает?
+1
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Ussaev M
Ответ Александр Кузьмин
худший это Бэйл
не смеши. Бэйл в одиночку матчи выигрывал.
+1
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Budabuda
После трансфера Азара Коутиньо наконец-то смог заснуть спокойно.
+4
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DpeMa111
Мне зашла шутка про Азара, что он в идеальной форме. Круг ведь считается идеальной формой :)
+10
0
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