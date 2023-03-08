Азар хочет остаться в «Реале» до истечения контракта в 2024-м. Его семье комфортно в Мадриде

не планирует покидать «Реал».

Как сообщает Bernabeu Digital со ссылкой на The Athletic, полузащитник намерен остаться в мадридском клубе до истечения контракта в 2024 году.

В феврале бельгиец встретился с руководителями «Реала» и сообщил президенту клуба о своем желании остаться в команде. Азар не ведет переговоров с другими клубами.

Отмечается, что приоритетом Эдена является счастье его близких. Семье футболиста очень комфортно в Мадриде, а один из его сыновей недавно поступил в академию «Реала».

В текущем сезоне Азар сыграл 7 матчей за «Реал» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 296 минут и отличившись 1 голом и 1 ассистом. С подробной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.