«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за гола «Краснодара», «Пари НН» – из-за гола «Ростова»

« », « » и «Торпедо» обратились в экспертно-судейскую комиссию.

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по засчитанному голу на 67-й минуте игры с « » (1:3).

Кроме того, ЭСК РФС рассмотрит обращения « » по двум эпизодам с возможно неназначенными пенальти в ворота екатеринбургского « » (0:1).

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по поводу гола Андрея Ланговича и неназначенного пенальти в ворота «Ростова» (1:2).

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