«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за гола «Краснодара», «Пари НН» – из-за гола «Ростова»

Теги премьер-лига Россия судьи Торпедо Динамо Москва Урал Краснодар Пари НН ТАСС ЭСК РФС Футбол

«Динамо», «Пари НН» и «Торпедо» обратились в экспертно-судейскую комиссию.

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по засчитанному голу на 67-й минуте игры с «Краснодаром» (1:3).

Кроме того, ЭСК РФС рассмотрит обращения «Торпедо» по двум эпизодам с возможно неназначенными пенальти в ворота екатеринбургского «Урала» (0:1).

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по поводу гола Андрея Ланговича и неназначенного пенальти в ворота «Ростова» (1:2).

Шунину закрыли обзор во время удара? Переломный гол «Краснодара», который могли и не засчитать

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2 комментария

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Ярик01
По матчу НН надо опять глубину наших глубин и важность хорошего настроения тренера сборной, ибо выполняет государственные задачи и готовит базовый клуб к летнему турниру
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ne ravnodushen
В матче Динамо признают судейскую ошибку - при ударе игрок не мешал вратарю, а во время полета мяча при перемещении на долю секунду перекрыл видимость Шунину. 100%.
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