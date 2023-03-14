«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за гола «Краснодара», «Пари НН» – из-за гола «Ростова»
«Динамо», «Пари НН» и «Торпедо» обратились в экспертно-судейскую комиссию.
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по засчитанному голу на 67-й минуте игры с «Краснодаром» (1:3).
Кроме того, ЭСК РФС рассмотрит обращения «Торпедо» по двум эпизодам с возможно неназначенными пенальти в ворота екатеринбургского «Урала» (0:1).
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по поводу гола Андрея Ланговича и неназначенного пенальти в ворота «Ростова» (1:2).
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